Apple Watch do budoucna přinesou funkci, po které touží každý sportovec

Apple si podal patent na hodinky s funkcí měření potu na kůži uživatele

Cílem je vyhodnotit množství potu a doporučit případně důraznější pitný režim

Apple se svými hodinkami posledních pár let nedělá žádné výrazné pokroky – a to ať už v ohledu designu, tak funkcí. Spílají mu hlavně náruživí sportovci, kteří očekávají podrobnější měření metrik, vyhodnocování a podobně. Již brzy by se to však mělo změnit, mluví se o velmi zajímavých fitness novinkách pro Apple Watch.

Apple Watch změří i cukr a pot

Prakticky fait acompli se jeví nový senzor pro měření cukru v krvi. Ten by měl pomoci uživatelům s cukrovkou, popřípadě se sklony k cukrovce, nezávazně si měřit glykemii, tedy hladinu cukru v krvi. Apple však bude apelovat na to, že měření je pouze orientační a nelze je srovnávat s profesionálními medicínskými přístroji.

Upozornění na hladinu cukru v krvi má přinést již letošní generace hodinek Apple Watch Series 10, která bude zřejmě představena v září po boku iPhonů 16. Nejde však o jedinou novou funkci v oblasti zdraví a fitness, kterou Apple chystá.

Server Patently Apple informoval o tom, že ve čtvrtek 15. února si Apple zaregistroval patent s názvem „Nositelná zařízení s možností měření potu“. Patent vyobrazuje hodinky či jiné chytré zařízení, které disponuje v dolním vypouklém dýnku několika elektrodami, tzv. hybridními senzory, pro měření potu.

Tyto monitorovací senzory samozřejmě nebudou schopné analyzovat váš pot při cvičení. Budou ale umět sledovat míru pocení na kůži, z čehož pak hodinky vypočítají množství tekutin ztracených za daný časový úsek (třeba hodinové cvičení). Na konci zhodnotí, zdali jste se při cvičení v úterý potili více než v pondělí, a doporučí doplnit pitný režim.

Cílem je nabídnout uživateli další oblast, ve které může sledovat své zdraví a zvyšovat wellbeing. Co se týče zavedení této funkce, Apple Patently hovoří o některém z příštích modelů Apple Watch Ultra, zcela jistě to ale nebude hned příští generace.