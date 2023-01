Samsung odhalil 200Mpx fotočip. Poprvé se objeví u Galaxy S23 Ultra

Korejská společnost Samsung představila svůj nový fotočip s názvem ISOCELL HP2. Ten se může pyšnit například velikostí 1/1,3“, velikostí pixelů 0,6 μm, rozlišením 200 Mpx nebo zbrusu novou technologií pro širší zpracovávání dynamického rozsahu a kvalitnější podání barev. Ačkoli by jméno HP2 mohlo naznačovat, že se jedná o horší variantu 200Mpx ISOCELL HP3, podle vyjádření firmy označuje číslo pouze velikost jednotlivých pixelů, tudíž jde o jeden z nejlepších fotočipů, který Samsung doposud vyrobil.

HP2 achieves an unprecedented 15fps at 200MP pixels!

Compared with other sensors, HP1

and HP3 [email protected]、HM3 [email protected]

it can be said that HP2 is Samsung's most powerful sensor and the crystallization of cutting-edge technology. Yes, it's only for the S23 Ultra pic.twitter.com/T3uzMkE4Zs

— Ice universe (@UniverseIce) January 17, 2023