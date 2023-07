Sdílíte fotky svých dětí? Po zhlédnutí tohoto videa si to dobře rozmyslíte

Rodiče se v dnešní době dopouští tzv. sharentingu, tedy neuváženého sdílení fotek svých dětí na internet

Drsná kampaň Deutsche Telekom ukazuje, kam až může toto rizikové chování vést

Žijeme v době, kdy polovina naší domácnosti je připojena k internetu a ulehčuje nám život, ale zároveň je vstupní branou kyberzločincům. Žijeme také v době, kdy o sobě vše sdílíme na internet, na sociální sítě. A to včetně fotografií a videí svých dětí. Kampaň společnosti Deutsche Telekom ukazuje, kam až může zajít moderní horor založený na činech každého z nás.

Reklama, ze které mrazí

„Přes 75 % rodičů bez cenzury ukazuje své děti na sociálních sítích. Přitom 8 z 10 rodičů má mezi sledujícími a ‚přáteli‘ lidi, které nikdy neviděli,“ upozorňuje Deutsche Telekom – firma nadřazená i českému T-Mobilu – ve své nové videokampani, kterou za 3 týdny zhlédlo skoro 900 tisíc lidí.

Tříminutový spot nahraný na YouTube zobrazuje rodiče 9leté Elly, kterou hrdí rodiče často vystavují na sociálních sítích, ve všemožných příspěvcích a videích. Ti se však dozvídají, že zprvu nevinné fotografie mohou pro internetové útočníky posloužit jako zdroj důležitých dat, se kterými je možné vytvářet virtuální identity či snímky malé dívenky rovnou prodat, třeba v pochybných zákoutích internetu, kde bují obchod s dětskou pornografií.

„Vím, že pro vás jsou tyto snímky vzpomínkami, ale pro někoho jiného jde o hodnotná data, která lze snadno ukrást,“ zazní v příspěvku. Deutsche Telekom totiž pro potřeby varovné kampaně vytvořil deepfake video, ve kterém pomocí umělé inteligence nechal původně malou Ellu zestárnout do rané dospělosti, a ta nyní promlouvá ke svým rodičům.

Hrozba jménem sharenting

Video se věnuje primárně fenoménu sharentingu, tedy rizikovému sdílení fotek, videí či citlivých údajů dětí vlastními rodiči do kyberprostoru. Jde totiž o velkou bezpečnostní hrozbu, která se zhmotňuje nyní, v době sociálních sítí, kdy péči o soukromí vás a vašich blízkých řeší jen malá skupinka uvědomělých.

A rozhodně nejde jen o potenciální problém rodičů-celebrit, ale prakticky kohokoliv, kdo má tendenci sdílet svůj život na sociálních sítích. Volně dostupné fotografie vašich ratolestí mohou v nesprávných rukou vést ke krádeži identity, popřípadě být zneužity k deepfake videím a nahrávkám, jak ukazuje i spot Deutsche Telekom.

V jedné z pasáží je i ukázka, jak může být hlas malé Elly, sebraný z publikovaných videí na sociálních sítích, využit pro podvod na rodiče. V nahrávce vygenerovaný hlas Elly prosí svou matku o to, aby jí poslala peníze, protože se nachází v tísnivé situaci. Pečující rodič nehledí na to, jestli je hlas skutečný nebo vygenerovaný – jeho dítě volá o pomoc, a tak pomůže, jak to jen jde.

Většina rodičů zbytečně riskuje

Tato ukázka je bohužel pouze jedním z příkladů, jak neskutečně nebezpečný může tento fenomén být. Olomoucká Univerzita Palackého ve spolupráci s českým zastoupením společnosti Microsoft v říjnu 2022 publikovala studii věnující se právě sharentingu u českých rodičů. Do výzkumu, který probíhal během 4 měsíců, se zapojilo 2481 českých rodičů, převážně matek.

Výzkumný tým vedený profesorem Kamilem Kopeckým zjišťoval nejen to, jaké informace a materiály rodiče o dětech sdílejí, ale také to, zda čeští rodiče žádají své děti o souhlas se zveřejněním fotografie či videa, na kterých je dítě zachyceno např. v určité choulostivé situaci. A také to, jaké druhy fotografií či videí považují čeští rodiče za nebezpečné.

Výsledky mluví jasně. Informace o svých dětech sdílí v online prostředí 69 % českých rodičů. 64,7 % rodičů běžně publikuje na sociální sítě fotky s rozpoznatelnou tváří své ratolesti, 6,7 % lidí dokonce sdílelo veřejně v online prostředí fotografie zachycující vlastní částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem. Bohužel ale jen 21,2 % rodičů se svých dětí ptá na svolení fotografii či video sdílet.

Rodiče, kteří neuváženě publikují příspěvky vyobrazující vlastní (a někdy i cizí) děti, vystavují ty nejmenší, kteří se nemohou bránit, potenciálnímu ohrožení a šikaně v pozdějším věku. „Data našich dětí vyžadují specifickou ochranu. Všeobecná bezpečnost uživatelských dat začíná u každého z nás,“ zní na závěr spotu Deutsche Telekom.