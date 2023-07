Samsung pracuje na nové generaci SmartTagu. Jaké novinky nabídne?

Svůj lokalizační štítek má Samsung v prodeji přes dva roky

Mírná aktualizace by mu bezesporu slušela

SmartTag 2 se nejspíše odhalí už za pár týdnů

Lokalizační štítky jsou tady s námi sice už nějaký ten pátek, větší pozornosti od široké veřejnosti se jim nicméně dostalo až ve chvíli představení AirTagu od Applu. Z narůstající popularity těží celá řada firem, mimo jiné také korejský gigant Samsung. Ten má rovněž své želízko v ohni v podobě lokalizačního štítku SmartTag, jenž funguje na podobné bázi jako AirTag, jen s tím rozdílem, že pro lokalizaci využívá bohaté sítě telefonů a zařízení Samsung společně s technologií Bluetooth, na rozdíl od přístrojů s nakousnutým jablíčkem ve znaku.

Nová generace SmartTagu v přípravě

Ačkoli první generace SmartTagu rozhodně nedopadla špatně, o čemž se ostatně můžete dočíst i v naší recenzi, už by to přeci jen chtělo nástupce – přeci jen jsou to více než dva roky od chvíle, kdy SmartTag vstoupil do prodeje. Samsung si je stáří svého lokalizačního štítku evidentně vědom a podle nových informací již pilně připravuje nástupce. Ten se alespoň částečně poodhalil na stránkách Bluetooth SIG, kde sice neprozradil žádné zásadní a převratné informace, přesto jsme se alespoň něco dozvěděli.

Kromě samotné informace, že se na SmartTagu 2 pracuje, bude nová verze lokalizačního zařízení spoléhat na novější standard Bluetooth 5.3, na místo staršího Bluetooth 5.2. To by mělo mít za následek mimo jiné například lepší výdrž na baterii. Doufejme, že se Samsung nezastaví pouze u vylepšování technických specifikací a zapracuje i na jiných aspektech štítku. Nejeden uživatel by jistě ocenil, kdyby příští generace SmartTagu spolupracovala se službou Najdi moje zařízení přímo z dílny Googlu.

Přesné datum, kdy se SmartTagu 2 dočkáme, prozatím není předmětem spekuloací, avšak vzhledem k této uniklé informaci se dá předpokládat, že by představení mohlo být součástí velkého představení nových ohebných telefonů a chytrých hodinek, které se odehraje už za pár týdnů v Jižní Koreji.