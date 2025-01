iPhony v USA už se umí připojit na Starlink. V plánu je i řešení pro Česko

Satelitní komunikace se stala v posledních letech novým trendem. Průkopníkem je v tomto ohledu americký Apple, který už v roce 2022 představil možnost nouzové volání přes satelity Globalstar na území Spojených států, umí to všechny smartphony výrobce počínaje iPhonem 14. V lednu pak Apple ve spolupráci s T-Mobilem spustil podporu pro satelitní SMS přes Starlink.

Mobilní připojení přes satelit spadá do široké kategorie tzv. ne-zemské sítě, neboli Non-Terrestrial Networks (NTN). Technologie najde využití v místech, kde není vybudována pozemní infrastruktura. Řešení, které tak nabídl v roce 2022 Apple a krátce po něm i Qualcomm či Samsung, může představovat zásadní přínos pro diverzifikaci telekomunikačních služeb.

Nyní operátor T-Mobile US dokončil ve spolupráci se SpaceX a výrobcem telefonů Apple testovací provoz satelitní komunikace přes Starlink. V první vlně společnost Elona Muska vyčlenila pro tyto účely zhruba 300 družic na oběžné dráze, které mohou nabídnout vašemu telefonu chvilkové připojení – v první fázi pouze pro odeslání nouzové SMS.

„Eliminace mrtvých zón pomocí vysílačů ve vesmíru – tzv. direct-to-cell satelitů – se stává realitou a dnes dosáhla nového milníku. Společnost T-Mobile otevřela registraci do beta programu, který bude spuštěn na začátku příštího roku, protože partner společnosti Starlink pokračuje v rychlém vypouštění satelitů pro přímý přenos na oběžnou dráhu,“ uvedl americký operátor v prosinci minulého roku.

Technologie by měla být dostupná pro všechny tarifní zákazníky T-Mobile US, firemní i nefiremní. Více než na samotném operátorovi pak záleží, zdali funkci posvětí i výrobce. Americký Apple už oznámil, že s aktualizací iOS 18.3 budou tuto technologii na území USA podporovat všechny jeho iPhony. Podle informací agentury Bloomberg má technologie satelitních SMS přes Starlink fungovat i na vlajkových lodích Samsung.

Uživatelé na fórech Reddit už sdíleli své zkušenosti s touto službou. Jakmile jim vypadne signál, ergo dostanou se do lokality, kde není pokrytí běžným pozemním signálem, přijde jim SMS zpráva oznamující, že právě jsou připojení na „T-Mobile Starlink satelit“. Místo typického ukazatele signálu – čárek – se jim tak v horní liště obrazovky objeví piktogram družice. Apple by dokonce rád satelitní komunikací vybavil například i hodinky Apple Watch Ultra 3. generace, které má představit v září tohoto roku.

Texting should now work in LA even when there is no cellular service if you use @TMobile https://t.co/sXIpGa1h0c

— Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2025