Samsung spustil brutální slevy. Cenu Galaxy S25 Ultra srazíte o 10 tisíc

PR článek 17. 9. 19:47
Samsung Galaxy S25 Ultra

Začaly Samsung dny a cena špičkového Galaxy S25 Ultra padla na minimum, výhodnější je o extrémních 10 tisíc korun. Rekordně levně pořídíte i nejnovější chytré hodinky od Samsungu – Galaxy Watch8 totiž mohou být vaše už za neuvěřitelných 1 745 Kč.

Ultra v rekordní slevě

Vlajkovky Samsungu jsou ve slevě od začátku září, nyní se ale ceny u vybraných modelů propadly ještě níž a jsou levnější o další dva tisíce. Špičkový Galaxy S25 Ultra tak zlevnil celkově o 7 500 Kč. Dalších 2 500 Kč ušetříte, pokud u Mobil Pohotovosti vyměníte svůj starý telefon právě za nový Samsung.

Skvěle přitom vychází i střední model Galaxy S25+, na který také padla dodatečná slevy a můžete při jeho koupi využít výkupní bonus na svůj starý telefon.

Ceny po slevě a uplatnění bonusu:

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy Watch8 za neuvěřitelnou cenu

Trochu nečekaně padly do slev také nedávno představené chytré hodinky od Samsung – Galaxy Watch8 a Watch8 Classic. A skvělou zprávou je, že i při jejich koupi můžete u Mobil Pohotovosti získat bonus 2 500 Kč, stačí opět jen prodat starší zařízení. Díky tomu je tak koupíte už za šest a půl tisíce.

Ceny hodinek po slevě a uplatnění bonusu:

To ale není vše. Samsung totiž i navzdory aktuálním slevám stále nabízí 50% slevu na hodinky, pokud si je zakoupíte společně s některou z nedávno představených novinek. Pokud jste si tedy dělali zálusk na nový Galaxy S25 FE nebo tablet Galaxy Tab S11, můžete přihodit do košíku Galaxy Watch8 a vyjdou vás na neuvěřitelných 1 745 Kč při využití výkupního bonusu.

Samsung Galaxy Watch8 a Watch8 Classic

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

