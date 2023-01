Konečně oficiálně! Samsung Galaxy S23 dorazí už za tři týdny

Samsung na svých sociálních sítích oznámil, že očekávanou tiskovou konferenci Galaxy Unpacked pro jaro 2023 bude pořádat 1. února. Potvrdily se tak předchozí spekulace, které na toto datum poukazovaly.

Akce konkrétně začne v 19 hodin našeho času a bude se konat v kalifornském San Franciscu, a to před živým publikem. Pochopitelně ale bude přenášena i na YouTube. Jihokorejský gigant se tak letos vrací ke způsobu pořádání velkých konferencí, který praktikoval před vypuknutím celosvětové pandemie nemoci covid-19.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023.

Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD

