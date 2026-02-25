TOPlist

Samsung připravuje geniální funkci. Zabrání poškození displeje skládacích telefonů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 25. 2. 12:00
0
Samsung Galaxy Z Fold 7
  • Skládací telefony se v mobilním světě již plně etablovaly
  • Mají spoustu výhod, ale také několik nevýhod a jednou z nich je náchylnost ohebného displeje
  • Samsung údajně připravuje zajímavou funkci, která displej ochrání před nechtěným poškozením

Skládací telefony jsou velmi praktické a vlastně představují dva přístroje v jednom. Ve složeném stavu jsou to tradiční telefony a v rozloženém se plochou displeje blíží menším tabletům. Vnitřní ohebný displej ale umí být velmi náchylný k poškození a udržovat ho bez poskvrnky není jen tak. Samsung ale pracuje na speciální funkci, která by s tím mohla výrazně pomoct.

Při zavírání skládačky buďte opatrní

Moderní skládačky jsou konstruovány tak, aby při jejich zavření nevznikla mezi polovinami displeje žádná mezera a části panelu se takřka dotýkají jedna druhé. Problém nastává v okamžiku, kdy se na displej dostanou nějaké hrubší nečistoty, vy je tam zapomenete, telefon zavřete a dáte do kapsy. V tomto případě hrozí vážné poškození panelu.

Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7

Dle nejnovějších informací ale Samsung pracuje na funkci, která tomuto možnému poškození předejde a varuje uživatele, že jsou na displeji jeho skládačky nečistoty. Zmínky o ní byly nalezeny v kódu nového systému One UI 9 a jmenuje se Foreign Material Detection, neboli Detekce cizích materiálů.

Lepší kontrola než zničený displej

Tato funkce upozorní uživatele na nečistoty v displeji sice až po uzavření telefonu, ale včasným otevřením a očištěním lze předejít většímu poškození. Detekce cizích materiálů bude spíše monitorovat to, že nejsou obě poloviny telefonu zcela složeny a proto vyzve uživatele ke kontrole, zda se v displeji nenachází cizí látky.

Grafické znázornění nové funkce odhaluje skládačku Wide Fold (uprostřed)
Grafické znázornění nové funkce odhaluje skládačku Wide Fold (uprostřed)

Funkce by měla jít v nastavení vypnout a spolu se zmínkou v kódu One UI 9 bylo nalezeno také její grafické znázornění. To se vztahuje na tři skládačky, což potvrzuje přítomnost modelu Wide Fold s poměrem stran orientovaným spíše na šířku. Na první pohled je jasně patrné, že nabídne výrazně jiný formát než tradiční modely Flip a Fold.

Samsung vyzve na souboj iPhone Fold

Varianta Wide Fold se širokým displejem bude nejpraktičtějším modelem v rámci nové generace skládaček Galaxy Fold a je odpovědí Samsungu na iPhone Fold. Ten sice dorazí až později, ale je takřka na 100 % jisté, že dostane displej orientovaný na šířku. Prozatím není jisté, zda bude tato technologie dostupná i pro starší skládací modely, nebo jen pro novou generaci, která dorazí v létě.

Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

