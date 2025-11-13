Robotický vysavač za TOP cenu? Tyhle špičkové modely teď pořídíte nejvýhodněji

- Robotický vysavač je skvělým pomocníkem do každé domácnosti, ceny jsou však často vysoké
- V rámci aktuálních Black Friday nabídek můžete špičkové úklidové pomocníky pořídit za velmi lákavé ceny
- Nabízíme přehled pěti robotických vysavačů, jejichž cenovka nyní spadla na absolutní minimum
Přelom října a listopadu se již tradičně nese v duchu různých slevových akcí, které doslova zaplavují obchody a pro zákazníky je obvykle obtížné se v tom všem zorientovat. Black Friday a další marketingové akce jsou již v plném proudu a abychom vám nákupní situaci alespoň trochu ulehčili, nabízíme v tomto článku výběr pěti robotických vysavačů, které jsou nyní k dostání za tu nejlepší cenu na trhu.
Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni
Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni je skutečným dříčem, který si poradí s úklidem i ve větších domácnostech. Jeho hlavní zbraní je sací výkon dosahující až 18 500 Pa a vysokokapacitní baterie 6 400 mAh, která umožňuje až 205 minut nepřetržitého úklidu na jedno nabití. Dva rotující mopy se dokáží zvednout až o 18 mm, což je ideální pro domácnosti s kombinací tvrdých podlah a koberců. Pokročilá navigace AINA 2.0 zajišťuje precizní a efektivní pohyb v prostoru, přičemž technologie AI Instant Re-Mop detekuje a cíleně odstraňuje odolné skvrny.
Tento model se vyznačuje také vysokou mírou automatizace. All-in-one Omni stanice se stará o automatické vysypávání prachu, mytí mopů horkou vodou (s nastavitelnou teplotou 40–75 °C) a jejich následné vysušení. Výhodou je i kompatibilita s hlasovými asistenty Google Assistant a Alexa, stejně jako podpora protokolu Matter pro snadnou integraci do systémů chytré domácnosti.
Díky funkci proti zamotávání kabelů a odolnosti kartáčů proti namotávání vlasů je tento model ideální volbou (nejen) pro alergiky a majitele domácích mazlíčků.
Původní cena vysavače byla 24 990 Kč. Nyní jej v rámci Black Friday pořídíte se slevou ve výši 22 % za 19 490 Kč. V akci je i mírně odlehčená verze T50 Pro Omni (26% sleva), který spadl z 19 590 Kč na 14 490 Kč.
Dreame X50 Ultra Complete
Dreame X50 Ultra patří mezi nejoblíbenější chytré vysavače s funkcí mopu na trhu. Jedním z velkých lákadel je unikátní systém ProLeap, který mu umožňuje překonávat překážky vysoké 4,2 cm, respektive až 6 cm, a to díky inteligentnímu systému zvedacích nohou. Díky polohovatelnému Lidaru se navíc umí snížit na 8,9 cm a snadněji se tak dostat například pod pohovku v obýváku.
Nechybí ani extrémní sací výkon 20 000 Pa, díky kterému si spolehlivě poradí i s těmi nejjemnějšími nečistotami v hlubokých spárách a kobercích. Kartáče HyperStream se navíc pyšní pokročilou ochranou proti zamotávání vlasů. I tento model jsme již na SMARTmanii testovali a v redakčním testu dopadl skvěle.
Dokovací stanice tohoto modelu je plně automatizovaná – vysype prachový sáček, doplní čistou vodu do nádržky vysavače, vypere mopy a vysuší je horkým vzduchem. Pokročilá 360° DToF laserová navigace v kombinaci s AI technologií zajišťuje precizní mapování a vyhýbání se překážkám, včetně lidí a domácích mazlíčků. Mopy se při najetí na koberec automaticky zvednou o 10,5 mm, aby nedošlo k jeho namočení.
Nepřehlédněte
Recenze Dreame X50 Ultra: nekompromisní král úklidu, umí se snížit a překoná velký práh
Dreame X50 Ultra Complete se standardně prodává za 27 499 Kč, nicméně v rámci Black Friday jeho cena klesla na 22 499 Kč.
Mova P50 Pro Ultra
Robotický vysavač Mova P50 Pro Ultra představuje skvělou volbu pro ty, kteří hledají prémiové funkce za rozumnou cenu. Není žádným tajemstvím, že Mova je dceřinou společností Dreame a tento model sdílí vnitřnosti z výše zmíněného Dreame X50 Ultra. I P50 Pro Ultra se chlubí vysokým sacím výkonem až 19 000 Pa, což zaručuje důkladné vysátí nečistot z koberců i tvrdých podlah.
Inovativní kartáč CleanChop si navíc hravě poradí se zvířecími chlupy a vlasy, aniž by docházelo k jejich namotávání. Výhodou je také technologie FlexReach, která umožňuje vysavači lépe čistit těžko dostupná místa, jako jsou rohy a okraje místností. Kompaktní dokovací stanice se postará nejen o automatické vysypání prachu, ale také o vyprání a vysušení mopovacích textilií horkou vodou, čímž zajišťuje maximální hygienu.
Kromě vysokého výkonu nabízí Mova P50 Pro Ultra i pokročilé mopování. Dva rotující mopy si poradí i se zaschlými skvrnami a díky funkci automatického zvedání se nemusíte obávat namočení koberců. Vysavač dokáže rozpoznat až 70 různých druhů překážek, což mu umožňuje efektivně se vyhýbat nábytku a dalším předmětům v domácnosti. Ovládání je intuitivní díky přehledné mobilní aplikaci, ve které si můžete naplánovat úklid, nastavit virtuální zdi nebo sledovat pohyb vysavače v reálném čase.
V rámci Black Friday je Mova P50 Pro Ultra k dispozici na e-shopu výrobce za 649 eur (cca 15 730 Kč), což je o 350 eur (téměř 8 500 Kč) méně, než je standardní cena.
Roborock Saros 10R
Roborock Saros 10R zaujme na první pohled nejen atraktivní dokovací stanicí, ale i svým ultratenkým designem s výškou pouhých 7,8 cm, díky kterému se snadno dostane pod nízký nábytek. Jeho největší předností je však pokročilý navigační systém StarSight Autonomous System 2.0 s umělou inteligencí, který dokáže rozpoznat přes sto různých druhů překážek, včetně zapomenutých ponožek či kabelů. Unikátní podvozek AdaptiLift umožňuje vysavači nejen zvedat se až o 10 mm pro lepší úklid na různých typech povrchů, ale také překonávat prahy vysoké až 3 cm. Sací výkon 19 000 Pa a dvojitý systém proti namotávání vlasů zaručují perfektní čistotu. I tento model už stihl projít naším podrobným redakčním testem.
Multifunkční dokovací stanice 4.0 posouvá pohodlí na novou úroveň. Nejenže automaticky vysype prach, ale také čistí mopy horkou vodou o teplotě 80 °C a dokonce je umí i automaticky odejmout, pokud se rozhodnete pouze pro suché vysávání.
Duální rotační mopy se při detekci koberce dokáží zvednout až o 2,2 cm, čímž zabrání jejich navlhčení. Vylepšená mobilní aplikace Roborock s funkcí SmartPlan 2.0 navíc umožňuje plně personalizovat úklid a optimalizovat spotřebu energie.
Saros 10R se svou standardní cenou patří mezi nejdražší modely na trhu (37 990 Kč). V rámci Black Friday však jeho cena klesla o 31 % na příjemných 25 990 Kč.
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone přináší na trh velmi praktickou inovaci v podobě bezsáčkové samovyprazdňovací stanice. To znamená konec pravidelnému dokupování sáčků a jednodušší údržbu. Stanice si navíc sama umí horkou vodou vyčistit nejen mopy, ale i vnitřní část. I tento model vyniká extrémně vysokým sacím výkonem, který se řadí mezi nejvyšší na trhu, a je tak mimořádně účinný při hloubkovém čištění koberců. Díky systému ZeroTangle 3.0 si skvěle poradí se zvířecími chlupy, které sbírá bez jakéhokoliv namotávání na kartáč.
Kromě vysávání exceluje Deebot X11 i v mopování. Válcový mop efektivně odstraňuje skvrny a zanechává za sebou minimum zbytkové vlhkosti. Při detekci koberce se mop automaticky zvedne, což umožňuje plynulý přechod mezi různými typy podlah. Pokročilá technologie AIVI 3.0 (navigace pomocí dToF LiDARu & kamery) se stará o spolehlivé rozpoznávání a vyhýbání se překážkám. Pokud mají výšku do 4 centimetrů, robot je zvládne překonat.
Mycí válec se v dokovací stanici proplachuje horkou vodou s řízenou teplotou 40 až 75 °C a následně se vysuší teplým vzduchem (až 63 °C). Příjemným bonusem je tzv. strážník domácnosti Home Keeper, který umožňuje vzdálené hlídkování a kontrolu vaší domácnosti. Třešničkou na dortu je velmi rychlé nabíjení, kdy se 6 % baterie dobije už za tři minuty.
Deebox X11 v redakci aktuálně testujeme a brzy se můžete těšit na jeho recenzi. Jeho standardní cena je 36 990 Kč, ale nyní je na e-shopu výrobce v akci za podstatně zajímavějších 24 490 Kč (34% sleva). Tato cena z něj dělá jednoho z favoritů pro skutečně náročné uživatele.