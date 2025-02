Sam Altman: GPT-4.5 bude poslední model, který neumí uvažovat. GPT-5 naprosto změní pravidla hry

ChatGPT 4.5 bude poslední model od OpenAI, který není schopen uvažování

Chystaná verze ChatGPT 5 bude dostupné takřka bez omezení pro všechny

OpenAI skrze ChatGPT 5 unifikuje veškeré nástroje a zůstane jediný model, který umí vše

Sam Altman v příspěvku na síti X oznámil plány OpenAI ohledně budoucnosti ChatGPT, konkrétně modelu GPT-4.5 (interně označovaného jako projekt Orion) a následně GPT-5, který přinese zásadní změny v přístupu ke generativním modelům. Co přesně se změní a jaký dopad to bude mít na uživatele?

GPT-4.5: poslední klasický model bez řetězce myšlenek

Podle Altmana bude GPT-4.5 poslední model, který nevyužívá interní řetězec myšlenek – tzv. non-chain-of-thought model. Současné modely jako GPT-4o odpovídají ihned, bez „přemýšlení“. Naproti tomu nové modely série O1 a O3 mininejprve zobrazí zprávu „přemýšlím“ a následně odpovídají na základě hlubší analýzy dat. Tento způsob myšlení je označován jako reasoning models – tedy modely, které “skutečně” uvažují před odpovědí.

GPT-4.5 bude posledním modelem bez této schopnosti. OpenAI tím uzavírá kapitolu tradiční generace AI a posouvá se k sofistikovanějším systémům, které budou inteligentnější, přesnější a adaptabilnější. Tzv. Reasoning modely poskytují kvalitnější odpovědi a jsou schopny lépe řešit komplexní úkoly. Jsou méně náchylné na halucinace. GPT-4.5 bude poslední model, který přemýšlet neumí, což znamená, že následující generace už budou zcela jiné.

GPT-5: jeden model na všechno

Největší změna přijde s GPT-5, který sjednotí současný chaos v modelech do jednoho univerzálního systému. Dnes máme v ChatGPT k dispozici tzv. „model picker“, kde si vybíráte mezi různými verzemi jako GPT-4o, 4o mini, O1, O3 mini atd. To je matoucí pro uživatele a OpenAI to ví. GPT-5 tohle řeší tím, že bude jediným modelem, který umí všechno.

Model si sám určí, jestli má přemýšlet, nebo okamžitě odpovědět. Dokáže automaticky přepnout mezi rychlou odpovědí a hlubší analýzou podle zadání. Pokud bude potřeba například hledání na webu nebo analýza dokumentu, model to udělá automaticky, aniž by uživatel musel cokoli nastavovat. Už nebudete muset přemýšlet, jestli zapnout Deep Research, webové vyhledávání nebo reasoning model – GPT-5 se rozhodne sám. Uživatel z toho bude profitovat minimálně v těchto třech bodech:

Zjednodušení – už žádný výběr modelů, stačí jen zadat prompt

Lepší uživatelský zážitek – model se sám přizpůsobí vašemu požadavku

Méně technických detailů – už nebudete muset vědět, který model na co použít

Když dnes chcete například generovat video, musíte jít na web sora.com. Když chcete deep research (hloubková analýza), musíte si ho zapnout. Když chcete reasoning, musíte přepnout na jiný model. GPT-5 toto konečně sjednotí – vše bude v jednom rozhraní.

Napíšete prompt → GPT-5 se sám rozhodne, jestli má jen odpovědět, nebo použít hlubší analýzu

Požádáte o video → model automaticky přepne na generování videa

Požádáte o kresbu → model vytvoří obrázek bez nutnosti přepínání do jiného nástroje

Požádáte o rešerši → model použije Deep Research automaticky

Tento systém už částečně testuje GPT ve verzi zdarma, kde při regeneraci odpovědi dochází k přepínání mezi běžným modelem a reasoning modelem.

Altman také odhalil plány na rozdělení verzí GPT-5:

Bezplatná verze – základní model s omezenými schopnostmi reasoningu s neomezeným počtem dotazů (pravděpodobně O3 mini na nízkém výkonu)

Plus verze – vyšší úroveň inteligence s limity

Pro verze – plně odemknutý model s nejvyšší úrovní inteligence, reasoningu a “neomezeným” přístupem ke všem funkcím

Toto rozdělení zajistí, že běžní uživatelé dostanou dobrý základ, zatímco profesionálové a firmy budou mít přístup ke špičkovému AI modelu bez omezení. OpenAI chce sjednotit celý ekosystém AI a vytvořit jediný model, který zvládne všechno – od jednoduchých odpovědí až po složité analýzy a generování multimédií.

Výhody pro uživatele:

Jednoduchost – žádné přepínání mezi modely

Flexibilita – model se sám přizpůsobí vašim potřebám

Lepší využití AI – už nebudete limitováni výběrem nesprávného modelu

Umělá inteligence se brzy dostane na zcela novou úroveň

S příchodem modelů GPT-4.5 a GPT-5 nás čeká poměrně zásadní změna v přístupu k umělé inteligenci. Už nebudeme muset vybírat mezi různými modely – AI to udělá za nás. V rámci celé mozaiky se tak jedná o další krok k plně autonomní umělé inteligenci, která rozumí kontextu a sama se rozhoduje, jak nejlépe odpovědět na naše požadavky. Přesný termín spuštění nového modelu zatím nemá konkrétní termín. Altman pouze v reakci na síti X upřesnil, že bychom se měli dočkat v řádech týdnů až měsíců.

Any ETA for GPT 4.5 / GPT 5 @sama ? Weeks? Months? — Chubby♨️ (@kimmonismus) February 12, 2025

Jak je vidět, vývoj v oblasti umělé inteligence nijak nezpomaluje, ba naopak. Blíží se více a více k nástroji, který se stane přirozenou součástí života, tak jak to máme dnes například s televizí nebo telefonem.