Samsung vyrábí pro Apple unikátní displej: nemá žádné rámečky a kamerka je pod panelem

Samsung pracuje na zbrusu novém typu displeje

Nejde o nic ohebného, nýbrž o panel s nulovými rámečky

Displej nemá rušivé prvky, po okrajích přetéká do stran

Společnost Samsung Display, tedy samostatná jednotka v rámci korejské firmy, která se zabývá výrobou displejů, v rámci své konference odhalila svůj nový projekt, na kterém aktuálně pracuje. Díky uniklému obrázku z interaktivní prezentace vidíme, že novým projektem Samsung Display má být obrazovka s absolutně nulovými rámečky.

Nekonečný displej od Samsungu

Uniklý obrázek z prezentace sdílel na síti X (dříve Twitter) uživatel s přezdívkou @Tech_Reve. Vidíme na něm stránku „Design mobilních produktů“ a výrobce zde ukazuje, jak šel design moderních displejů. Z výřezu se postupně staly průstřely, přičemž Korejci chtějí jít ještě dál. Jejich vize se jmenuje „All around full screen“.

Co to znamená? Displej by měl být po celé ploše displeje a přetékat bude až do stran. To ale ne jen vpravo a vlevo, ale po obvodu celého zobrazovače. Důležitou součástí tohoto displeje bude také technologie UPC, tedy Under Panel Camera (selfie kamerka v displeji), kterou Samsung používá od 3. generace u svých skládaček Galaxy Z Fold.

Dočkáme se na iPhonu?

Podle dostupných informací se v tuto chvíli jedná pouze o koncepci, jakýsi vzor, ke kterému se chce Samsung co nejrychleji dopracovat. Portál The Elec navíc přinesl informaci o tom, že koncept All around full screen přichází poté, co Apple zadal svým partnerům LG a Samsung výrobu kompletně bezrámečkového displeje.

Koncepce na obrázku vypadá velmi zajímavě, bude však záležet, jak se s tím Samsung popasuje v praxi. Podobné „přetékající“ displeje jsme již za posledních pár let viděli. Průkopníkem těchto zahnutých displejových panelů byl zejména čínský Huawei, který nabídl u svých telefonů Mate 30 Pro a Mate 40 Pro dotykový boční panel. Telefon Huawei P40 Pro měl displej lehce zahnutý i na horní a dolní straně.

Korunu všemu nasadil koncepční telefon od konkurence – Xiaomi Mi Mix Alpha. Tento přístroj disponoval kovovou konstrukcí a „nekonečným“ displejem prakticky po celé šířce telefonu, tedy tzv. kolem do kola.