Samsung Galaxy A37 a A57 klepou na dveře. Víme o nich prakticky všechno

- Samsung krátce po vlajkových modelech Galaxy S26 představí nové smartphony střední třídy
- Parametry i vzhled chystaných modelů Galaxy A37 a A57 unikly na internet
- Oproti loňsku se bude jednat o drobnou evoluci v tenčích tělech
Samsung už příští středu představí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26, ovšem v rukávu má ještě další přístroje – už brzy by měl odhalit i nové telefony střední třídy, zejména modely Galaxy A37 a A57. Korejci údajně plánovali představit tuto dvojici v polovině února, nakonec se ale rozhodli, že nebudou ubírat pozornost vlajkovým modelům. Nově se tak spekuluje o březnu, pravděpodobně hned na začátku v rámci veletrhu MWC.
Galaxy A37 a A57: známe vzhled i všechny klíčové parametry
Že se premiéra Galaxy A37 a A57 blíží, prozrazuje i množství úniků, které oba telefony prakticky svlékají do naha. Z hlediska designu Samsung nebude vymýšlet žádné novoty – jednoduše vezme to, co fungovalo v loňském roce a použije znovu. Vzhled obou telefonů bude definovat oválný modul fotoaparátu a rovné boky s vystouplým ostrůvkem pro tlačítka napravo. Levnější Galaxy A37 se bude od svého dražšího sourozence větším displejem, který budou obklopovat tlustší rámečky.
Parametry obou telefonů už před časem prozradila certifikační autorita TENAA, následně je „potvrdilo“ i několik dalších zdrojů. Oproti stávající dvojici Galaxy A36 a A56 se bude jednat o mírný evoluční posun kupředu, který bude patrný především na výkonu a na tloušťce – Galaxy A57 má mít například v pase pouze 6,9 mm a zhubne na 182 gramů. Chybět nebude ani zvýšená odolnost IP68.
Tento telefon má dále dostat do výbavy 6,6″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a kruhovým výřezem pro 12Mpx selfie kamerku. Na zádech najdeme tradiční sestavu tří fotoaparátu (hlavní, širokoúhlý a makro) s rozlišením 50, 12 a 5 megapixelů, přičemž hlavní fotoaparát by měl být postaven na modernějším snímači. Srdcem Galaxy A57 se údajně stane nový čipset Exynos 1680, naopak v oblasti nabíjení se nic měnit nemá – akumulátor si ponechá kapacitu 5000 mAh a podporu 45W nabíjení.
Levnější Galaxy A37 bude dle úniků vybaven 6,7″ AMOLED obrazovkou s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. O tvorbu autoportrétů se postará 12Mpx selfie kamerka, ke klasickému focení pak budou připraveny následující fotoaparáty – 50Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 5Mpx makro. Galaxy A37 bude údajně pohánět čipset Exynos 1480, který důvěrně znají majitelé dva roky starého Galaxy A55. Kapacita akumulátoru má zůstat na hodnotě 5 000 mAh, dobíjení bude možné výkonem až 45 wattů.
Oba telefony půjdou na trh s nejnovějším Androidem 16 opatřeným nadstavbou One UI 8.5, pravděpodobně ale budou oproti vlajkovým modelům postrádat balík funkcí Galaxy AI – jeho absenci zřejmě Samsung opět vyřeší „ochuzenou“ sadou Awesome AI.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?