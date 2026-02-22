TOPlist

Samsung Galaxy A37 a A57 klepou na dveře. Víme o nich prakticky všechno

Jakub Karásek
Jakub Karásek 22. 2. 12:00
  • Samsung krátce po vlajkových modelech Galaxy S26 představí nové smartphony střední třídy
  • Parametry i vzhled chystaných modelů Galaxy A37 a A57 unikly na internet
  • Oproti loňsku se bude jednat o drobnou evoluci v tenčích tělech

Samsung už příští středu představí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26, ovšem v rukávu má ještě další přístroje – už brzy by měl odhalit i nové telefony střední třídy, zejména modely Galaxy A37 a A57. Korejci údajně plánovali představit tuto dvojici v polovině února, nakonec se ale rozhodli, že nebudou ubírat pozornost vlajkovým modelům. Nově se tak spekuluje o březnu, pravděpodobně hned na začátku v rámci veletrhu MWC.

Galaxy A37 a A57: známe vzhled i všechny klíčové parametry

Že se premiéra Galaxy A37 a A57 blíží, prozrazuje i množství úniků, které oba telefony prakticky svlékají do naha. Z hlediska designu Samsung nebude vymýšlet žádné novoty – jednoduše vezme to, co fungovalo v loňském roce a použije znovu. Vzhled obou telefonů bude definovat oválný modul fotoaparátu a rovné boky s vystouplým ostrůvkem pro tlačítka napravo. Levnější Galaxy A37 se bude od svého dražšího sourozence větším displejem, který budou obklopovat tlustší rámečky.

Galaxy A37 a Galaxy A57
Galaxy A37 (vlevo) a Galaxy A57 (vpravo)

Parametry obou telefonů už před časem prozradila certifikační autorita TENAA, následně je „potvrdilo“ i několik dalších zdrojů. Oproti stávající dvojici Galaxy A36 a A56 se bude jednat o mírný evoluční posun kupředu, který bude patrný především na výkonu a na tloušťce – Galaxy A57 má mít například v pase pouze 6,9 mm a zhubne na 182 gramů. Chybět nebude ani zvýšená odolnost IP68.

Tento telefon má dále dostat do výbavy 6,6″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a kruhovým výřezem pro 12Mpx selfie kamerku. Na zádech najdeme tradiční sestavu tří fotoaparátu (hlavní, širokoúhlý a makro) s rozlišením 50, 12 a 5 megapixelů, přičemž hlavní fotoaparát by měl být postaven na modernějším snímači. Srdcem Galaxy A57 se údajně stane nový čipset Exynos 1680, naopak v oblasti nabíjení se nic měnit nemá – akumulátor si ponechá kapacitu 5000 mAh a podporu 45W nabíjení.

Levnější Galaxy A37 bude dle úniků vybaven 6,7″ AMOLED obrazovkou s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. O tvorbu autoportrétů se postará 12Mpx selfie kamerka, ke klasickému focení pak budou připraveny následující fotoaparáty – 50Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 5Mpx makro. Galaxy A37 bude údajně pohánět čipset Exynos 1480, který důvěrně znají majitelé dva roky starého Galaxy A55. Kapacita akumulátoru má zůstat na hodnotě 5 000 mAh, dobíjení bude možné výkonem až 45 wattů.

Oba telefony půjdou na trh s nejnovějším Androidem 16 opatřeným nadstavbou One UI 8.5, pravděpodobně ale budou oproti vlajkovým modelům postrádat balík funkcí Galaxy AI – jeho absenci zřejmě Samsung opět vyřeší „ochuzenou“ sadou Awesome AI.

