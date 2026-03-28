Samsung Galaxy S26 Ultra: s funkcí Uzamčení horizontu už gimbal nebudete potřebovat

- Funkce Horizontal lock (Uzamčení horizontu) u S26 Ultra posouvá mobilní stabilizaci na novou úroveň
- Telefon dokáže udržet horizont dokonale rovný i při výrazném pohybu nebo otáčení
- Podíváme se, jak funguje v praxi, kde dává největší smysl a jaké má výhody i limity
Nová generace vlajkové lodi Samsung Galaxy S26 Ultra přináší hned několik inovací, ale vedle často skloňované a poměrně unikátní technologie Privacy Display se objevila i funkce, která může zásadně změnit mobilní natáčení videa. Řeč je o funkci Uzamčení horizontu, někdy označovaném jako Horizon lock nebo Super stabilní s uzamknutím horizontu, tedy pokročilé stabilizaci, která udrží horizont dokonale rovný bez ohledu na pohyb telefonu.
Co je to Uzamčení horizontu a jak funguje?
Horizontal lock je funkce dostupná v aplikaci fotoaparátu v režimu natáčení videa. Jejím hlavním úkolem je udržet horizont ve videu stabilní, respektive zcela vodorovný. I když telefon během záznamu nakláníte ze strany na stranu, nebo otáčíte klidně i o 360 stupňů, výsledný záběr si stále drží rovný horizont.
Na rozdíl od klasické stabilizace obrazu, která pouze tlumí otřesy, jde o pokročilejší řešení využívající kombinaci:
- gyroskopu a akcelerometru
- real-time obrazového zpracování
- pokročilé digitální stabilizace
Z telefonu tak získáte podobný efekt jako při použití gimbalu. Mobilní gimbaly, profesionální stabilizátory pro kamery nebo drony můžete naklánět jak chcete, ale výsledný záběr je vždy perfektně v rovině. Stejně je tomu právě i zde u Galaxy S26 Ultra.
Jednoduché ovládání
Aktivace režimu je snadná a velmi přímočará:
- Stačí otevřít aplikaci Fotoaparát
- Přepnout do režimu Video
- Aktivovat režim „Super stabilní s uzamknutím horizontu“
Jsem rád, že není vyžadováno složité nastavování. Navíc efekt vidíte v reálném čase již v náhledu, takže postprodukce je naprosto minimální a nemusíte na nic čekat. Pokud tuto funkci nechcete aktivovat po každém spuštění aplikace, stačí přejít do nabídky Fotoaparát – Nastavení – Nastavení, které se zachová, kde si jednoduše vyberete režimy a funkce, které si má fotoaparát pamatovat od posledního použití.
Od vlogování po extrémní záběry
Výhoda Horizontal locku se projeví zejména v situacích, kde klasická stabilizace selhává:
- chůze nebo běh při natáčení
- natáčení z kola, skateboardu nebo auta
- dynamické vlogování „z ruky“
- akční záběry bez gimbalu
- švenkování bez stativu
Galaxy S26 Ultra – Wild Horizon lock Testing 🤯pic.twitter.com/JVvIlcXJMA
— S M A Sithick (@smasithick) March 1, 2026
Funkce obstála i v extrémním testu, kdy byl telefon připevněn na vrtačku a i přes extrémní rychlost otáček zůstával horizont ve videu stále rovný, jako by se nic nedělo. Naprosto fascinující, jak se tohle Samsungu povedlo. Zásadní přínos této funkce spočívá v tom, že již nepotřebujete externí příslušenství – mobilní gimbal.
Horizontal lock vs. Superstabilní video
Rozdíl oproti klasickým režimům typu „Super Steady“ je zásadní:
|Režim
|Co dělá
|Základní stabilizace
|redukuje otřesy
|Super Steady
|silnější stabilizace, ale zachovává náklon
|Horizontal lock
|udržuje horizont konstantně rovný
To znamená, že zatímco běžná stabilizace „uhlazuje“ pohyb, Horizontal lock aktivně koriguje orientaci obrazu.
Kvalita videa a kompromisy
Stejně jako u jiných pokročilých stabilizačních režimů existují i zde určité kompromisy:
- mírné oříznutí obrazu (nižší kvalita)
- pro klasický záběr (24 mm) se využívá širokoúhlý fotoaparát
- potenciálně nižší světelnost v náročných podmínkách
- maximální rozlišení QHD při 60 fps
Super stabilní režim videa s uzamknutím horizontu je přesně ten typ funkce, který na papíře nepůsobí revolučně, ale v praxi dává okamžitý smysl. Nejde o marketingový trik, který jen vypadá cool na Instagramu, ale jde o reálně funkční a přínosný režim, který posouvá mobilní video o krok blíž profesionální produkci, a to i pro běžné uživatele.
Pokud natáčíte často „z ruky“, je to jedna z funkcí, kvůli které má smysl o nákupu Galaxy S26 Ultra uvažovat. Novinek je ale pochopitelně mnohem více. Chcete-li se o letošním vlajkovém modelu od Samsungu dozvědět více, přečtěte si naši podrobnou recenzi.
Smartphone Galaxy S26 Ultra se prodává ve třech paměťových verzích a čtyřech barevných variantách, které jsou společné pro celou řadu Galaxy S26 – bílá, černá, světle modrá a šedo-fialová. Pokud se chcete s Ultrou alespoň trochu odlišit od levnějších modelů, můžete na e-shopu Samsungu sáhnout po jedné ze dvou exkluzivních variant – stříbrné a růžovo-zlaté.
České ceny Galaxy S26 Ultra
Cenu je dále možné snížit o dalších 7 procent s použitím karty ISIC, při společném nákupu s jiným produktem Galaxy (hodinky, tablet, sluchátka) lze na druhý produkt získat slevu 10 procent.