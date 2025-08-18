Samsung představil Galaxy Buds 3 FE: s podporou AI i ANC, ale skutečně nejlevnější?

- Samsung dnes představil odlehčenou edici svých sluchátek Galaxy Buds 3 s přídomkem FE
- Design vychází z modelu Buds 3, nechybí ani podpora Galaxy AI či aktivního potlačení hluku
- Dostupné budou od 4. září za 3 690 Kč v šedé a černé barvě
I když se spekulovalo až o září, Samsung dnes nečekaně představil levnější variantu sluchátek Galaxy Buds 3 FE, která vychází z klasických Galaxy Buds 3. Jen příliš nerozumím použité cenotvorbě. Očekával bych, že z tria Galaxy Buds 3 Pro/Buds 3 a Buds 3 FE budou nejlevnější, ale opak je pravdou. Galaxy Buds 3 Pro se aktuálně v rámci oficiální distribuce dají koupit za 5 290 Kč, Galaxy Buds 3 dokonce za 3 490 Kč. Galaxy Buds 3 FE tak se svou startovací cenou 3 690 Kč o 200 Kč dražší, než standardní model.
Oproti Galaxy Buds FE z loňského roku má tento model o něco větší membránu. Díky vylepšenému aktivnímu potlačení vnějšího hluku (ANC) byste neměli být rušeni zvuky z okolí. Technologie Crystal Clear Call využívá speciálně trénovaný model strojového učení, který zvýrazní váš hlas a oddělí ho od rušivého pozadí i v hodně hlučném prostředí. Hovor vylepšuje i mírně odlišná poloha mikrofonu, který by měl lépe snímat zvuk – membrány jsou totiž optimálně natočené k ústům uživatele.
Důraz na snadné ovládání
Samsung kladl důraz také na maximálně snadné ovládání. Stačí se sluchátka dotknout dvěma prsty a můžete volit různá nastavení, případně přejetím prstem ovládáte hlasitost. Stiskem párovacího tlačítka na pouzdru zase můžete snadno přepínat mezi jednotlivými přístroji z rodiny Galaxy. Díky systému Auto Switch sluchátka Galaxy Buds3 FE automaticky rozpoznají zdroj zvuku a připojí se k danému zařízení, podobně jako to umí AirPody od Applu.
Díky umělé inteligenci a systému ovládání stačí k sestavení playlistu nebo překladu hovoru z jednoho jazyka do druhého pouhé slovo nebo dlouhý stisk nožičky. Po zaslechnutí aktivačních frází typu Hey Google sluchátka Buds 3 FE zareagují a nabídnou uživateli další možnosti interakce, pochopitelně ale pouze v angličtině.
Design sluchátek rovněž vychází ze standardních Galaxy Buds 3. Matný dvoubarevný povrch a poloprůhledné prvky působí minimalisticky a decentně. Rozměr každého sluchátka (bez nástavce) je 18 × 21,1 × 33,8 mm, v případě pouzdra je to 58,9 × 48,7 × 24,4 mm. Hmotnost sluchátka (s nasazeným nástavcem do ucha velikosti M) je 5 gramů, pouzdra 41,8 gramů.
Každé sluchátko disponuje 53mAh akumulátorem, v pouzdře je 515mAh baterie. S aktivním ANC a hlasitostí nastavenou na 50 % by sluchátka měla vydržet okolo 6 hodin na jedno nabití (24 hodin s opakovaným dobíjením z pouzdra), s vypnutým pak 8,5 hodiny, respektive 30 hodin na jedno nabití krabičky. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4. Kromě nativního SSC kodeku (Samsung Seamless Codec) Buds 3 FE podporují také AAC a SBC. Výbavu uzavírá odolnost vůči vniknutí vody IP54, která ale platí jen pro sluchátka, nikoliv pro dobíjecí pouzdro.
Cena a dostupnost
Sluchátka se na českém trhu začnou prodávat v pondělí 4. září za doporučenou koncovou cenu 3 690 Kč, na výběr bude šedá a černá barevná varianta. Předobjednat si je můžete například u Mobil Pohotovosti, nicméně mnohem větší smysl mi dává koupě klasických Galaxy Buds 3, které jsou v současné době dokonce o 200 Kč levnější.