Samsung s předstihem testuje One UI 8 na Androidu 16! Nechce opakovat předchozí fiasko

Samsung je v mobilním světě známý nejen pro svůj špičkový hardware, ale také pro svou nadstavbu One UI, která patří mezi ty nejlepší úpravy systému od Googlu. One UI nejenže výrazně rozšiřuje možnosti systému, ale poskytuje uživatelům také zážitek, jenž ostatní výrobci smartphonů s Androidem jen tak poskytnout nemohou. Není proto divu, že je každá spekulace ohledně této nadstavby bedlivě sledována a očekávaná. Jinak tomu není ani v případě One UI 8, jenž má navazovat na současnou verzi nadstavby.

Ne, v předchozí větě skutečně není chyba – jihokorejský gigant skutečně podle posledních informací testuje nadstavbu One UI 8, která by měla být postavena na operačním systému Android 16. Překvapivé je to především z toho důvodu, že současná verze One UI 7 postavená na Androidu 15 ještě stále není uvolněná mezi uživatele starších modelů (ve stabilní verzi). K tomu by podle všeho mělo dojít až v příštím měsíci.

Aktuálně ji mohou využívat pouze majitelé novinek řady Galaxy S25, ke kterým se brzy přidají i minulý týden představená „áčka“ Galaxy A26, A36 a A56. Samsung evidentně nechce situaci opět podcenit a nehodlá opakovat faux pas s One UI 7, kdy byla betaverze několikrát odložena a z toho důvodu stále ještě není kompletně hotová.

BREAKING ‼️

The FIRST One UI 8 internal test build for the Galaxy S25 series has been spotted on the server today

Build Version: S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1

Samsung has kicked off One UI 8 (Android 16) development two months earlier than usual.

Repost 🔄 pic.twitter.com/hZ3G38ORng

— Tarun Vats (@tarunvats33) March 7, 2025