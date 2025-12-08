Samsung uvolnil první betu One UI 8.5, stahovat mohou majitelé řady Galaxy S25

- Majitelé smartphonů Galaxy S25 dostávají první ochutnávku prostředí One UI 8.5
- Samsung v novém systému vylepšuje sdílení souborů, vysílání audia nebo zabezpečení
- Beta verze je dostupná v několika zemích světa, k nimž se bohužel Česká republika neřadí
Samsung na začátku příštího roku představí nové vlajkové smartphony řady Galaxy S26 a spolu s nimi uvede i novou verzi systému One UI 8.5. V minulém týdnu unikl na internet soupis všech novinek, které bude tento systém obsahovat, a nyní si tyto novinky mohou osobně někteří uživatelé vyzkoušet – Samsung totiž spustil oficiální veřejný beta test na smartphonech řady Galaxy S25.
V minulých letech byly vlajkové smartphony od Samsungu nositeli nové hlavní verze Androidu a jeho nadstavby One UI. Letos ale Google změnil u Androidu harmonogram vydávání nových verzí, takže se Samsung musel přizpůsobit. Nově budou nositeli nového Androidu letní ohebné smartphony, a jarní řada Galaxy S bude přicházet s desetinkovými „meziverzemi“ nadstavby One UI. To ale neznamená, že One UI 8.5 bude pouze drobný update.
Jak ukázal únik z minulého týdne, Samsung chystá pro svoji nadstavbu několik nových funkcí, které zvýší produktivitu, výkon i soukromí. Zatímco dosud jsme měli pouze strohý textový výpis chystaných novinek, nyní se na některé z nich můžeme podívat v obrázcích a animacích.
Klíčové novinky v One UI 8.5
Jednou z nich je například upravený asistent fotografií, který dovolí upravovat fotografie průběžně bez nutnosti ukládat každou pozměněnou kopii. Nově se veškeré změny budou ukládat průběžně s možností vrátit se k některé z předchozích verzí.
Vylepšení dozná i funkce rychlé sdílení, která v uživatelském rozhraní dokáže rozpoznat osoby na fotografii a přímo je nabídnout jako cílový kontakt pro sdílení.
Sdílení souborů mezi zařízeními bude s One UI 8.5 obecně příjemnější – v aplikaci Moje soubory totiž budou k vidění nejen soubory na lokálním zařízení, ale i data uložená na dalších zařízeních v ekosystému Samsung včetně tabletů a televizorů.
Samsung také v tiskové zprávě zmiňuje funkci Audio Broadcast, která skrze protokol Auracast dovolí vysílat na více zařízení nejen audionahrávky z různých mediálních zdrojů, ale přímo živě aktuálně zaznamenávaný zvuk z mikrofonu telefonu.
Samsung rovněž zmiňuje vylepšenou ochranu proti krádeži – pokud dojde k několikanásobnému neúspěšnému pokusu o ověření identity, dojde k automatickému uzamčení obrazovky.
Pokud vás zajímají i další novinky v One UI 8.5, přečtěte si tento článek, ve kterém všechny chystané změny podrobně popisujeme.
Dostupnost beta verze
Beta verzi One UI 8.5 si mohou aktuálně stáhnout majitelé smartphonů řady Galaxy S25 zaregistrovaní do programu Samsung Members v Jižní Koreji, Německu, Indii, Polsku, Velké Británii a USA.