RollerCoaster Tycoon 3 v moderním kabátku? RTX Remix mu přidává podporu ray tracingu

Známý modder vylepšil starou klasiku RollerCoaster Tycoon 3 o ray tracing

Využil k tomu nástroj Nvidia RTX Remix

Zahrát si tu a tam nějakou tu starší hru má tendenci řada z nás. Ačkoli svého času jsme nad mnohými skvosty videoherní historie slintali blahem, při spuštění na dnešních strojích se růžové brýle nostalgie umějí pořádně rychle roztříštit. Ne každá hra totiž zubu času odolala tak, aby i v dnešní době vypadala k světu. Možné řešení je RTX Remix od Nvidie, které nabízí relativně snadné vytváření komunitních remasterů. Jeden modder nyní pracuje na modifikaci pro hru RollerCoaster Tycoon 3 právě s nástroji RTX Remix, přičemž modifikace do této klasické hry přidává plný ray tracing.

RollerCoaster Tycoon 3 s ray tracingem vypadá fantasticky

Jak se podělil Jacob Freeman ze společnosti NVIDIA na sociální síti X (dříve Twitter), modder s přezdívkou Hemry pracuje na modifikaci RTX Remix pro kompletní edici hry. Modder testoval několik sestavení využívajících park Slagharen Project 2020. přičemž aktuálně je mód s RTX Remix hratelný. Více informací o chystaném modu je k dispozici na Discordu RTX Remix. Hemry přitom není žádný nováček – na svém kontě má například úpravy her jako Need for Speed Underground 2, GTA San Andreas nebo Midnight Club II.

RollerCoaster Tycoon 3 nepatří mezi nejstarší či nejošklivější hry, nicméně s přídavkem plného ray tracingu hra výrazně prokoukla. Dynamické osvětlení titulu poměrně svědčí a s přimhouřením očí byste bez větších problémů mohli tvrdit, že se jedná třeba o současnou hru od malého nezávislého studia. Modder s YouTube kanálem Design Henry nicméně svou práci na modifikaci pro populární simulátor manažera zábavního parku ještě nekončí a doufejme, že si brzy tuto starou klasiku budeme moci zahrát bez větších potíží obohacenou právě o ray tracing.

Na komunitní modifikace skrze RTX Remix jsme se podívali také v samostatném článku. Aktuálně nejsnazším způsobem, jak si vyzkoušet rozdíl mezi původní verzí hry a variantou s modifikacemi, je titul Portal z roku 2007. Pokud jej máte zakoupený na platformě Steam, můžete si zdarma stáhnout také Portal with RTX, který je obohacen o ray tracing a několik dalších vylepšení.