Starlink ve vašem telefonu! Americký operátor spouští revoluční projekt

Americký T-Mobile ve spolupráci s firmou SpaceX oznámil v roce 2022, že chce svým zákazníkům nabídnout možnost připojit se k satelitům Starlink přímo z jejich mobilního telefonu. Mělo jít o ultimátní řešení pro místa nepokrytá signálem, kterých je na území Spojených států stále dost. A obě společnosti konečně spouští betatest.

Ve své tiskové zprávě z pondělí T-Mobile oznámil, že díky schválení Federální komise pro komunikaci (FCC) může spustit registrační program pro betatest připojení Starlink v mobilních telefonech. Služba bude dostupná pro všechny uživatele operátora na území Spojených států, včetně firemních i nefiremních zákazníků.

we're taking your texts to space with the world’s largest satellite-to-cell constellation in partnership with @Starlink. T-Mobile Starlink beta is coming soon, register today at https://t.co/Ubq8mmEgo6 pic.twitter.com/xm1nhKwS5s

— T-Mobile (@TMobile) December 16, 2024