Segway Navimow i2 a Navimow H2: známe české ceny nové generace sekaček

- Značka Segway dnes na tiskové konferenci v Paříži představila celkem 17 nových sekaček
- Ty jsou rozděleny do třech modelových řad, které se od sebe liší výbavou a cenou
- Nejlevnější model pořídíte lehce nad hranicí 20 tisíc korun
- Sekačky již nepotřebují RTK anténu, stačí je jen vybalit z krabice, zapnout a automaticky vám zmapují zahradu
Navimow i2, Navimow H2 a Navimow X4 – to jsou letošní nové modelové řady sekaček, ze kterých by si měl dokázat vybrat prakticky každý. Na nejvýkonnější a nejdražší řadu Navimow X4, která začíná na 60 999 Kč, jsme se detailně podívali v tomto článku. Na počet produktů a cenový rozptyl je nejpestřejší řada Navimow i2, která startujte lehce nad hranicí 20 tisíc korun, ale za nejvybavenější model i2 LiDAR Pro zaplatíte bezmála 50 tisíc Kč.
U prémiové řady Navimow H2 Series zatím výrobce české ceny neoznámil – dostupné by měly být později a do článku je pak samozřejmě doplníme. H2 Series je určena uživatelům, kteří hledají tu vůbec nejvyšší úroveň přesnosti navigace. Využívá systém EFLS LiDAR+, který kombinuje navigační řešení a spojuje technologii LiDAR, polohování Network RTK a kamerové vidění. Reálně tak může sekat kdykoliv je potřeba, klidně i v noci.
Systém EFLS LiDAR+ dokáže přepínat polohovací režimy během pouhých 20 milisekund, což umožňuje nepřerušený provoz ve všech prostředích – pod stromy, v úzkých průchodech i při již zmíněném nočním sečení. Model H2 rozpozná překážky od velikosti 1 cm, identifikuje více než 300 typů objektů a díky funkcím Terrain Adapt a elektronickému stabilizačnímu systému (ESC) si zachovává vysokou stabilitu i na svazích se sklonem až 45 % (24°). V řadě H2 jsou k dispozici čtyři modely určené pro trávníky o velikosti od 600 m² do 3 000 m².
Letošní novinka Navimow i2 AWD je v současné době robotickou sekačkou s pohonem všech kol ve své třídě. Tříkolový pohon si poradí se svahy až do sklonu 45 % (24°), zatímco pokročilé algoritmy systému ESC zajistí stabilní provoz bez bočního smyku a spolehlivé sečení i na svahu.
Díky tomu má sekačka lepší schopnost překonávat překážky na nerovném povrchu a zachovává vysokou stabilitu i v blátě nebo na kluzkém povrchu.
Systém AWD navíc v případě potřeby automaticky aktivuje třetí pohon, čímž optimalizuje spotřebu energie a poskytuje úsporu až 30 % ve srovnání s trvale provozovaným pohonem AWD. Řada i2 AWD bude dostupná ve čtyřech variantách, určených pro trávníky o velikosti od 500 m² (model i205), 600 m² (model i206), 800 m² (model i208), až do do 1 000 m² (i210).
Pro zákazníky, kteří si budou chtít připlatit, a já bych to rozhodně doporučil, budou určené modely vybavené LiDARem. Oba modely využívají robustní tříkolový pohon určený pro náročnější terén. Model i2 LiDAR Pro nabízí vyšší výkon a zvládá svahy až do sklonu 55 % (29°), zatímco i2 LiDAR si poradí se sklonem do 45 % (24°). Řady i2 LiDAR a i2 LiDAR Pro jsou dostupné v šesti verzích, určených pro trávníky o velikosti od 800 m² do 2 000 m².
Díky přesnému LiDARu jsou oba modely vybaveny funkcí GeoSketch, která umožňuje automatické mapování trávníku. Sekačky stačí položit na trávník a začít sečení. Oni si během toho sami vytvoří mapu, kterou lze v případě potřeby upravit v mobilní aplikaci.
Navimow i2 Series využívá navigační systém postavený na kombinaci několika technologií. Podporu a stabilitu zajišťuje systém EFLS LiDAR+, který do sebe integruje solid-state LiDAR, síťové RTK polohování a kamerové vidění. Tato kombinace umožňuje robotu vyhodnocovat podmínky na trávníku a udržovat dostupnost signálu i v náročném prostředí, jako jsou zastíněná místa, úzké průchody nebo při zmíněném nočním provozu.
Solid-state LiDAR je senzor bez mechanicky pohyblivých částí, který vychází ze systémů pro autonomní řízení. Senzor snímá okolí rychlostí téměř 200 000 bodů za sekundu a vytváří 3D obraz bez slepých míst, což slouží ke stabilizaci navigace při každodenním provozu.
Technologie Xero-turn AWD umožňuje robotům otáčet se na místě s ohledem na stav trávníku, čímž se předchází vytrhávání trávy nebo narušování půdy. Aktivní systém řízení zajišťuje manévrování na místě bez poškození povrchu. Systém kontroly trakce (TCS) průběžně upravuje výkon, aby bránil prokluzu a udržoval záběr i na méně přilnavém podkladu.
Cena a dostupnost
Základní modely řady i2 AWD a i2 LiDAR budou na českém trhu dostupné od dnešního dne (3. únor), řada i2 LiDAR Pro dorazí 31. března. I Řada H2 má být dostupná od dnešního dne, stále ale čekáme na lokální nacenění.
|Řada
|Model
|Plocha sečení
|Cena s DPH
|Dostupnost
|i2 AWD
|i205 AWD
|500 m2
|22 990 Kč
|3. února
|i206 AWD
|600 m2
|24 990 Kč
|3. února
|i208 AWD
|800 m2
|27 990 Kč
|3. února
|i210 AWD
|1000 m2
|–
|3. února
|i2 LiDAR
|i208 LiDAR
|800 m2
|–
|3. února
|i210 LiDAR
|1000 m2
|29 990 Kč
|3. února
|i215 LiDAR
|1500 m2
|34 990 Kč
|3. února
|i220 LiDAR
|2000 m2
|39 990 Kč
|3. února
|i2 LiDAR Pro
|i210 LiDAR Pro
|1000 m2
|39 990 Kč
|31. března
|i220 LiDAR Pro
|2000 m2
|49 990 Kč
|31. března