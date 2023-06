Samsung přichystal velkou aktualizaci pro Galaxy S23. Posunuje fotoaparáty o úroveň výš

Velká aktualizace má velikost 2,2 GB

Samsung se zaměřil hlavně na fotoaparáty

Několik vylepšení obdržela i samotná nadstavba

Červnová aktualizace pro řadu telefonů Galaxy S23 patří mezi vůbec ty největší, které korejská společnost vydala. Zatímco v minulém týdnu se dostala k majitelům vlajkových modelů v Asii, v těchto dnech už se dostává i na Evropu, včetně Česka. Aktualizace přináší několik oprav, každopádně to hlavní se týká fotoaparátů.

Aktualizace přináší i novou funkci k portrétovým snímkům

Firmware s označením S91xBXXU2AWF1 má velikost 2,2 GB. Nejedná se o nic malého, spíše to připomíná aktualizaci na novou verzi Androidu. Určitě se tak vyplatí stahovat přes Wi-Fi, než přes mobilní data. Samozřejmostí jsou červnové bezpečnostní záplaty. Dále se Samsung zaměřil na vylepšení animací v nadstavbě One UI a zlepšení by mělo jít poznat také u haptické odezvy.

U fotoaparátů pak byly opraveny problémy s automatickým ostřením. Zlepšeny by měly být HDR snímky v určitých světelných podmínkách. Vylepšen byl noční režim a u portrétového režimu se nově dá zvolit dvakrát přiblížení. Poslední jmenovaná funkce byla doposud dostupná pouze v aplikacích třetích stran, nyní už se dostává přímo do výchozí aplikace fotoaparátu.

V případě, že jste neobdrželi aktualizaci automaticky, můžete si ji zkontrolovat ručně v kterémkoliv smartphonu řady Galaxy S23. Stačí přejít do nabídky Nastavení – Aktualizace softwaru – Stáhnout a instalovat. Pokud se vám aktualizace stále nezobrazuje, nemusíte se ničeho obávat. Uvolňuje se postupně a během několika následujících dní by měla být k dispozici většině majitelů. Ve výjimečných případech může být však opožděna i o několik týdnů. Déle by to však trvat nemělo. A to i z toho důvodu, jak perfektně si zatím korejská společnost vede s vydáváním softwarových vylepšení a oprav.

Z pohledu aktualizací si zatím Samsung udržuje vysoko nastavenou laťku. Na telefony chodí pravidelné aktualizace každý měsíc. A to s novými bezpečnostními záplatami a častokrát i různými vylepšeními nadstavby One UI či přidáním nových funkcí. Konkrétně telefony Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra obdrží čtyři nové verze Androidu a bezpečnostní aktualizace až do roku 2028.