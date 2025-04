Samsung Galaxy S25 nabídne osmiletou podporu, není ale pro každého

Jihokorejský Samsung představil podnikovou verzi vlajkových modelů Galaxy S25

Ty na první pohled vypadají stejně, nabídnou ovšem delší podporu

Bohužel jsou tyto modely k dispozici jen na vybraných trzích

Délka softwarové podpory u chytrých telefonů je pro řadu uživatelů velké téma. Důležitá je nejen z hlediska přibývání nových funkcí a opravování bezpečnostních záplat, ale také zpomaluje morální zastarávání zařízení, což pomáhá ospravedlnit vyšší pořizovací cenu. Jihokorejský gigant Samsung patří mezi ty společnosti, které svým uživatelům přináší nadstandardně dlouhou podporu – v případě aktuální řady Galaxy S25 dokonce slibuje až sedm let aktualizací. V jednom konkrétním případě dokonce můžete získat ještě o jeden rok navíc, přičemž by se vaše zařízení dočkalo až Androidu 23.

Na první pohled stejný, ale přeci jiný

Pochopitelně to má jeden háček. Pro o rok delší podporu musíte vlastnit speciální edici Enterprise, která je určena pro podniky. Galaxy S25 Enterprise Edition se dodává s integrovanou sadou Knox Suite. Ta poskytuje vysokou míru zabezpečení a pokročilé funkce, jako jsou Knox Manage, Knox Capture a Knox Remote Support. Samsung k telefonům z Enterprise Edition dodává také roční balíček Knox Suite zdarma. Kromě toho jsou telefony dodávány s předinstalovanými aplikacemi Microsoft Office a Google Cloud, což zjednodušuje jejich nasazení v podnikové sféře.

Podle serveru SamMobile obdrží Galaxy S25 Enterprise Edition osm let aktualizací operačního systému, tudíž se mohou majitelé těšit až na Android 23. To je o rok déle než u standardních modelů Galaxy S25, které se zastaví na Androidu 22. Kromě toho bude speciální řada Galaxy S25 dostávat bezpečnostní záplaty až do ledna 2032, což je vskutku nadstandardní podpora. Mimo to Samsung na tato zařízení drží delší, tříletou záruku.

Delší softwarová podpora u modelů Galaxy S25 Enterprise Edition je poměrně překvapení, neboť v loňském roce se zařízení z této edice dočkaly stejné podpory, kterou měli i majitelé běžných verzí. Z pohledu hardwarové výbavy pak nepoznáte rozdíl – všechny Enterprise Edition modely jsou na chlup shodné s těmi, které můžete pořídit v běžném prodeji. O poznání horší je to ovšem s dostupností: Samsung dodává podnikové verze svých smartphonů jen na vybrané trhy, tudíž dostat se k těmto modelům není úplně snadné. Prozatím není jisté, zda se smartphony z řady Galaxy S25 Enterprise Edition dostanou také do Česka.

