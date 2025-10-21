Samsung stahuje One UI 8 z dalších modelů! Na tyto modely už aktualizaci nedostanete

- Aktualizace na One UI 8 je pozastavena pro další modely
- Tentokrát se jedná o vlajkové lodě z loňského roku
- Samsung se k důvodům stažení aktualizace stále ještě oficiálně nevyjádřil
Jihokorejský gigant Samsung v minulém týdnu poměrně překvapivě stáhnul aktualizaci své nadstavby One UI 8 a s tím i související aktualizaci systému Android 16 pro starší modely z řady Galaxy S22, konkrétně pro základní Galaxy S22, Galaxy S22+ a také nejvybavenější Galaxy S22 Ultra. Oficiálně se k tomuto Samsung nikterak nevyjádřil, nicméně se spekuluje, že za pozastavením aktualizací může stát problém s firmwarem, avšak jedná se pouze o jedno z možných vysvětlení. Původně se také myslelo, že se problém vztahuje pouze k řadě Galaxy S22 a ostatních se problémy netýkají.
Další velká rána pro Samsung
Jak to tak ale vypadá, Samsung podle všeho vydání One UI 8 pro starší zařízení Galaxy uspěchal. Jak upozornil uživatel Akhilesh Kumar na sociální síti X, Samsung začal stahovat aktualizaci své nadstavby také z jiných modelů, konkrétně z loňské řady Galaxy S24, některých zařízení spadající do střední třídy a nově také z modelové řady Galaxy S23. Jisté není ani to, zda se na těchto zařízeních jihokorejská společnost zastaví, či zda aktualizaci stáhne kompletně ze všech modelů.
🚨 Attention Galaxy S23 users!
Samsung has paused the One UI 8 (Android 16) update it’s been pulled from the OTA servers 😬
Build: U8EYI5 ➡️ S8DYI3 🇮🇳 🇪🇺
Battery life issue must be one of the reason#Samsung #GalaxyS23 #OneUI8 #Android16 pic.twitter.com/5E1J17Upxg
— Akhilesh Kumar (@Koram_Akhilesh) October 21, 2025
Na celé situaci je zarážející především to, že se gigant ze Soulu k celé situaci stále oficiálně nevyjádřil, tudíž netušíme, co za stažením aktualizace stojí. Pokud by ovšem šlo pouze o drobné chyby, nejspíše by Samsung aktualizaci ponechal v oběhu a připravil by drobnou záplatu. Pakliže se ale rozhodl pro takto velké stažení, nejspíše se v nové nadstavbě ukrývá nějaká kritická chyba, která by mohla majitelům starších zařízení značně zkomplikovat život, pakliže by na ní narazili. Přesto je nutné zdůraznit, že v tomto ohledu jen spekulujeme.
Na komunitním fóru Samsungu se před dvěma týdny objevila stížnost na aktualizaci One UI 8 pro Galaxy S23, zatímco uživatel na Redditu poukazuje na problémy se zabezpečenou složkou. Nevidíme však žádné rozsáhlé stížnosti související s aktualizací One UI 8 pro vlajkové modely Samsungu z počátku roku 2023. Samsung má v posledních letech s aktualizacemi svých zařízení překvapivé problémy – předchozí verze One UI 7 nabrala v průběhu vývoje poměrně velké zpoždění a Samsung si chtěl s příchodem One UI 8 napravit reputaci. Jak to ale vypadá, bude muset tuto snahu odložit až na příchod One UI 9.