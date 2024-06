Budou Apple Watch Series X tenčí a větší? Známý analytik má jasno

Chystané Apple Watch Series X budou až o 15 procent tenčí a největší rozměr bude 49 milimetrů

O tom je přesvědčen známý analytik Ming-Chi Kuo

K představení příští verze Apple Watch nejspíše dojde až na podzim letošního roku

Chytré hodinky Apple Watch si za dobu své existence získaly pořádný zástup fanoušků. Pro mnoho konkurenčních výrobců je také spolupráce mezi hodinkami a chytrým telefonem od Applu etalon toho, jak mohou zařízení mezi sebou komunikovat. Zatímco od vydání první verze se design chytrých hodinek příliš neproměnil (s výjimkou modelu Ultra), při představení Series 10, nebo jak jsou také občas označovány Series X, očekává nejeden fanoušek i analytik razantnější proměnu.

Příští Apple Watch mají nabídnout rozměrovou evoluci

Internetem nyní kolují informace týkající se Apple Watch Series X, které právě tuto změnu naznačují. Kromě tenčího pouzdra by hodinky mohly nabídnout také větší 49mm variantu, což by od 45mm verze byl poměrně velký nárůst. Mezi největší zastánce toho, že Apple bude v případě svých hodinek zeštíhlovat, patří známý analytik Ming-Chi Kuo – ten tvrdí, že chytré hodinky giganta z Cupertina budou přibližně o 10 až 15 procent tenčí, přičemž velikost se z variant 41 a 45 milimetrů zvedne na 45 a 49 milimetrů.

Dá se také předpokládat, že Apple ještě zmenší velikost rámečků okolo displeje, tudíž by hodinky nemuseli z hlediska fyzických rozměrů narůst až tak dramaticky. Ke zmenšení rámečků už údajně testuje technologii Border Reduction Structure, kterou by Apple mohl použít podle nedávných spekulací v případe iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max. Jestli se ale tato technologie objeví také v chytrých hodinkách není prozatím jasné.

Co je ale podle Kua poměrně jisté je použití součástek vytištěných s pomocí 3D tiskárny, což by mělo mít za následek snížení produkčních nákladů. Podle všeho Apple plánuje v následujících letech čím dál tím více spoléhat na tištěné mechanické součástky. Co si pro nás kalifornská společnost chystá si nicméně budeme ještě chvíli muset počkat – k představení příští generace Apple Watch nejspíše dojde až na podzim letošního roku, společně s odhalením nové generace smartphonů iPhone 16.