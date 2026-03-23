Revoluce ve WhatsAppu: díky téhle novince budete rozumět komukoliv na světě

WhatsApp je se zhruba 3 miliardami uživatelů nejpopulárnější komunikační platforma na světě a Meta, která ji v roce 2014 koupila, se o ni náležitě stará. Aby držel WhatsApp krok s konkurencí a dobou, dostává poměrně často nové funkce a jedna velmi praktická se aktuálně nachází ve vývoji. Již brzy by do aplikace mohl dorazit vestavěný překladač konverzací.
Meta připravuje vestavěný překladač
Narazit v dnešním globálním světě na jazykovou bariéru je poměrně snadné, nehledě na to, že anglicky se člověk domluví takřka všude. I proto se do popředí dostávají všemožné překladače, které jsou díky rychle se vyvíjející AI čím dál lepší a schopnější. Vestavěnou možnost převodu příspěvků do mateřštiny pomocí jednoho kliknutí nabízí například většina sociálních sítí.
WhatsApp není v tomto směru pozadu a první lokalizace chatů dorazily do aplikace již v září loňského roku. Tento překlad funguje tak, že na příchozí zprávě v cizím jazyce podržíte prst a poté klepnete na tlačítko Přeložit. Nová, upravená funkce překladů ale bude mnohem praktičtější a jednodušší na používání.
Automatický překlad příchozích chatů
Nový nástroj nabídne výrazně plynulejší překlady, protože umožní automatický překlad všech chatů příchozích v cizím jazyce. Tento překlad bude podporovat 21 jazyků a jeho nastavení bude integrováno do obrazovky s informacemi o konkrétním chatu. Zde si bude moct uživatel nastavit, zda mají být příchozí zprávy automaticky překládány.
V rámci nastavení si uživatel vybere jazyk, do kterého mají být příchozí zprávy překládány a dobrou zprávou je, že vše bude probíhat lokálně, přímo v rámci zařízení. Plné end-to-end šifrování (ke zprávám se nikdo kromě odesilatele a příjemce nedostane) tedy zůstane zachováno a lokální zpracování znamená, že bude nutné stáhnout si dodatečné jazykové balíčky.
WhatsApp se v letošním roce pevně etabloval jako celosvětová dominantní globální komunikační platforma s více než 3,3 miliardami aktivních uživatelů, z nichž přibližně 2,3 miliardy aplikaci využívá na denní bázi. Služba, kterou v roce 2009 založili Brian Acton a Jan Koum a následně ji v roce 2014 za rekordních 19,6 miliardy dolarů odkoupila společnost Meta, dnes zprocesuje přes 150 miliard zpráv každý den.
Klíčovými trhy zůstávají Indie (854 mil. uživatelů) a Brazílie, zatímco v USA popularita aplikace prudce vzrostla až ke 124 milionům uživatelů. Aplikace si díky tomu udržuje extrémní dosah u 69 % světové internetové populace.
Pro skupiny i jednotlivce
Po aktivaci a nastavení této funkce se budou příchozí zprávy automaticky zobrazovat jako přeložené, ale přes kontextovou nabídku bude pochopitelně možné vidět je v původním jazyce. Tato funkce bude k dispozici jak pro tradiční chaty, tak pro ty skupinové. V nich ale bude překlad plně funkční jen tehdy, když budou všichni členové používat stejný jazyk.
Automatické překlady se nachází ve fázi vývoje a spatřeny byly na iOS, kde by měl tento překlad podporovat 21 různých jazyků. Jejich počet by se ale mohl postupem času zvýšit a je pravděpodobné, že se tato funkce rozšíří i na Android. Po ukončení vývoje se automatické překlady dostanou k prvním testerům a bude následovat ostrý provoz. Kdy se tak stane, zůstává prozatím nejasné.