Samsung se má rozloučit s mobilními grafikami AMD. Chystá něco lepšího

Před třemi lety Samsung oznámil spolupráci se společností AMD, od které si sliboval výrazné posílení v oblasti mobilních čipsetů. Z tohoto partnerství vzniklo několik čipových sad, ovšem přínos AMD je u nich spíše diskutabilní, rozhodně se nedá hovořit o převratné konkurenční výhodě. Renomovaní informátoři jsou dokonce přesvědčení, že příští rok uvidíme grafiku AMD u čipsetů Exynos naposledy.

Spolupráce Samsungu a AMD přinesla první ovoce v roce 2022, a to u řady smartphonů Galaxy S22. Čipset Exynos 2200 obsahoval grafický čip Xclipse 920 založený na mikroarchitektuře RDNA2, který jako první přinesl na mobilní telefony akcelerovaný ray tracing. Jak se ale ukázalo, celá čipová sada byla energeticky velmi hladová a trpěla přehříváním, za což si vysloužila vlnu kritiky – uživatelé sepisovali petice za ukončení výroby Exynosů a za globální nasazování Snapdragonů ve vlajkových modelech.

Samsung jejich přání o rok později vyslyšel a u řady Galaxy S23 použil pouze čipy od Qualcommu, ovšem u letošní generace Galaxy S24 se opět k Exynosům vrátil, a to včetně grafik od AMD. Současný Exynos 2400 je na tom s konkurenceschopností výrazně lépe, ovšem stále se mu nepodařilo konkurenční Snapdragon zcela dohnat.

Podle informátora Rolanda Quandta z webu WinFuture Samsung zvažuje, že spolupráci s AMD ukončí a vrhne se do vývoje grafického čipu vlastními silami. Vzhledem k rozpracovanému vývoji by měl grafiku AMD obsahovat ještě Exynos 2500 (S5E9955), připravovaný pro řadu Galaxy S25, a poté Samsung údajně přejde na vlastní řešení.

Umm… so there's S5E9945 right? (Exynos 2400)

And then there's S5E9955, which follows after that.

Exynos 2400 has an AMD GPU. The follow-up will have AMD GPU, too, it seems.

After that, in 2026, Samsung seems to aim for the release of a next-gen flagship SoC feat it's own GPU.

— Roland Quandt (@rquandt) May 4, 2024