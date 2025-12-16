Rok 2026 v podání Applu. Těšte se na ohromné množství produktů, některých zcela nových

- Na internet unikl seznam kódových označení chystaných zařízení od Applu
- V příštím roce se můžeme těšit na výrazný upgrade téměř celého portfolia
- Kromě sluchátek Apple přinese do každé kategorie něco nového
Apple každým rokem obměňuje významnou část nového portfolia a příští rok v tomto nebude jiný. Jak ukazují kódy dosud nepředstavených zařízení v beta verzích jablečných operačních systémů, čeká nás ze strany Applu velmi plodný rok – dočkáme se nových telefonů, tabletů, počítačů, nositelné elektroniky a také spousty zařízení pro chytrou domácnost. Na co všechno se můžeme těšit? (pozn. tučně jsou vyznačené produkty s vysokou pravděpodobností představení).
Čtyři nové iPhony
Apple příští rok obmění tradiční harmonogram uvádění nových iPhonů – z podzimní premiéry vyřadí základní iPhone 18 a tenký iPhone Air 2, a namísto nich na podzim uvede svůj první ohebný iPhone. Příští rok se tak můžeme těšit na následující čtveřici iPhonů:
- iPhone 17e – V159
- iPhone 18 Pro – V63
- iPhone 18 Pro Max – V64
- Ohebný iPhone – V68
Klasický iPhone 18 (kódové označení zatím neznáme) a iPhone Air 2 (V62) budou představeny až na jaře roku 2027. Všechny nadcházející iPhony budou pohánět nové čipsety Apple A20 a A20 Pro (T8160).
Dva nové iPady
Apple uzavřel letošní rok premiérou nových iPadů Pro, na příští rok chystá obměnu základního iPadu a iPadu Air (s procesorem M4). Kombinací úhlopříček displejů a schopností připojení se jedná o celkem šest různých tabletů:
- iPad 12 – J581 a J582 (Wi-Fi a mobilní připojení)
- iPad Air – J707, J708, J737, J738 (11 a 13 palců, Wi-Fi a mobilní připojení, procesor M4)
Počítače Mac a nový Studio Display
Na konci letošního roku Apple představil čipset M5, který mezi počítači našel domov prozatím pouze v základní konfiguraci MacBooku Pro. V příštím roce by měly být představeny výkonnější deriváty tohoto čipu (Pro, Max a Ultra), což znamená upgrade téměř všech strojů. Dočkat bychom se měli i nového monitoru:
- Základní MacBook – J700 (procesor A18 Pro)
- MacBook Pro – J714c, J714s, J716c, J716s (14 a 16 palců, procesory M5 Pro a M5 Max)
- MacBook Air – J813 a J815 (13 a 15 palců, procesor M5)
- Mac Studio – J775c a J775d (procesory M5 Max a M5 Ultra)
- Mac mini – J873g a J873s (procesory M5 a M5 Pro)
- Apple Studio Display 2 – J427 a J527
V kódu systému macOS se dokonce nachází kódová označení nových počítačů s procesory generace M6 (T8152), ty ale pravděpodobně dorazí až o rok později:
- 14″ MacBook Pro – J804 (procesor M6)
- MacBook Pro – K114c, K114s, K116c, K116s (14 a 16 palců, procesory M6 Pro a M6 Max)
Nositelná elektronika
V této části se nachází překvapivě mnoho produktů, ovšem těžko odhadovat, které z nich spatří světlo světa v příštím roce, které později, a které nikdy. Seřadíme je tedy podle pravděpodobnosti uvedení:
- Apple Watch Series 12 – N237 a N238 (Wi-Fi a mobilní připojení)
- Apple Watch Ultra 4 – N240
- Vision Air – N100 (lehčí, a ještě levnější verze Vision Pro)
- Levnější Vision Pro – N109 (ořezaná verze Vision Air)
- Chytré brýle s AI – N50 nebo N401 (konkurent Meta Ray-Ban)
- AR brýle pro Mac – N107 (náhlavní souprava bez vlastního výpočetního výkonu závislá na počítačích Mac, údajně zrušená)
- Lehké AR brýle – N421 (prototyp lehkých AR brýlí, údajně zrušený)
Ze seznamu je patrné, že se příští rok patrně nedočkáme žádných nových sluchátek.
Chytrá domácnost
Apple se příští rok chce pořádně obout do chytré domácnosti, podle interních kódů připravuje hned několik zařízení:
- AirTag 2 – B589
- Apple TV – J355
- Home Hub – J490 a J491 (se základnou a závěsná varianta)
- HomePod mini 2 – B525
- Tabletop robot – J595 (displej na robotické ruce)
- Neznámé zařízení – J229 (pravděpodobně základna pro Home Hub, popř. domácí kamera)
Další produkty:
Kromě výše uvedených zařízení zůstávají v seznamu ještě kódová označení, která zatím nemají přiřazený žádný produkt:
- N110
- N209
- N216
- J349
- J190
- J226
Podle počátečních písmen mají pravděpodobně souvislost s počítači, tablety a nositelnou elektronikou – může se například jednat o drobné příslušenství jako je klávesnice, myš nebo stylus.