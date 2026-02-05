TOPlist

Rekordní rok pro Google: zisky vzrostly o pětinu, dosáhly zhruba 2,3 bilionu korun

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 2. 20:00
  • Google, respektive Alphabet, konečně oznámil své finanční výsledky za poslední kvartál
  • Většina jeho odvětví hlásí rekordní tržby, které vzrostly o 18 procent
  • V jiných odvětvích ale hlásí rostoucí ztrátu

Konec fiskalních roků se přiblížil pro většinu technologických gigantů a zatímco Apple a Microsoft již své výsledky zveřejnily, nyní je na tahu poslední článek velké trojice, tedy Google. Co se týče Applu a Microsoftu, obě společnosti hlásily rekordní finanční výsledky, tudíž zde bylo i očekávání, že se k nim připojí také Google. A není velkým překvapením, že gigant z Mountain View těmto očekáváním dostál.

Rekordní tržby v podání Googlu

Alphabet, tedy společnost pod kterou Google formálně spadá, oznámil výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2025 s tržbami ve výši 113,8 miliardy dolarů, v přepočtu tedy okolo 2,3 bilionu korun. Tyto údaje se vztahují na období od října do prosince a uzavírají fiskální rok.

Tržby vzrostly o 18 % z 96,5 miliardy dolarů (1,9 bilionu korun) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024, přičemž provozní zisk činil 35,93 miliardy dolarů (740 miliard korun) a čistý zisk 34,46 miliardy dolarů (709 miliard korun) za toto čtvrtletí. Pro srovnání, Alphabet vykázal v minulém čtvrtletí tržby ve výši 102,3 miliardy dolarů (2,1 bilionu korun) a čistý zisk ve výši 34,98 miliardy dolarů (719 miliard korun).



„Pro společnost Alphabet to bylo úžasné čtvrtletí a roční tržby poprvé překročily 400 miliard dolarů. Spuštění Gemini 3 bylo významným milníkem a máme velkou dynamiku. Naše vlastní modely, jako je Gemini, nyní zpracovávají přes 10 miliard tokenů za minutu prostřednictvím přímého použití API našimi zákazníky a aplikace Gemini App má nyní přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání zaznamenalo větší využití než kdykoli předtím, přičemž AI pokračuje v expanzivním růstu,“ uvedl generální ředitel Alphabetu, Sundar Pichai.



Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 činily příjmy z reklamy na YouTube 11,38 miliardy dolarů, zatímco Cloud vykázal 17,66 miliardy dolarů. Předplatné, platformy a zařízení, které zahrnují hardware, Play Store a příjmy YouTube z jiných zdrojů než z reklamy, vykázaly 13,58 miliardy dolarů. Ostatní součásti firmy nicméně nadále přinášejí ztráty, konkrétně se tržby pohybují výši 370 milionů dolarů. Ztráta činila 3,6 miliardy dolarů, což je ve srovnání s 1,17 miliardami dolarů ve stejném čtvrtletí loňského roku výrazný nárůst.

