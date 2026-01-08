Samsung si patentoval neobvyklý smartphone. Véčko, které se překlápí na obě strany

- Patentová přihláška Samsungu ukazuje, jak by mohl v budoucnu vypadat véčkový Galaxy Z Flip
- Samsung přemýšlí nad mechanismem otáčení displeje o 360°
- Díky asymetrické velikosti křídel by se takový telefon obešel bez selfie kamerky
Samsung přivedl na svět již sedm generací smartphonů s ohebným displejem a udržuje si v tomto odvětví pozici jedničky, i když mu na záda čím dál výrazněji dýchá dravá čínská konkurence. Do velké míry za to může laxnost Samsungu inovovat – několik let po sobě Korejci přinášeli pouze drobné mezigenerační upgrady, zatímco čínské značky předváděly výrazně větší skoky.
Reputaci si Samsung napravil loňskými skládačkami – jednak přišel na trh s výrazně tenčí „knížkou“ Galaxy Z Fold 7, na sklonku roku pak ještě představil nadvakrát ohebný Galaxy Z TriFold. Nyní Samsung přemýšlí nad tím, jak by přepracoval svůj véčkový Flip.
Véčko, které se překlápí na obě strany
Na konci loňského roku si Samsung podal patentovou přihlášku s náčrtky véčkového smartphonu, který umožňuje ohýbat displej na obě strany – jak dovnitř, tak ven. Zařízení je vyobrazeno v rozloženém i složeném stavu, a to hned z několika úhlů.
Oproti současným Flipům nemá telefon v patentové přihlášce stejně velká křídla – horní část je delší než spodní, takže ta horní v zavřeném stavu přečnívá. Když je telefon zavřený displejem dovnitř, nenese tato asymetrie žádné výhody, pokud je ale zavřený displejem vně, z přečnívající části „vykukuje“ nad displej hlavní fotoaparát.
Toto řešení by mohlo zcela eliminovat potřebu zvláštní selfie kamerky, pro pořizování autoportrétů si telefon vystačí s hlavním (a tedy kvalitnějším) fotoaparátem. Samsung na zveřejněných obrázcích ani s žádným výřezem displeje pro selfie kamerku nepočítá. Stejně tak zřejmě nepočítá se sekundárním vnějším displejem, neboť v každé situaci je alespoň část ohebné obrazovky viditelná – pokud je telefon zavřený displejem dovnitř, je viditelný úzký proužek přečnívající části, pokud je zavřený displejem ven, je k dispozici celá obrazovka.
Samsung se v patentové přihlášce příliš detailně nevěnuje kloubu, jehož návrh by byl u tohoto typu zařízení nejsložitější – je totiž zapotřebí vymyslet mechanismus, který umožňuje překlápět displej v rozsahu 360°. Je však nutné podotknout, že papír snese vše, a ne každý patentovaný nápad se dočká realizace.