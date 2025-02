Samsung se chystá změnit stylus pro Galaxy Z Fold 7. Co bude jinak?

Stylus pro Galaxy Z Fold 7 se má proměnit

Údajně bude tlustší než posledně a také má dostat nový hrot

Spekuluje se i o odstranění digitizéru z displeje

Skládací smartphony Samsung Galaxy Z Fold podporují od třetí generace stylus S Pen, ovšem je nutné jej nosit separátně. Přestože se každý rok objevují spekulace o tom, že u příští generace se Samsungu určitě podaří stylus integrovat do těla, nikdy se tyto fámy nevyplnily a zřejmě už ani nevyplní. S tlakem na maximální snižování tloušťky telefonů ubývá prostoru, do kterého by se stylus vešel. Samsung ale pro letošní pero chystá jiné změny.

Galaxy Z Fold 7 dostane nový stylus

Informace o tom, že Galaxy Z Fold 7 dorazí se zbrusu novým stylusem, se začaly objevovat minulý týden, a to hned z několika zdrojů. Nejvíce se angažoval informátor @PandaFlashPro, podle něhož má být nové pero opatřeno zbrusu novým hrotem, který má zprostředkovat přirozenější zážitek z psaní.

My Sources just "Confirmed"

Samsung will launch the new S-Pen this year, with a new S-Pen Tip for better writing experience. Foldable’s Support S-Pen Production is scheduled for "June" Support availability "Galaxy Z Fold 7" pic.twitter.com/ac1eKtkY0q — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) February 19, 2025

Nový stylus má být podle @PandaFlashPro o něco tlustší než současná generace, avšak zda se naučí i nějaké nové věci, v tuto chvíli nevíme. Spíše máme strach, aby Samsung stávající funkce neodstraňoval. U letošního Galaxy S25 Ultra například Korejci odebrali integrovanému stylusu Bluetooth konektivitu, takže již není možné na telefonu provádět vzdušná gesta či vzdáleně ovládat spoušť fotoaparátu.

U Galaxy Z Foldu 7 se zase spekuluje na tím, že by měl být z ohebného displeje odstraněn digitizér, což je speciální vrstva, která se stará o vyhodnocování vstupů stylusu. Jeho odstraněním by měl Samsung uspořit na tloušťce telefonu až 0,6 mm, nicméně by pak musel přijít s alternativní metodou vyhodnocování dotyků.

Mluví se o tom, že by se o to staral sám stylus, který by byl nově aktivní, a měl by v sobě obsahovat baterii – možná právě z tohoto důvodu má být objemnější a má dostat přepracovaný hrot. O Bluetooth konektivitu a vzdálené ovládání snad tentokráte nepřijdeme.