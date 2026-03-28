TOPlist

Samsung Galaxy S26 Ultra: s funkcí Uzamčení horizontu už gimbal nebudete potřebovat

Petr Uhlíř
Petr Uhlíř 28. 3. 15:00
1
Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi
  • Funkce Horizontal lock (Uzamčení horizontu) u S26 Ultra posouvá mobilní stabilizaci na novou úroveň
  • Telefon dokáže udržet horizont dokonale rovný i při výrazném pohybu nebo otáčení
  • Podíváme se, jak funguje v praxi, kde dává největší smysl a jaké má výhody i limity

Nová generace vlajkové lodi Samsung Galaxy S26 Ultra přináší hned několik inovací, ale vedle často skloňované a poměrně unikátní technologie Privacy Display se objevila i funkce, která může zásadně změnit mobilní natáčení videa. Řeč je o funkci Uzamčení horizontu, někdy označovaném jako Horizon lock nebo Super stabilní s uzamknutím horizontu, tedy pokročilé stabilizaci, která udrží horizont dokonale rovný bez ohledu na pohyb telefonu.

Zámek horizontu na Galaxy S26 Ultra

Co je to Uzamčení horizontu a jak funguje?

Horizontal lock je funkce dostupná v aplikaci fotoaparátu v režimu natáčení videa. Jejím hlavním úkolem je udržet horizont ve videu stabilní, respektive zcela vodorovný. I když telefon během záznamu nakláníte ze strany na stranu, nebo otáčíte klidně i o 360 stupňů, výsledný záběr si stále drží rovný horizont.

Na rozdíl od klasické stabilizace obrazu, která pouze tlumí otřesy, jde o pokročilejší řešení využívající kombinaci:

  • gyroskopu a akcelerometru
  • real-time obrazového zpracování
  • pokročilé digitální stabilizace

Z telefonu tak získáte podobný efekt jako při použití gimbalu. Mobilní gimbaly, profesionální stabilizátory pro kamery nebo drony můžete naklánět jak chcete, ale výsledný záběr je vždy perfektně v rovině. Stejně je tomu právě i zde u Galaxy S26 Ultra.

Jednoduché ovládání

Aktivace režimu je snadná a velmi přímočará:

  1. Stačí otevřít aplikaci Fotoaparát
  2. Přepnout do režimu Video
  3. Aktivovat režim „Super stabilní s uzamknutím horizontu“

Jsem rád, že není vyžadováno složité nastavování. Navíc efekt vidíte v reálném čase již v náhledu, takže postprodukce je naprosto minimální a nemusíte na nic čekat. Pokud tuto funkci nechcete aktivovat po každém spuštění aplikace, stačí přejít do nabídky Fotoaparát – Nastavení – Nastavení, které se zachová, kde si jednoduše vyberete režimy a funkce, které si má fotoaparát pamatovat od posledního použití.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S26 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,9", Dynamic LTPO AMOLED 2X, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.9, 111mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.9, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, HDR, HDR10+

Cena: 35 690 Kč

Kompletní specifikace

Od vlogování po extrémní záběry

Výhoda Horizontal locku se projeví zejména v situacích, kde klasická stabilizace selhává:

  • chůze nebo běh při natáčení
  • natáčení z kola, skateboardu nebo auta
  • dynamické vlogování „z ruky“
  • akční záběry bez gimbalu
  • švenkování bez stativu

Funkce obstála i v extrémním testu, kdy byl telefon připevněn na vrtačku a i přes extrémní rychlost otáček zůstával horizont ve videu stále rovný, jako by se nic nedělo. Naprosto fascinující, jak se tohle Samsungu povedlo. Zásadní přínos této funkce spočívá v tom, že již nepotřebujete externí příslušenství – mobilní gimbal.

Horizontal lock vs. Superstabilní video

Rozdíl oproti klasickým režimům typu „Super Steady“ je zásadní:

Režim Co dělá
Základní stabilizace redukuje otřesy
Super Steady silnější stabilizace, ale zachovává náklon
Horizontal lock udržuje horizont konstantně rovný

To znamená, že zatímco běžná stabilizace „uhlazuje“ pohyb, Horizontal lock aktivně koriguje orientaci obrazu.

Kvalita videa a kompromisy

Stejně jako u jiných pokročilých stabilizačních režimů existují i zde určité kompromisy:

  • mírné oříznutí obrazu (nižší kvalita)
  • pro klasický záběr (24 mm) se využívá širokoúhlý fotoaparát
  • potenciálně nižší světelnost v náročných podmínkách
  • maximální rozlišení QHD při 60 fps

Super stabilní režim videa s uzamknutím horizontu je přesně ten typ funkce, který na papíře nepůsobí revolučně, ale v praxi dává okamžitý smysl. Nejde o marketingový trik, který jen vypadá cool na Instagramu, ale jde o reálně funkční a přínosný režim, který posouvá mobilní video o krok blíž profesionální produkci, a to i pro běžné uživatele.

Pokud natáčíte často „z ruky“, je to jedna z funkcí, kvůli které má smysl o nákupu Galaxy S26 Ultra uvažovat. Novinek je ale pochopitelně mnohem více. Chcete-li se o letošním vlajkovém modelu od Samsungu dozvědět více, přečtěte si naši podrobnou recenzi.



Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi



Nepřehlédněte

Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Petr Uhlíř
Petr Uhlíř
Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?

Kapitoly článku