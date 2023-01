Samsung Galaxy S23+ vs. S23 Ultra: rozdílů bude více, než si myslíte

Milovníci velkých zařízení se budou muset příští týden rozhodnout mezi modely Plus a Ultra

Zatímco Ultra boduje lepšími fotoaparáty, Plus nejspíše nabídne lepší výdrž na baterii

Zásadním faktorem může být cena, která hovoří v neprospěch modelu Ultra

Už příští týden 1. února korejský gigant Samsung v San Franciscu oficiálně odhalí nové vlajkové modely z řady Galaxy S23. Ty se veřejnosti postupně představily v celé řadě uniklých informací, od designu, přes specifikace až po odhadovanou cenu. Zatímco základní model Galaxy S23 má poměrně jasnou cílovou skupinu, mezi modely S23+ a S23 Ultra jistě bude váhat nejvíce zájemců. V čem se oba telefony pravděpodobně budou lišit?

Design příliš nepřekvapí

Na první pohled největší rozdíl bude patrně v samotném vzhledu zařízení. Zatímco varianta s označením Plus by měla vycházet z menšího základního modelu, Ultra naopak nabídne více hranatější design. Ultra je ve všech rozměrech větší (163,4 × 78,1 × 8,9 milimetrů) než model Plus (157,8 × 76,2 × 7,6 milimetrů), stejně tak je mezi nimi poměrně znatelný váhový rozdíl (233 versus 195 gramů). Vzhledem k tomu, že samotná podoba telefonů by se meziročně neměla až tak proměnit, může v tomto hrát roli snad jen nabídka barevných variant.

S designem a rozměry souvisí především displej. Galaxy S23+ se údajně bude moci pochlubit 6,6“ Dynamic AMOLED panelem s rozlišením Full HD+, 120Hz obnovovací frekvencí a HDR10+ zatímco Ultra nabídne rozměrnější 6,8“ Dynamic AMOLED s rozlišením Quad HD, 120Hz obnovovací frekvencí a HDR10+.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,4 × 78,1 × 8,9 mm, hmotnost: 233 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 23mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 25mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Otázkou je, jak to bude s maximální svítivostí obou panelů – spekuluje se o minimálně 1 750 nitech. Výrazný rozdíl mezi nimi by být sice neměl, není ale pochyb, že Ultra nabídne to nejlepší, co Samsung aktuálně může vyrobit. Pro někoho zásadní může být také podpora dotykové pera S Pen – kdo je na něj zvyklý, jistě jej bude chtít využívat i u nástupce modelu Ultra, ale pakliže si na stylusy příliš nepotrpíte, nebude jeho absence u varianty Plus hrát příliš velkou roli.

Výkonu budou mít oba telefony na rozdávání

V případě výkonu by rozdíl měl být zdaleka nejmenší. Do obou zařízení se nejspíše dostane nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 s grafikou Adreno 740, tedy to nejlepší, co je na trhu k dispozici. Kde se bude lámat chleba je množství paměti. Zatímco maximum pro model Plus by mělo být 8 GB RAM a 512 GB interní paměti, Ultra by měla náročným zájemcům nabídnout až 12 GB RAM a 1 TB interní paměti.

Co by potenciálně při rozhodování mohlo hrát velkou roli je baterie. U modelu Plus se očekává akumulátor s kapacitou 4 700 mAh, podporou rychlého 45W nabíjení a také 15W bezdrátového nabíjení. Vzhledem k tomu, že Samsung je v otázce nabíjecích rychlostí konzervativní, v případě modelu Ultra by se neměli měnit.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23+ Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 157,8 × 76,2 × 7,6 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 25mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Ovšem kapacita baterie u Galaxy S23 Ultra by měla dosáhnout poměrně standardní kapacity 5 000 mAh. Otázkou zůstává, jaký rozdíl v praxi udělá 300 mAh, nicméně menší a méně jasnější panel s nižším rozlišením bude k baterii s vysokou pravděpodobností šetrnější.

Hlavní rozdíly jsou u fotoaparátů

Pokud s chytrým telefonem hodně fotíte, je volba poměrně jasná. Galaxy S23 Ultra nejspíše nabídne tyto fotoaparáty:

hlavní s fotočipem ISOCELL HP2 o velikosti 1/1,13“, rozlišením 200 Mpx, clonou f/1.7 a optickou stabilizací obrazu

telefotoaparát s fotočipem o velikosti 1/3,53“, rozlišením 10 Mpx, clonou f/2.4, 3× přiblížením a optickou stabilizací obrazu

periskopický telefotoaparát s fotočipem o velikosti 1/3,52“, rozlišením 10 Mpx, clonou f/4.9, 10× optickým a 100× digitálním přiblížením

širokoúhlý s fotočipem o velikosti 1/2,55“, rozlišením 13 Mpx a clonou f/2.2

selfie s rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.2

Prostřední varianta Galaxy S23+ se naproti tomu bude moci pochlubit touto sestavou fotoaparátů:

hlavním s fotočipem o velikosti 1/1,56“, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu

telefotoaparátem s fotočipem o velikosti 1/3,94“, rozlišením 10 Mpx, clonou f/2,4 a 3× optickým přiblížením

širokoúhlým s fotočipem o velikosti 1/2,55“, rozlišením 13 Mpx a clonou f/2.2

selfie kamerou s rozlišením 10 Mpx a clonou f/2.2

Jak je podle parametrů zřejmé, Ultra nabídne prakticky ve všech ohledech alespoň papírově lepší fotoaparáty, snad jen s výjimkou širokoúhlého, který by měl být u obou modelů shodný. Jako drobnou „omluvu“ ovšem Ultra bude pravděpodobně disponovat periskopickým teleobjektivem s až 100× digitálním zoomem, který tu a tam může přijít vhod. Pokud je tedy fotografování jednou z hlavních činností, které se smartphonem provádíte, Ultra je jasná volba.

Cena může rozhodnout

Ačkoli rozdílů je mezi modely Plus a Ultra celá řada, kromě fotoaparátů se jen výjimečně jedná o něco zásadního. Kde ale může padnout kosa na kámen, to je cena obou zařízení. Jak zmínil ve svém tweetu známý leaker Roland Quandt, cenový rozdíl rozhodně není zanedbatelný.

Základní variantu Galaxy S23+ se 256GB interní pamětí půjde zakoupit za 1 209 eur (cca 29 tisíc Kč s DPH), přičemž za 512 GB paměti si zájemci budou muset připravit 1 329 eur (cca 32 tisíc Kč s DPH). Ultra naproti tomu nastaví cenu naprosto nekompromisně – za 256GB paměťovou variantu si Samsung řekne o 1 409 eur (cca 34 tisíc Kč s DPH) a verze s 12 GB RAM a 512 GB interní paměti bude stát dokonce 1 589 eur (cca 38 tisíc Kč s DPH). O verzi s 1TB pamětí bohužel nepadlo ani slovo, nicméně její cena bezpochyby bude atakovat hranici 1 700 eur, pakliže se skutečně dostane na trh.

Zaujal vás spíše model Galaxy S23+, nebo je pro vás Ultra jedinou správnou volbou? Dejte nám vědět do komentářů.