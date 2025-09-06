Samsung v prodeji skládaček klesl na třetí místo. Z Fold 7 ale dává naději na návrat

- Podle nejnovějších dat agentury Counterpoint se podíl Samsung v oblasti ohebných smartphonů propadá
- Dřívější jedničku kvůli technologickému zaostávání přeskočila dvojice čínských firem
- Korejci se ale s letošními modely Z Fold 7 a Z Flip 7 nadechli k lepším zítřkům
Agentura Counterpoint Research zveřejnila žebříček největších výrobců ohebných smartphonů za druhé čtvrtletí letošního roku. Pořadí firem v něm může leckoho překvapit, na první příčce totiž stojí značka, která ještě před pár lety netušila, zda vůbec bude smět vyrábět smartphony. Naopak někdejší průkopník a tahoun tohoto odvětví se propadl na bronzovou příčku.
Huawei je největší výrobce skládaček na světě
Trh s ohebnými telefony je výrazně menší než trh se smartphony běžné konstrukce, avšak kdo v něm uspěje, může svůj technologický náskok zúročit v budoucnu. Nemusí to ale platit absolutně – Samsung například tomuto trhu dlouho dominoval, avšak čínská konkurence je neúprosná. Dokonce natolik, že v druhém kvartále letošního roku vystrčila korejskou firmu až na třetí příčku.
Podle agentury Counterpoint Research se hvězdou druhého kvartálu v dodávkách ohebných smartphonů stala společnost Huawei. Absolutní čísla sice neznáme, čínská firma si nicméně podle dat zabezpečila tržní podíl 45 procent. Toto číslo je o to působivější, uvážíme-li, že drtivá většina smartphonů Huawei se prodává v Číně, i to ale zjevně stačí na globální úspěch.
Skokanem roku je jednoznačně Motorola – loni jí pařil tržní podíl 14 procent, letos je to údajně přesně dvojnásobek. Motoroly Razr jsou velmi povedená a oblíbená véčka, na nichž bylo donedávna vidět, jak Samsungu začíná technologicky ujíždět vlak. Korejská firma v minulých letech usínala na vavřínech, což zapříčinilo pád z druhého místa na třetí a propad tržního podílu na 9 procent.
Je však nutné podotknout, že data jsou vztažená k druhému kvartálu letošního roku, kdy na trhu ještě nebyly dostupné letošní skládačky Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7. Ty přitom mohou v aktuálním čtvrtletí pořádně promíchat pořadí – Samsung totiž letos provedl pořádný mezigenerační update, kterým čínskou konkurenci nejen dohnal, ale v některých oblastech i předehnal.
Je to patrné i z průběžných prodejních čísel – podle webu The Elec prý Korejci museli navýšit zářijovou výrobu Galaxy Z Fold 7 z původně plánovaných 200 tisíc na 260 tisíc kusů. V srpnu měl dokonce Samsung vyrobit 430 tisíc kusů namísto původně plánovaných 320 tisíc kusů. Velký zájem je i o véčkový Galaxy Z Flip 7, byť v jeho případě prý naopak Samsung produkci snižoval – možná, aby uvolnil výrobní linky pro dražší a větší model.
V každém případě se ale dá očekávat, že třetí letošní kvartál bude z hlediska dodávek ohebných smartphonů pro Samsung výrazně úspěšnější.