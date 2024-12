Starlink má za sebou důležitý milník. První stát skrze něj může posílat zprávy

Satelity Starlink v první zemi na světě umožňují posílání textových zpráv

Služba je k dispozici bohužel jen na velmi omezeném počtu zařízení

V některých případech může doručení zprávy trvat i více než 10 minut

Satelitní služba Starlink miliardáře Elona Muska slibuje dostupný rychlý internet i na místech, kde zcela chybí pokrytí telefonním signálem. Ačkoli v našich podmínkách takových míst mnoho není, v rámci světa bychom jich našli více než dost. Starlink ale není jen o internetu, ale o komunikaci jako takové. Nyní se první stát na světě dočkal možnosti posílat skrze něj zprávy, takže i když se budete nacházet v „divočině“, budete mít pokaždé možnost se dorozumět se světem. Má to ale několik háčků.

Nový Zéland se pyšní prvenstvím

Onou zemí, která se dočkala této funkce, je Nový Zéland, kde ho nabízí tamní operátor One NZ. Do budoucna by se textová komunikace skrze Starlink měla rozšířit i do dalších zemí, konkrétně do Kanady, Austrálie, Japonska, Peru, Švýcarska, Chile a pochopitelně také Spojených států. I když lidé na Novém Zélandu mají jistě důvod k radosti, novinka přichází s omezeními, které už tak veselé nejsou.

Tou největší z nich je patrně výčet telefonů, které satelitní textování podporují. Jinými slovy pokud nemáte Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Oppo Find X8 Pro, máte jednoduše smůlu. V příštím roce by se sice tento seznam měl rozrůst, nicméně v současné době se neví, o kolik a o jaká zařízení půjde. Druhou nepříjemností je čas, který satelity potřebují pro poslání zprávy. Zatímco při spuštění služby trvalo doručení většiny zpráv do tří minut, operátor upozorňuje, že během prvních několika měsíců může trvat doručení zpráv deset a více minut.

„Pokračujeme v testování možností služby One NZ Satellite TXT, přičemž doufáme, že se postupem času bude zlepšovat. Například odesílání textových zpráv bude trvat déle, nicméně časem se zrychlí,“ řekl Joe Goddard z One NZ. „Začínáme s malým počtem telefonů v rámci postupného zavádění. Důležité je, že ode dneška mohou zákazníci posílat a přijímat pouze textové zprávy, avšak v budoucnu očekáváme, že budou k dispozici také hlasové hovory a internet.“ Služba One NZ Satellite TXT bude pro stávající zákazníky s placenými měsíčními tarify zdarma.