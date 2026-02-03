Segway Navimow X4 se terénu nebojí: robotická sekačka pro náročné míří na český trh

- Segway uvádí na český trh nejvyšší modelovou řadu chytrých robotických sekaček Navimow X4
- Tu zastupují tři modely, které se od sebe liší maximální velikostí plochy, kterou zvládnou posekat
- Jedná se o sekačky pro náročné s pohonem čtyř kol, které si poradí se 40° sklonem a překonají až 7cm schod
Značka Segway před několika okamžiky na tiskové konferenci v Paříži, kam dostala pozvánku i naše redakce, odhalila celkem 17 nových robotických sekaček, které jsou součástí modelových řad Navimow H2, Navimow i2 a Navimow X4. V tomto článku vám podrobně představím nejvyšší řadu X4 Series, kterou zastupují celkem tři modely.
Všichni moc dobře víme, že cesta k dokonalému anglickému trávníku je často dlážděna desítkami hodin úmorné práce, kterou bychom raději věnovali rodině nebo odpočinku. Ačkoliv robotické sekačky nejsou na trhu novinkou, ostatně na SMARTmanii jsme již už otestovali celou řadu, dlouhá léta narážely na jednu zásadní technologickou bariéru, která bránila jejich masovému rozšíření – nutnost instalace obvodových vodičů.
Zakopávání stovek metrů kabelů a řešení jejich přerušení při každé úpravě záhonů bylo pro mnoho uživatelů natolik limitující, že raději zůstali u klasiky. To se ale v posledních letech výrazně mění a právě Segway byl v tomto směru před lety průkopníkem. Ostatně prvního zástupce řady H jsem pro vás testoval už během léta roku 2023.
Letošní modely Segway přinášejí do segmentu zahradní techniky skutečnou autonomii a precizní systém sečení. Díky kombinaci přesné satelitní navigace a pokročilé umělé inteligence si tyto stroje automaticky dokážou vytvořit virtuální mapu pozemku bez jediného fyzického drátu. Oči jim nahrazují integrované kamery a senzory, které v reálném čase vyhodnocují terén a aktivně se vyhýbají překážkám – od zahradního nábytku až po domácí mazlíčky.
Celý proces, od vymezení sekaných zón až po nastavení časového harmonogramu, navíc řídíte přes mobilní aplikaci, což z dříve „hloupého“ narážení do plotu dělá sofistikovanou a systematickou péči o váš trávník.
Přechod na tuto technologii však nabízí mnohem více než jen odstranění kabelů – jde především o efektivitu a zdraví vaší zahrady. Průměrný majitel pozemku stráví sekáním ročně 30 až 50 hodin, které vám robot vrátí zpět. Díky principu mulčování, kdy sekačka stébla nesbírá, ale vrací je v podobě drobného hnojiva zpět ke kořenům, se navíc trávník stává hustším a odolnějším (za předpokladu, že nesekáte každý den a posekaná tráva se stíhá rozložit).
Segway Navimow X4 Series
Máte velkou zahradu plnou členitého terénu a překážek, na které si zatím všechny robotické sekačky „vylámaly zuby“? Řešením by mohla být letošní modelová řada Navimow X4 Series, která byla navržena právě pro velké domácí zahrady vyžadující intenzivní sečení, kde je klíčový výkon, stabilita a přesnost. Díky pohonu všech čtyřech kol se sekačka zvládne bezpečně pohybovat (a sekat) i na svahu do sklonu až 84 % (40°), což je mezi robotickými sekačkami rekordní hodnota.
Jak jsem nakousl v úvodu, řada X4 je zastoupena celkem třemi modely, které se liší velikostí baterie a plochou, kterou jsou schopny sekat. Žací mechanismus tvoří dvojice kotoučů osazená celkem 12 zesílenými noži, dva motory o výkonu 180 W a inteligentní algoritmus sečení v kombinaci s funkcí EdgeSense.
Právě tato kombinace zaručuje vysokou kvalitu sečení i u husté, tuhé nebo vysoké trávy a zároveň zajišťuje precizní sečení až k okrajům. Díky šířce sečení 430 mm, zvýšené rychlosti pohybu a rychlému nabíjecímu systému poskytují modely X4 maximální účinnost pro velké zahrady. Plochu o velikosti 2 000 m² zvládnou posekat za přibližně 8 hodin.
Kam se poděl lidar?
Řada Navimow X4 bohužel nedisponuje lidarem. Na jednu stranu tento krok výrobce chápu, jelikož jsou tyto sekačky primárně určené pro velké trávníky a rozsáhlé plochy, nicméně konkurence (například Mammotion Luba) tímto senzorem vybavené jsou a rozhodně jim to dává určitou konkureční výhodu.
Klíčové vlastnosti řady Navimow X4
- 4WD pohon – terénní systém s pohonem všech kol zvládá extrémní svahy až 84 % (40°) a otočí se na místě.
- Navigace NRTK – funguje bez instalace vlastní antény; využívá mobilní síť a 360° vizuální systém pro přesnou lokalizaci.
- Automatické mapování – sekačku stačí vybalit z krabice a díky senzorům automaticky zmapuje vaši zahradu.
- 360° VisionFence – kamerový systém s AI, který aktivně rozpoznává a obchází překážky (detekuje přes 200 typů) v celém okruhu sekačky.
- Snadné nastavení – výška sečení (20–95 mm) se nastavuje pohodlně přes aplikaci.
- Vysoký výkon – model X450 obhospodaří plochu až 5 000 m², přičemž celá řada je omyvatelná hadicí (krytí IP66w).
- Konektivita v ceně – součástí je mobilní připojení Connect+ (u verze X450 na 2 roky zdarma) pro ovládání odkudkoliv na světě v případě, že není sekačka v dosahu Wi-Fi.
- Chytré sečení – v případě deště sekačka automaticky pozastaví sečení a pokračuje až poté, co je trávník opět suchý.
Navigaci zajišťuje kombinace třífrekvenční sítě RTK, 360° VSLAM a vizuální inerciální odometrie (VIO), díky které je zajištěno detailní mapování pozemku s přesností na centimetry. Díky systému EFLS NRTK přitom eliminuje potřebu jakékoli fyzické antény – prakticky tak stačí sekačku jen vybalit z krabice, zapojit do doku a spustit automatické mapování. Na mapě lze definovat až 120 virtuálních sečících zón nebo zakázaných oblastí, například kolem bazénu, trampolíny nebo třeba záhonu. Pro každou mapu lze nastavit individuální sečící plán.
Všechny sekačky z řady X4 jsou samozřejmě kompletně vodotěsné (krytí IP66), navíc kompatibilní s Apple Find My (Najít) i systémy Google Home, Amazon Alexa či Home Assistant. Jen HomeKit od Applu chybí.
Technologie Xero-turn AWD umožňuje robotům otáčet se na místě s ohledem na stav trávníku, čímž se předchází vytrhávání trávy nebo narušování půdy. Aktivní systém řízení zajišťuje manévrování na místě bez poškození povrchu. Systém kontroly trakce (TCS) průběžně upravuje výkon, aby bránil prokluzu a udržoval záběr i na méně přilnavém podkladu.
Navimow X4 Series: v čem se od sebe liší?
Navimow X4 Series je zastoupena celkem třemi sekačkami, které mají shodnou hardwarovou výbavu, ale liší se plochou, kterou jsou schopné udržovat. Přehled parametrů včetně srovnání naleznete v přehledné tabulce, kterou jsme pro vás připravili.
|Navimow X420
|Navimow X430
|Navimow X450
|Plocha sečení
|2000 m²
|3000 m²
|5000 m²
|Kapacita baterie
|12,8 Ah
|10 Ah
|15 Ah
|Doba nabíjení
|90 min
|100 min
|75 min (výkon 224 W)
|Hmotnost
|28,8 kg
|28,9 kg
|29,2 kg
|Barva
|černá a šedá
|černá
|černá a šedá
|Plocha sečení za den
|2000 m² za 8 hodin
|3000 m² za 11 hodin
|5000 m² za 15 hodin
|Služba Connect+ (mobilní připojení)
|navždy zdarma
|navždy zdarma
|navždy zdarma
|Navigace
|EFLS NRTK (NRTK + 360° vizuální systém + VIO)
|EFLS NRTK (NRTK + 360° vizuální systém + VIO)
|EFLS NRTK (NRTK + 360° vizuální systém + VIO)
|Max. sklon svahu
|84 % (40°)
|84 % (40°)
|84 % (40°)
|Výška sečení
|2–9,5 cm (kroky 0,5 cm)
|2–9,5 cm (kroky 0,5 cm)
|2–9,5 cm (kroky 0,5 cm)
|Šířka sečení
|43 cm
|43 cm
|43 cm
|Překážky
|až do 7 cm
|až do 7 cm
|až do 7 cm
|Hnací motor
|4WD (dva motory řízení)
|4WD (dva motory řízení)
|4WD (dva motory řízení)
|Záruka (zařízení/baterie)
|3 roky / 2 roky
|3 roky / 2 roky
|3 roky / 2 roky
Cena a dostupnost
Všechny tři modely řady Navimow X4 budou na českém trhu dostupné od 31. března. Navimow X420 vyjde na 60 990 Kč, za nejvybavenější model X450 zaplatíte 77 990 Kč. Prostřední sekačka X430 prozatím na svou oficiální cenu čeká, dozvědět bychom se ji měli během následujících týdnů.