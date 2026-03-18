Pozdě, ale přece! Na vybrané hodinky Garmin dorazila dedikovaná WhatsApp aplikace

- Garmin patří mezi nejuznávanější značky chytrých outdoorových hodinek
- Umí toho nabídnout hodně, ale něco jim až doposud chybělo – WhatsApp
- Nyní ale na hodinky Garmin konečně tato platforma oficiálně dorazila
Chytré hodinky jsou takovou prodlouženou rukou telefonu a mezi jejich nejpraktičtější funkce patří možnost přímé komunikace. Když vám přijde na telefon zpráva, zobrazí se i na připojených hodinkách, a pokud to váš model umožňuje, můžete na ni odpovědět přímo ze zápěstí. Modely od Garminu ale toto v rámci WhatsAppu nikdy neumožňovaly, protože na ně nebyla k dispozici nativní aplikace. To se ale nyní mění.
Hodinky Garmin dostávají aplikaci WhatsApp
Pokud používáte v telefonu aplikaci WhatsApp a máte hodinky Garmin, tak ty poslouží vlastně jen k základnímu zrcadlení notifikace. Dozvíte se na nich, že vám došla zpráva, ale dedikovaná apka této nejpopulárnější chatovací platformy na světě jim citelně schází. Nyní ale WhatsApp konečně na hodinky Garmin zamířil, a to na několik vybraných modelů.
K dispozici je v aplikačním obchodu Connect IQ Store a s její pomocí konečně můžete přes své Garmin hodinky plnohodnotně konverzovat. Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit 10 nejnovějších chatů (tradičních nebo skupinových) a zobrazit 10 posledních zpráv z každého chatu. Pro psaní přímých odpovědí je k dispozici virtuální klávesnice.
Propojení s telefonem a kompatibilní hodinky
Proces propojení mobilního WhatsAppu s aplikací v hodinkách je velmi jednoduchý a stačí telefonem naskenovat QR kód v aplikaci na hodinkách. Když odešlete zprávu, uvidíte čas odeslání a zprávy jsou v rámci skupinových chatů označeny jednotlivými odesílateli. Jediné, co prozatím schází, jsou hlasové zprávy, ale je klidně možné, že dorazí v některé z budoucích aktualizací.
Emoji jsou ale plně k dispozici, hodinky umí zobrazit také rychlé reakce a samozřejmostí je pak také upozornění na hovor s možností odmítnutí. Vzhledem k tomu, že většina hodinek Garmin nenabízí podporu LTE, funguje aplikace jen s připojeným telefonem, nicméně možnost takřka plnohodnotného používání WhatsAppu na zápěstí je i tak rozhodně vítanou novinkou.
Kompatibilní hodinky:
- Garmin Fenix E
- Garmin Fenix 8
- Garmin Fenix 8 Pro
- Garmin D2 Air X15
- Garmin Enduro 3
- Garmin Forerunner 570
- Garmin Forerunner 970
- Garmin Tactix 8
- Garmin Venu 4
- Garmin Venu X1
- Garmin Vivoactive 6
Zdarma a s koncovým šifrováním
WhatsApp pro hodinky Garmin je k dispozici v rámci obchodu Connect IQ Store, a to zcela zdarma. Stejně jako u aplikací na ostatních platformách, i na hodinkách jsou hovory a zprávy opatřeny koncovým šifrováním (end-to-end encryption), takže přístup ke konverzacím má jen odesílatel a příjemce.