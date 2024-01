Samsung telefony se možná naučí zachraňovat životy. Kdy se dočkáme?

Detekce autonehody je jednou z nejužitečnějších funkcí iPhonů, Apple Watch a Pixelů od Googlu

Indície naznačují, že by se tato vychytávka mohla objevit také u Samsungu

Bohužel zatím nevíme, kdy a jestli vůbec má jihokorejský gigant detekci autonehody v plánu představit

Jednou z užitečných funkcí, kterou disponují nejnovější iPhony a Pixely od Googlu, je detekce autonehody. V případě, že vy, respektive váš chytrý telefon, bude účastníkem situace, která je či připomíná dopravní nehodu, automaticky kontaktuje záchranné složky. Tato funkce už několik životů zachránila a je tedy s podivem, že se podobnou cestou nevydali i ostatní výrobci. Nyní to vypadá, že Samsung nechce zůstat pozadu a již připravuje obdobnou funkci.

Samsung možná při dopravní nehodě zavolá o pomoc

Detekce autonehody je v telefonech Google Pixel dostupná od Pixelu 4 a Pixelu 4 XL, stejně jako v iPhonech a hodinkách Apple Watch od iPhonu 14. Zařízení se systémem Android, například zařízení od společnosti Samsung, jsou vybavena senzory schopnými detekovat pohyb, polohu a dokonce i zvuk, tudíž není důvod, proč by tuto funkci mít neměly.

Mishaal Rahman ze serveru Android Police při prozkoumávání aplikace Tasker zjistil, že v Galaxy Z Fold 5 a S24 Ultra je v současné době k dispozici senzor s názvem „Car Crash Detect Wakeup“. Tento objev podnítil další pátrání, které vedlo k dalšímu objevu dosud nezveřejněné systémové aplikace s názvem „MoccaMobile“, která je zřejmě zodpovědná za spouštění a vypínání tohoto konkrétního senzoru. Ačkoli senzor a aplikace naznačují přítomnost funkce detekce autonehody, nebylo k ní nalezeno žádné doprovodné uživatelské rozhraní. Ve starších sestaveních One UI je aplikace MoccaMobile přítomna i na telefonech, které nemají senzor Car Crash Detect Wakeup, což vyvolává otázku, zda skutečně slouží k tomuto účelu.

Společnost Samsung rovněž neučinila žádné prohlášení o tom, že by se taková funkce objevila v modelech Galaxy S24 nebo v jeho ohebných zařízeních. Možná se jedná o něco, co se v současné době testuje a je naplánováno pro budoucí vydání, což nicméně ukáže až čas. Jisté je, že detekce nárazu při autonehodě je funkce, která potenciálně může zachránit život a byla by přínosem pro všechny smartphonů od Samsungu.