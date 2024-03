Vyzkoušeli jsme Nvidia RTX Remix: komunitní remastery legendárních her vás pohltí

Unikátní řešení v podobě RTX Remix od společnosti Nvidia letos vstoupilo do otevřené bety

Modderům dalo do ruky nástroj pro implementaci nejmodernějších technologií do her

První vlaštovky si můžete vyzkoušet již nyní a věřte nám, je to neskutečná zábava

Moderní hry jsou stále lepší, ať už po stránce výpravy, herních mechanismů či grafické stránky. Asi každý hráč ale tu a tam zatouží k návratu do „starých dobrých časů“ a pustí si svůj oblíbený titul z jeho herních začátků, aby si užil onu nostalgickou vlnu a připomněl si řadu pozitivních zážitků. Ne všechny hry ale zvládly odolat zubu času natolik, aby splnily alespoň minimální nároky moderního hráče, přičemž ne každý zvládne, především grafické, nedostatky přehlédnout a hru si užít tak, jako před léty.

RTX Remix je skvělý nástroj pro tvorbu modifikací

Jedním z možných řešení, jak oživit starší tituly, je ponoření se do modderské scény. V ní amatérští a poloprofesionální nadšenci tráví svůj volný čas tím, že vylepšují staré či novější hry, upravují jejich mechanismy a posouvají jejich grafickou stránku na novou úroveň. Tomu se rozhodl jít naproti také jeden z největších výrobců grafických karet, americká Nvidia. Ta v roce 2022 poprvé ukázala svou vlastní platformu RTX Remix, skrze kterou mohou talentovaní moddeři snadno vylepšovat staré hry o nejnovější technologie. Trvalo to přibližně dva roky, ale letos na jaře se tato služba konečně dostala do otevřené beta verze. Co všechno přináší?

Samotná PC modderská scéna se může pyšnit více než 10 miliardami stažených modů každý rok. O úpravy herních titulů je evidentně zájem, tak proč této rozmanité komunitě nenabídnout nástroje, které jim jejich práci usnadní. Patrně takhle uvažovali v Nvidii, když vypustili do světa svůj nástroj RTX Remix. Ten poskytuje modderům nástroje pro implementaci plného ray tracingu (také známého jako path tracing) či technologií jako Nvidia DLSS, Nvidia Reflex, assety založené na moderním renderování založeném na fyzikálních modelech či dokonce nástroje pro generování textur skrze generativní umělou inteligenci. Zkrátka je toho poměrně dost.

Pro to, abyste mohli tento nástroj otestovat, je zapotřebí mít kompatibilní zařízení. Já jsem měl možnost tento nástroj otestovat na notebooku Asus ROG Zephyrus G16 (2022) GU603, který se aktuálně prodává za necelých 37 tisíc Kč. Ten se může pochlubit především grafikou Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, 16″ IPS displejem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a obnovovací frekvencí 165 Hz, 14jádrovým procesorem Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM či 512GB SSD NVMe M.2. Minimální systémové požadavky jsou Windows 10/11. Intel i7 nebo AMD Ryzen 7 se 4 jádry, 16 GB RAM, grafika GeForce RTX 3060Ti, 8 GB VRAM a 512 GB SSD.

Beta verze má prozatím své mouchy

Přístup k těmto nástrojům přitom mají všichni – stačí si jen skrze launcher Nvidia Omniverse stáhnout RTX Remix a ihned po instalaci se můžete vrhnout na vlastní modování her. Jako všechno, i tenhle nástroj má alespoň prozatím svá „ale“.

To první je ryze objektivní – RTX Remix je aktuálně v beta verzi a tak se může stát, že ne všechno bude fungovat tak, jak má. V tomto případě ale lze nicméně přimhouřit oko, neboť v beta verzi tento nástroj jistě dlouho nezůstane

Určitým omezením může být současná podpora her, která se liší titul od titulu. Aktuálně mohou moddeři testovat své výtvory na hrách založených na DirectX 8 a DirectX 9, jako jsou Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 či Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Je ale nutné počítat s tím, že se tento nástroj stále nachází v beta verzi a do budoucna se bude podpora titulů zlepšovat a rozrůstat. Více informací o kompatibilních titulech najdete na konkrétních fórech v rámci ModDB.

Co je to Nvidia RTX Remix? Platforma RTX Remix je postavena na Nvidia Omniverse a umožňuje modderům snadno pořizovat herní grafické podklady, automaticky vylepšovat materiály pomocí AI a rychle vytvářet remastery her s kompletním ray tracingem, DLSS 3 a dalšími pokročilými technologiemi. Služba je aktuálně v otevřené beta verzi a je modderům a nadšencům k dispozici zcela zdarma.

Třetí překážkou, která může být problematická především pro moderní hráče, je obtížnost tvorby a instalace jednotlivých modifikací. Samotná Nvidia na svých stránkách varuje, že se nejedná o řešení na jediné kliknutí, avšak pokud jste alespoň trochu technicky zdatní a máte chuť se do moddování pustit, jistě cestu k úspěšnému cíli najdete.

Pakliže vládnete angličtinou, samotná Nvidia vám s implementací modů poskytuje poměrně slušný návod, včetně instruktážních videí na YouTube. Ta čtvrtá je sice jasná, ale přesto pro mnoho hráčů poměrně limitující – pro to, abyste si tyto modifikace mohli naplno vychutnat, potřebujete grafiku od Nvidie, konkrétně GeForce RTX 3060 Ti nebo vyšší.

Je libo Max Payne s plnohodnotným ray tracingem?

S trochou snahy můžete například spustit stařičkého Maxe Payna s plným ray tracingem a vylepšenými texturami, který má sice do dokonalosti daleko, ale časem by modifikace mohly být natolik odladěné, že nebude nutnost vytvářet plnohodnotný remaster. A právě v tom se ukrývá největší síla RTX Remix – implementace moderních technologií, jako je právě ray tracing či snadné upscallování a vylepšování textur je vcelku jednoduché a i malé týmy nadšených modderů mohou v poměrně krátkém čase vytvořit vlastní remastery starých her (či vylepšit ty novější).

Ať už jde o zmíněnou modifikaci Maxe Payna či například připravované vylepšení české klasiky Mafia, stále se jedná o projekty v ranné fázi vývoje a bude nějakou chvíli trvat, než moddeři představí odladěné verze, které nebudou nadšeným hráčům způsobovat vrásky na čele. Pokud byste si přesto chtěli vyzkoušet, jak vypadá starší hra vylepšená o nejnovější technologie, je zde relativně snadné řešení v podobě hry Portal.

Portal s RTX vypadá fantasticky

Tento dnes již klasický titul od Valve spatřil světlo světa v roce 2007 a i když ve své době vypadal poměrně dobře, dnes už již tak svěžím dojmem nepůsobí. Pokud jej máte ve své knihovně (aktuálně si jej v rámci jarních slev případně můžete pořídit za méně než 1 euro, tedy 25 korun), můžete si stáhnout také verzi s názvem Portal with RTX.

Jedná se o samostatně hratelný titul, který je vylepšen o technologie RTX Remix. V rámci té si můžete vyzkoušet, jak by mohly vypadat starší hry s nejnovějšími technologiemi. Na první pohled se Portal příliš neliší od původní verze, tedy do chvíle, než zmáčknete klávesovou zkratku Alt+X.

Hned poté se vám otevře nabídka, ve které si můžete přizpůsobit grafické obohacení o technologie RTX Remix, jako je ray tracing či lepší textury. Nakolik budete chtít hru vylepšit přitom záleží jen na vás, nicméně k dispozici je vám také ukazatel paměti vaší grafické karty, který hlídá, abyste se pohybovali v limitech vašeho hardwaru. Po nastavení (které můžete upravovat kdykoli během hry) se můžete již pustit do samotného hraní.

O jaké technologie může RTX Remix starší tituly obohatit? Generativní nástroje umělé inteligence pro textury – Generativní nástroje umělé inteligence pro textury aplikace RTX Remix analyzují textury v nízkém rozlišení ze starších her, generují fyzikálně přesné materiály, včetně normálového mapování a textur hrubosti, a až čtyřnásobně vylepšují rozlišení.

– Generativní nástroje umělé inteligence pro textury aplikace RTX Remix analyzují textury v nízkém rozlišení ze starších her, generují fyzikálně přesné materiály, včetně normálového mapování a textur hrubosti, a až čtyřnásobně vylepšují rozlišení. Nvidia DLSS 3 – DLSS jednoduše zvyšuje výkon s pomocí umělé inteligence. Například umí generovat více snímků při zachování skvělé odezvy, zvýšit kvalitu obrazu díky tvorbě dodatečných pixelů pro intenzivní ray-tracované scény, vytvářet snímky s vyšším rozlišením ze vstupních snímků s nižším rozlišením nebo skrze Deep Learning Anti-aliasing maximalizovat kvalitu obrazu díky rekonstrukci obrazu s nativním rozlišením.

– DLSS jednoduše zvyšuje výkon s pomocí umělé inteligence. Například umí generovat více snímků při zachování skvělé odezvy, zvýšit kvalitu obrazu díky tvorbě dodatečných pixelů pro intenzivní ray-tracované scény, vytvářet snímky s vyšším rozlišením ze vstupních snímků s nižším rozlišením nebo skrze Deep Learning Anti-aliasing maximalizovat kvalitu obrazu díky rekonstrukci obrazu s nativním rozlišením. Nvidia Reflex – Technologie Reflex je navržena pro vylepšení latence systému a její měření, umožňuje rychlejší zacílení, lepší reakci a nejpřesnější míření v kompetitivních hrách.

– Technologie Reflex je navržena pro vylepšení latence systému a její měření, umožňuje rychlejší zacílení, lepší reakci a nejpřesnější míření v kompetitivních hrách. RTX Remix Runtime – Při přehrávání dynamicky nahrazuje původní grafické podklady modifikovanými grafickými podklady a přináší tak technologie RTX včetně path tracingu, DLSS 3 a Reflex.

Nenechte se stejně jako já zmást prvním spuštěním, kdy se vám může zdát, že nevidíte žádný výraznější rozdíl. Hra zkrátka vypadala přesně tak, jak jsem si ji pamatoval. Až spuštění původní verze mě vyvedlo z omylu a uvedlo mě zpátky do reality. Grafický rozdíl je v přímém porovnání markantní, o čemž se můžete přesvědčit sami z přiloženého porovnání. Především hra světla a stínů umí naprosto změnit dynamiku celé hry a její atmosféru.

S trochou nadsázky se dá říci, že technologie v rámci RTX Remix hru nevylepšují, ale převádí nostalgii ve skutečnost. Portal si s pohybujícími se světelnými zdroji hraje poměrně hodně, stejně jako s různými odrazy, takže hra obohacená o plnohodnotný ray tracing mě dokázala opravdu učarovat. V přímém porovnání obou her se mi verze s technologiemi RTX hrála o poznání lépe – nejenže se mi na lepší grafiku lépe dívalo, ale díky DLSS 3 s frame generation šly vylepšení poznat také na plynulosti, i když původní Portal na testované konfiguraci „běhá“ ve stovkách fps.

Portal s DLSS 3 vylepšuje snímkovou frekvenci při použití path tracingu poměrně výrazně. Bez této technologie se hra pohybuje na hranici hratelnosti – snímková frekvence klesá k nižším desítkám a pohybuje se okolo 20 fps. Jakmile ale DLSS 3 zapnete, hra rázem přeskočí k mnohem přijatelnějším 70 snímkům. Máme zde tedy zhruba 3,5× nárůst, což je velmi příjemné zlepšení. Testovací notebook si s hraním na maximální nastavení poradil poměrně obstojně, byť ventilátor se trochu zapotil.

Na notebooku jsem zběžně testoval také jiné hry, jako kupříkladu A Plague Tale: Requiem, které rovněž podporuje DLSS 3 (společně s více než třemi desítkami her). Zatímco s vypnutou technologií hra běhala přibližně okolo 80 snímků za sekundu, jakmile jsem DLSS 3 zapnul, framerate se vyšvihnul na více než dvojnásobnou hodnotu. Znát to bylo především na jemných pohybech kamery, kterých ve hře i díky častým stealth pasážím uděláte poměrně hodně. Musím říci, že ačkoli se nejedná o změnu, bez které by byl titul nehratelný, zpátky se mi ani trochu vracet nechtělo.

To nicméně není všechno. Minulý týden do Portalu obohaceného o technologie RTX dorazila aktualizace, která do něj přidala nejnovější Nvidia DLSS 3.5, společně s technologií Ray Reconstruction, který zlepšuje plný ray tracingu a odezvu dynamických světelných efektů. Jedná se o nahrazení klasických denoiserů AI, přesnější zobrazení světelných efektů, kvalitnější odrazy, redukci shimmeringu, přesnou reakci na blikající světla a tak dále, plus se hráči mohou těšit na mírné vyšší framerate.

Všechny tyto novinky postupně dorazí také do otevřené beta verze RTX Remix, takže je již brzy budou moci moddeři využít pro své projekty.

Bude Half-Life 2 další na řadě?

Aktuálně se připravuje také komunitní projekt s názvem Half-Life 2 RTX, který jak již název napovídá, vylepší stejným způsobem také kultovní střílečku od Valve. Z dostupných videí půjde o opravdu radikální vylepšení, které vdechne Half-Life 2 nový život a dá vám velmi pádný důvod, proč si tento titul zahrát znovu. Bude zajímavé sledovat, kolik podobných projektů se bude časem objevovat a jaké všechny hry se dočkají vlastních komunitních remasterů, které je posunou na zcela novou úroveň.

Ti rozhodně budou mít na čem novinky vytvářet. Na veletrhu CES v Las Vegas byly v letošním roce představeny inovované modely notebooků s GeForce RTX řady 40, které nabízí poměrně solidní výkon v relativně kompaktním těle. Ostatně notebook Asus ROG Zephyrus G16 s RTX 4090 se nedávno dostal také k nám do redakce na recenzi a nutno podotknout, že rozhodně nezklamal. Ať už samotní vývojáři, nebo také hráči se tedy v dohledné době mají na co těšit.