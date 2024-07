Revoluce pro Apple Watch? Hodinky letos čeká nový design a plno funkcí

Letos čeká hodinky Apple Watch desáté výročí existence. V září 2014 Tim Cook představil první generaci (dnes označovanou jako nultá generace) chytrých hodinek Apple Watch. Americký výrobce velmi často využívá kulatá výročí pro zavedení velkých změn v portfoliu. Letošní rok nebude výjimkou.

Alespoň to tvrdí Mark Gurman ve svém newsletteru Power On. V září má mimo jiné dojít k představení hodinek Apple Watch Series 10 a půjde prý o velkou věc. Výrazné změny se dotknou všech prvků: designu a displeje, funkcí i zdravotních snímačů. Mimochodem, spekulovaný název „Watch X“ Gurman nijak nekomentuje.

„Obě verze Series 10 (interně označované jako N217 a N218) dostanou větší displeje. Tato změna znamená, že si zákazníci hodinek Series 10 budou moci vybrat obrazovku, která je přibližně stejně velká jako obrazovka hodinek Apple Watch Ultra,“ píše Gurman. Zvětšení rozměrů na 45 milimetrů (v případě menšího modelu) a 49 milimetrů (u většího provedení) zmiňoval již v červnu analytik Ming-Chi Kuo.

More in this week’s Power On: Apple Intelligence’s major Siri upgrades are set for next spring, the latest on AirPods with cameras and Apple will get an OpenAI board observer seat https://t.co/rKfnj1gBjJ

— Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2024