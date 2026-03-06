TOPlist

Sázka na Starlink: místa bez signálu v Česku do pár let pokryje technologie z vesmíru

Jakub Fišer
Jakub Fišer 6. 3. 12:00
0
Starlink ve spolupráci s T-Mobilem a Deutsche Telekom
  • Klíčovou spolupráci s využíváním Starlinku oznámila německá matka českého T-Mobilu
  • Satelitní komunikace nové generace zajistí signál tam, kde aktuálně není
  • S uvedením se počítá nejpozději v roce 2028, a to na trzích, kde působí Deutsche Telekom

Deutsche Telekom, mateřská firma českého T-Mobilu, oznámil strategické partnerství se společností SpaceX na využití technologie Starlink, které má zásadně rozšířit dostupnost mobilního signálu. Operátor chce díky satelitní technologii doplnit své portfolio non-terestriálních řešení pro distribuci signálu. Nová technologie bude převratná v tom, že nabídne hlas, video, SMS i data. Služba však kvůli hardwarovému omezení bude na své uvedení čekat.

Operátor mimo pokrytí vsadí na Starlink

Novinka stojí na konceptu tzv. Direct-to-Handset připojení. To znamená, že kompatibilní chytré telefony se v případě ztráty pozemního signálu automaticky připojí přímo k satelitům Starlinku. Uživatel tak nepřijde o data, hlasové služby ani textové zprávy. Samotné připojení by mělo probíhat jako původní LTE, kupříkladu datový přenos v řádech nižších desítek megabitů za sekundu.

Připojení poběží v rámci spektra MSS (Mobile Satellite Service). Služba satelitního připojení přes Starlink má být doplňkem současných pozemních řešení a také non-terestriálních síťových komplementů, jako jsou například drony, které Deutsche Telekom představil vloni ve spolupráci s českým výrobcem Primoco.

Jako základní LTE z pozemní sítě

Uvedení služby je plánováno na začátek roku 2028. Telekomunikační gigant zde naráží na několik klíčových omezení. Služba poběží na družicích nové generace, označované jako V3, tedy nástupce současných V2 Mini. Ty zatím nejsou na orbitě nasazeny, dojde k tomu až v polovině roku 2027. Další omezení čeká na výrobce hardwaru, protože aby bylo možné zajistit připojení se satelity nové generace přímo z vašeho mobilu, bude potřeba modem pro nepozemní komunikaci na úrovni MSS pásem. Podpora současné „krizové“ satelitní komunikace stačit nebude.



Starlink na iPhonu v USA



Jakmile dojde k nasazení služby, měla by fungovat po celé Evropské unii, tedy na trzích, kde působí Deutsche Telekom nebo jeho mateřské firmy – například i v Česku pod správou T-Mobilu. Finální slovo však mohou mít regionální regulátoři nebo i celoevropský regulátor Evropská komise (EK).

Kapitoly článku