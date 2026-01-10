Rolexky i Apple Watch na jednom řemínku? Smartlet má bizarní řešení s nesmyslnou cenou

- Smartlet nabízí řešení pro všechny, kdo se nemohou rozhodnout mezi klasickými a chytrými hodinkami
- Jejich speciální řemínek totiž umožní nosit obě varianty na jednom zápěstí
- S cenou začínající na 8 a půl tisíci korunách ale díru do světa nejspíše neudělají
Chytré hodinky jsou užitečný pomocník pro řadu situací, nicméně na některé je vhodnější sáhnout po klasické variantě v podobě tradičních hodinek. Ti z nás, kteří se nemohou rozhodnout, zda si na své zápěstí raději dají tradiční, nebo chytrou variantu hodinek, jsou každý den stavěni před dilema – buďto se musíme napevno rozhodnout a smířit se se svou volbou, nebo sáhnout po komické „obouruční“ variantě, kdy na jednom zápěstí budou klasické hodinky, a na tom druhém ty chytré. Výrobce příslušenství Smartlet chce toto dilema jednou pro vždy ukončit.
Dvoje hodinky na jednom řemínku
Tato nenápadná společnost totiž vytvořila řemínek, který by mohl tuto situaci elegantně vyřešit. „Chytré hodinky možná udělaly pokrok v oblasti vzhledu, ale přiznejme si to: stále se ani zdaleka nevyrovnají nadčasovému řemeslnému zpracování tradičních luxusních analogových hodinek. A pokud vlastníte obojí, musíte si každý den vybírat, které z nich si vezmete, a rozhodovat se mezi inteligencí a krásou. Nový řemínek Smartlet hodinek údajně nabízí to nejlepší z obou světů, protože vám umožňuje nosit obě varianty současně na stejném zápěstí,“ popisuje firma Smartlet, co jí vedlo za výrobou tohoto řemínku.
V závislosti na vašich aktuálních potřebách jej můžete nosit buď s klasickými hodinkami, nebo s Apple Watch na zápěstí a druhými hodinkami pod nimi. Společnost uvádí, že je kompatibilní se všemi hodinkami Apple Watch a také s jakýmikoli tradičními kovovými hodinkami s šířkou uchycení 20 mm nebo 22 mm. Patří sem kupříkladu značky Rolex, Tag Heuer, Tudor, Omega a Zenith, nicméně i jiné značky mají ve svém portfoliu hodinky s roztečí 20 a 22 milimetrů, která je vcelku rozšířená, tudíž kompatibilních modelů jsou potenciálně tisíce.
Nebudeme lhát, toto řešení je poměrně nekonvenční a rozhodně není pro každého. Jestli se povede Smartletu stanovit nový standard, nebo vše skončí jen u tohoto výstřelku, na to budou muset odpovědět až samotní zákazníci. Vzhledem k ceně, která začíná u základního řemínku z chirurgické oceli na částce 8 645 korun a v případě titanové varianty se může vyšplhat až na 14 838 korun, bychom si ale na velký úspěch rozhodně nevsadili.