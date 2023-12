Samsung u řady Galaxy S24 nic neutají. Unikly barevné a paměťové varianty

Samsung neuhlídal informace týkající se řady Galaxy S24

Tentokrát jsme se dozvěděli paměťové a barevné varianty

Oproti řadě Galaxy S23 příliš mnoho změn nebude

Nový rok se pomalu blíží a s ním vyhlížejí nadšenci do mobilních technologií oficiální představení nových vlajkových modelů z řady Galaxy S24 od Samsungu. V technologickém odvětví se ale de facto nic neutají, a to ani pod hrozbou přísných pokut a případných žalob. To platí i v případě jihokorejského giganta, kterému mezi prsty uniká celá řada informací o chystaných zařízeních. Tentokrát jsme se dozvěděli, jaké barevné a paměťové varianty má Samsung ve svém rukávu.

Řada Galaxy S24 zásadní změny nepřinese

Nejnovější únik se týká paměti RAM, úložiště a barevných odstínů všech tří modelů S24 a pochází z renomovaného zdroje, který má se zařízeními Samsung solidní zkušenosti. Všechny tři telefony Galaxy S24 budou při uvedení na trh k dispozici v černé, šedé, fialové a žluté barvě. Samsung obvykle nabízí exkluzivní barvy pro zařízení objednaná z jeho oficiálního internetového obchodu, o nich ale prozatím nemáme žádné další informace.

Samsung Galaxy S24 bude stejně jako Galaxy S23 začínat na 8 GB RAM a 128GB úložišti. Nové úniky také naznačují, že se dočkáme verze 8/256 GB, nikoli však modelu s 512GB úložištěm. Samsung Galaxy S24+ dostane standardně 12 GB RAM s 256/512GB interní pamětí. Galaxy S24 Ultra bude rovněž začínat na 12 GB RAM a 256GB úložišti, ale bude možné zakoupit i 512GB nebo 1TB paměťovou verzi. Očekává se, že ceny řady S24 zůstanou víceméně stejné: 950 eur (cca 23 300 Kč s daní) za model S24, 1 200 eur (cca 29 500 Kč s daní) za model S24+ a 1 400 eur (cca 34 300 Kč s daní) za model S24 Ultra.

Premiéra řady Galaxy S24 se má odehrát zkraje příštího roku, aktuálně se nejvíce skloňuje termín 17. ledna. Největší změny se mají odehrát především v oblasti výbavy a fotoaparátů, drobné úpravy se nejspíše dočká také design.