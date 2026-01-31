Tesla, SpaceX nebo xAI? Musk zvažuje spojení některých svých firem

- Známý miliardář zvažuje spojení některých svých firem
- V hlavní roli má být společnost SpaceX
- Otázkou zůstává, jestli dá Musk přednost spojení s Teslou, nebo s xAI
Tesla je symbolem elektromobility a velkého pokroku v této oblasti, při pohledu na finanční výsledky se nicméně americké automobilce dvakrát nedaří. Další ránu ji Musk zasadil svým plánem na ukončení výroby dvou ikonických modelů, které chce nahradit výrobou humanoidních robotů Optimus, což je poměrně velká sázka na neznámou kartu. Excentrický miliardář nicméně nemá ve svých rukou jen Teslu, ale také další společnosti a je možné, že je toho na něj už příliš.
Chystá se velké spojení Muskových firem?
Řešením má být spojení některých firem dohromady, což by se měl o týkat především SpaceX. Agentura Reuters nejprve informovala, že se mezi SpaceX a xAI uvažuje o fúzi před plánovaným vstupem SpaceX na burzu, který je naplánován na konec tohoto roku. Podle této zprávy by fúze pomohla SpaceX v jejích plánech na vypuštění datových center do vesmíru. Později agentura Bloomberg informovala, že SpaceX zvažuje potenciální fúzi s Teslou, nebo alternativní spojení se xAI.
Konkrétní načasování a hodnota případné fúze nejsou prozatím známé. SpaceX zvažuje datum primárního úpisu akcií v polovině června, jak informovaly Financial Times. Pokud jde o postoj firem SpaceX, Tesla a xAI se nicméně k celé záležitosti oficiálně nevyjádřily. Paklže by se ale SpaceX spojilo s xAI, dostala by se úspěšná Muskova firma pod stejnou střechu jako Grok, který je v EU pod značným dohledem a dokonce vyšetřován kvůli sexualizovaným deepfakeům.
Kdyby se SpaceX spojilo s Teslou nebo xAI, jednalo by se jen o transakci mezi společnostmi, jejichž generálním ředitelem je Elon Musk, přičemž je otázkou, zda by spojení firem dohromady dávalo z pohledu jejich majitele smysl. Tesla nedávno oznámila, že do xAI investuje odhadem 2 miliardy dolarů, tedy přibližně 41 miliard korun. Tesla také v roce 2025 prodala xAI záložní baterie v hodnotě 430 milionů dolarů (cca 8,8 miliard korun), informuje CNBC, tudíž nějaké transakce už mezi Muskovými firmami probíhá.