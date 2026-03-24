Král střední třídy? Nové Oppo stojí jen 8 990 Kč a má jedny z nejlepších specifikací

Oppo začalo v Česku prodávat jeden z vůbec nejlepších telefonů střední třídy. Nové Oppo Reno 15 FS má zkrátka vše, co běžný i náročnější uživatel potřebuje, a díky zaváděcí slevě vychází u Mobil Pohotovosti jen na 8 990 Kč. Spolu s ním míří do prodeje i prémiovější sourozenec Reno 15 Pro, na který padla mimořádná zaváděcí sleva 4 tisíce korun.
Reno 15 FS: Výbava bez kompromisů a obří baterie
Oppo Reno 15 FS se bez debat zařadil mezi nejlepší telefony do 9 tisíc. V první řadě jde o vcelku kompaktní telefon se 6,57” AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Stydět se nemusí ani za zpracování – nejenom, že se telefon designově povedl, ale například záda jsou kryta odolným sklem.
O nekompromisní výdrž se tu stará obří 6500mAh baterie s podporou rychlého 80W nabíjení, díky které zvládne telefon bez potíží fungovat i dva dny. Systém i aplikace běží svižně díky procesoru Snapdragon 6 Gen 1, kterému asistuje 8 GB RAM. K tomu přidejte štědré 512GB úložiště, 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací i odolnost IP69 a technologii Splash Touch, díky které displej funguje i s mokrýma rukama nebo v rukavicích.
- Oppo Reno 15 FS za 8 990 Kč (běžně 11 990 Kč)
Reno 15 Pro: Špičkový displej a 200Mpx fotoaparát
Zajímavý je nicméně i vyšší model Oppo Reno 15 Pro. Ten za zaváděcí cenu 15 990 Kč servíruje velmi atraktivní parametry v čele s pokročilou fotosoustavou 200 + 50 + 50 Mpx, kde kromě hlavního a ultra-širokoúhlého objektivu najdeme i teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem (až 120x digitálním).
Reno 15 Pro zaujme svými kompaktními rozměry a jeho doménou je špičkový 6,32” LTPS AMOLED displej s extrémním jasem až 3600 nitů. Ani zde pak u displeje nechybí technologie Splash Touch. O solidní výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 8450. Zahanbit se nenechá ani baterie, která má úctyhodnou kapacitu 6200 mAh, rovněž s rychlým 80W nabíjením.
- Oppo Reno 15 Pro za 15 990 Kč (běžně 19 990 Kč)
Zaváděcí sleva: Ušetřete až 4 000 Kč
To nejzajímavější pro případné zájemce je ale zaváděcí sleva na oba telefony. Oppo Reno 15 Pro i Reno 15 FS jsou už teď skladem u Mobil Pohotovosti, kde je v prvních dnech koupíte až o 4 000 Kč levněji – stačí vybraný telefon vložit do košíku a sleva se automaticky aplikuje. Akce platí pouze do vyprodání zásob a počet telefonů je omezený.