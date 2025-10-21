TOPlist

Samsung stahuje One UI 8 z dalších modelů! Na tyto modely už aktualizaci nedostanete

Michael Chrobok
Michael Chrobok 21. 10. 12:46
0
Samsung Galaxy S23 v několika barevných variantách
  • Aktualizace na One UI 8 je pozastavena pro další modely
  • Tentokrát se jedná o vlajkové lodě z loňského roku
  • Samsung se k důvodům stažení aktualizace stále ještě oficiálně nevyjádřil

Jihokorejský gigant Samsung v minulém týdnu poměrně překvapivě stáhnul aktualizaci své nadstavby One UI 8 a s tím i související aktualizaci systému Android 16 pro starší modely z řady Galaxy S22, konkrétně pro základní Galaxy S22, Galaxy S22+ a také nejvybavenější Galaxy S22 Ultra. Oficiálně se k tomuto Samsung nikterak nevyjádřil, nicméně se spekuluje, že za pozastavením aktualizací může stát problém s firmwarem, avšak jedná se pouze o jedno z možných vysvětlení. Původně se také myslelo, že se problém vztahuje pouze k řadě Galaxy S22 a ostatních se problémy netýkají.

Další velká rána pro Samsung

Jak to tak ale vypadá, Samsung podle všeho vydání One UI 8 pro starší zařízení Galaxy uspěchal. Jak upozornil uživatel Akhilesh Kumar na sociální síti X, Samsung začal stahovat aktualizaci své nadstavby také z jiných modelů, konkrétně z loňské řady Galaxy S24, některých zařízení spadající do střední třídy a nově také z modelové řady Galaxy S23. Jisté není ani to, zda se na těchto zařízeních jihokorejská společnost zastaví, či zda aktualizaci stáhne kompletně ze všech modelů.

Na celé situaci je zarážející především to, že se gigant ze Soulu k celé situaci stále oficiálně nevyjádřil, tudíž netušíme, co za stažením aktualizace stojí. Pokud by ovšem šlo pouze o drobné chyby, nejspíše by Samsung aktualizaci ponechal v oběhu a připravil by drobnou záplatu. Pakliže se ale rozhodl pro takto velké stažení, nejspíše se v nové nadstavbě ukrývá nějaká kritická chyba, která by mohla majitelům starších zařízení značně zkomplikovat život, pakliže by na ní narazili. Přesto je nutné zdůraznit, že v tomto ohledu jen spekulujeme.



Samsung Galaxy S22



Na komunitním fóru Samsungu se před dvěma týdny objevila stížnost na aktualizaci One UI 8 pro Galaxy S23, zatímco uživatel na Redditu poukazuje na problémy se zabezpečenou složkou. Nevidíme však žádné rozsáhlé stížnosti související s aktualizací One UI 8 pro vlajkové modely Samsungu z počátku roku 2023. Samsung má v posledních letech s aktualizacemi svých zařízení překvapivé problémy – předchozí verze One UI 7 nabrala v průběhu vývoje poměrně velké zpoždění a Samsung si chtěl s příchodem One UI 8 napravit reputaci. Jak to ale vypadá, bude muset tuto snahu odložit až na příchod One UI 9.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

