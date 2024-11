Samsung Black Friday: velké slevy, Trade-up bonusy i extra věrnostní body

Každoroční slevové akce Black Friday jsou tady a Samsung si připravil celou řadu výhod a slev, které potěší zájemce o nové produkty. Ať už sháníte nový mobil, vysavač, televizi nebo třeba lednici, pořídit je nyní můžete výhodněji a ještě navíc se zajímavými bonusy.

Akční nabídky začínají programem Trade-up, neboli výměnou starého produktu za nový. V jeho rámci můžete pořídit nový produkt se zajímavou slevou, pokud spolu s nákupem odevzdáte staré zařízení, které Samsung následně zrecykluje za vás. Sleva je okamžitá, takže se příjemně projeví v nárocích na rozpočet pro pořízení nového produktu. A ohledně starého zařízení si nemusíte dělat žádné obavy, převezmeme od vás jakýkoliv výrobek nezávisle na tom, jaké je značky, jak je starý nebo zda vůbec funguje.

Trade-up platí na celou řadu kategorií zboží v naší nabídce. Pokud měníte starou televizi za novou, dostanete od nás bonus až 5 000 Kč. Na nabídku produktů značky Samsung z kategorie IT, kam spadají monitory můžete dostat bonus až 10 000 Kč. Při nákupu nové chladničky je bonus za odevzdání staré 3 500 Kč. Pokud pořizujete jeden z vysavačů Samsung Jet, bude bonus za staré zařízení až 2 500 Kč. Ten samý bonus dostanete i při Trade-up nové pračky nebo sušičky. A v případě pořízení nové trouby, varné desky nebo třeba digestoře dostanete bonus až 2 000 Kč.

Zatímco v případě programu Trade-up přebíráme stará zařízení pouze k recyklaci, u nákupu nového mobilu, tabletu či chytrých hodinek aplikujeme nabídku Trade-in, která navíc přičítá výkupní hodnotu starého zařízení. Zde tedy již platí, že sleva nad rámec akčního bonusu roste s hodnotou starého zařízení. Výkupní bonus navíc rovnou přičítáme ke slevě v košíku při nákupu nového zařízení. To tedy obdržíte rovnou s celkovým zvýhodněním za obě položky (Trade-in bonus + výkupní hodnota starého výrobku).

Výhodněji tedy pořídíte třeba model Samsung Galaxy S24, ke kterému dostanete bonusovou slevu 3 000 Kč. Tu samou částku přidáme k výkupnímu bonusu i zájemcům o novinku v podobě Samsungu Galaxy S24 FE. Pokud máte zájem o nějaký z ohebných telefonů, čeká na vás ještě větší bonus, konkrétně 4 000 Kč v případě modelu Samsung Galaxy Z Flip 6 a 5 000 Kč u modelu Samsung Galaxy Z Fold 6.

Zájemci o tablety také dostanou zajímavé zvýhodnění, pokud přinesou staré zařízení. Ať už nakupujete model Samsung Galaxy Tab S10+ či Tab S10 Ultra, dostanete Trade-in bonus v hodnotě 5 000 Kč. Zapomínat nesmíme ani na zájemce o chytré hodinky, specificky o špičkový model Galaxy Watch Ultra LTE. U něj je bonus v hodnotě 3 500 Kč.

Black Friday u Samsungu není jen o výkupu či recyklaci starého zařízení. Dále je v rámci slevových akcí také dostupný Cashback neboli zpětné vrácení části kupní ceny. Letos platí jednak na chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 7, kdy vám vrátíme 1 500 Kč. Toho lze využít až do 31.12. 2024 nebo do vyprodání zásob. Cashback rovněž v rámci Black Friday pokrývá i sortiment chytrých úsporných praček například i modely Bespoke AI. Zde platí bonus až 2 500 Kč a nutnost nákup registrovat do 5.1. 2025, akce ovšem končí už 22.12. 2024 a produkt musíte registrovat do 14 dnů od nákupu.

8. listopadu rovněž odstartovala akce se zvýhodněním nákupu více produktů současně. Funguje to tak, že čím víc zboží nakoupíte, tím bude větší sleva. K chytrému telefonu si tak budete moci přidat sluchátka, chytré hodinky, tablet nebo třeba sledovací přívěsek SmartTag 2. Na druhý produkt bude sleva ve výši 10 procent pořizovací ceny, na třetí pak rovnou 15 procent. Nelze však kombinovat stejné typy produktů, například vícero telefonů naráz.

Registrací do bezplatného spánkového kurzu Vyspi se na to! s českými a slovenskými experty získáte voucher na 10% slevu na nákup chytrých hodinek v oficiálním e-shopu Samsung. Tuto slevu lze kombinovat s akcemi Čím více, tím výhodněji, výhodný první nákup přes mobilní aplikaci Samsung Shop, Trade-in nebo Cashback při nákupu Galaxy Watch7. Detaily a podmínky speciálních akcí najdete na stránkách samsung.cz.

Produkty z kategorie TV, audia a domácích spotřebičů pak lze pořídit výhodněji díky akci “druhý za polovinu”. Pokud objednáte dva výrobky, na druhý se aplikuje sleva 50 procent. Navzájem lze takto kombinovat produkty z kategorie televizorů, soundbarů a držáků na zeď. A nebo můžete kombinovat ledničky, pračky, sušičky, vysavače či myčky, druhé zařízení bude rovněž za polovinu.

V neposlední řadě přichází také slevové vouchery, které se dotknou spousty kategorií zařízení. Na vybrané mobilní příslušenství dostanete slevu 30 nebo 50 procent s kódy ACC30 a ACC50. S kódem BF20 vám zlevníme vybrané externí SSD disky, kód BF15 vám zase odemkne slevu na interní SSD disky. Oba kódy také zlevní i vybrané monitory. K tabletům Galaxy Tab S9, S9 FE, S9 +, S9 FE+, S9 Ultra a S10 Ultra pak automaticky obdržíte slevu 50 procent na příslušnou klávesnici k tabletu.

Na zájemce o monitory navíc čekají výhodné nabídky. K vybraným modelům dostanou za symbolickou cenu 1 Kč smartphone Samsung Galaxy A55 nebo za 1 Kč lifestylový bezdrátový reproduktor Music Frame HW-LS60D.

Zapomínat pak nesmíme ani na program Samsung Rewards, v rámci kterého můžete sbírat věrnostní body a směňovat je za slevy na produkty. Do programu se můžete zapojit ve vašem uživatelském účtu Samsung Account po přijetí smluvních podmínek. Body pak dostáváte automaticky za nákupy na webu samsung.com/cz a obdržíte je vždy 14 dnů po zakoupení daného produktu, tedy po uplynutí lhůty na vrácení. Při uplatňování bodů je pak třeba být stále přihlášen do účtu Samsung account a jako metodu platby zvolit Samsung Rewards. Vybrat si můžete k uplatnění kolik bodů chcete, a to do výše až 99 procent ceny nákupu.