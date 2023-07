Rychlejší než mrknutí oka. Tohle všechno umí čip R1 v headsetu Vision Pro

Čip Apple R1 v brýlích Vision Pro je rychlý jako blesk

Data z kamer a senzorů vyhodnocuje neskutečnou rychlostí

Díky tomu zabrání nevolnosti uživatele

Apple na červnové vývojářské konferenci WWDC odhalil náhlavní soupravu Vision Pro, byť zatím pouze ve stádiu prototypu – finální produkt by měl dorazit na začátku příštího roku do USA, zbytek světa se dočká ještě o něco později. O Vision Pro víme pouze to, co Apple prozradil v prezentaci, spousta věcí je nám zatím utajena – některá tajemství se začnou rozplétat v příštích měsících, úplnou tajenku se ale dozvíme až po zahájení prodeje.

Jaký je výkon koprocesoru Apple R1?

Soupravu Vision Pro pohání čipset Apple M2, který známe například z posledního MacBooku Air. Tento čip nabízí vysoký výkon a nízkou spotřebu, ovšem ve Vision Pro mu pomáhá ještě jeden pomocník – koprocesor Apple R1. Zatímco procesor Apple M2 se stará o chod operačního systému visionOS, čip Apple R1 má na starosti zpracování dat z 12 kamer, 6 mikrofonů a 5 senzorů. Čip sám ta zajišťuje sledování hlavy, očí a rukou uživatele a mapování okolí ve 3D.

Apple R1 musí všechny tyto úkoly zvládat s minimální latencí, aby mezi pohyby uživatele a zobrazovaným obsahem nebyla patrná žádná prodleva, která by mohla způsobovat nevolnost. Server Korea Herald tvrdí, že hlavním tajemstvím čipu Apple R1 je rychlá 1gigabitová paměť DRAM od společnosti SK Hynix. Ta má být navržena speciální metodou Fan-Out Wafer Level Packaging, která umožňuje jeho připojení k čipové sadě R1 jako jeden celek.

Díky této paměti má čip zvládat zpracování všech zmíněných vstupů do 12 milisekund, což je osmkrát rychlejší než mrknutí oka. Čip samotný tak nemusí být zdaleka nejvýkonnější, důležitá je zde hlavně rychlost zpracování dat. Společnost SK Hynix informace o spolupráci na čipu Apple R1 nepotvrdila, ani nevyvrátila, pouze uvedla, že nemůže o svých klientech poskytovat žádné komentáře.

Jelikož je souprava Vision Pro protkána spoustou moderních technologií, nebude zrovna nejlevnější – Apple ji bude nabízet za 3 499 dolarů, což je v přepočtu asi 92 tisíc korun s DPH.