Už nikdy bez signálu! Starlink nabídne data, SMS i hovory pro běžné mobily

Společnost SpaceX Elona Muska oznámila vypuštění průkopnické sérii satelitů Starlink, které jsou určeny k přímému propojení s běžnými mobilními telefony, a učinila tak významný krok směrem k testovací fázi, která je naplánována na konec letošního roku.

Při noční misi vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX 21 satelitů, z nichž je šest speciálně vybavených pro přímé připojení k mobilním telefonům. Iniciativu minulý měsíc schválily americké regulační orgány a je výsledkem spolupráce s T-Mobilem, přičemž pro začátek zahrnuje partnerství v zemích, jako je Austrálie, Kanada a Japonsko.

Americká Federální komise pro komunikace povolila společnosti SpaceX 180denní zkušební období. Zkoušky budou zahrnovat 840 satelitů, které budou poskytovat služby 4G přibližně 2 000 standardních chytrých telefonů. Tyto satelity, které fungují jako orbitální mobilní věže, jsou součástí ambiciózního plánu společnosti SpaceX na zlepšení globální komunikace.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs

— SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024