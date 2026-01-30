Apple v životní formě: tržby i zisk lámou historické rekordy

- Apple se pochlubil skvělými kvartálními výsledky
- Firma zaznamenala rekordní tržby i zisk, obrovský úspěch zaznamenaly podzimní iPhony
- Apple se pochlubil, že má v oběhu víc než 2,5 miliardy aktivních zařízení
Apple uzavřel čtvrtletí ve skvělé kondici – iPhone dál dominuje světu smartphonů, služby rychle rostou a počet aktivních zařízení překonal další významný milník. Přestože některé produktové řady čekají na příchod nové generace, celkový výkon firmy potvrzuje sílu jejího ekosystému a vytváří solidní základ pro letošní zásadní novinky.
Továrna na peníze je k nezastavení
Apple mezi říjnem a prosincem letošního roku utržil rekordních 143,8 miliard dolarů (asi 2,92 bilionů korun), což je o 16 procent více než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk rovněž narostl o 16 procent, a to na 42,097 miliard dolarů (asi 855,7 miliard korun). I toto číslo je v historii Applu rekordní.
Z hlediska jednotlivých odvětví vypadají tržby následovně:
- iPhone: 85,269 miliard USD (o 23 procent více než loni)
- Mac: 8,386 miliard USD (o 7 procent méně)
- iPad: 8,595 miliard USD (o 6 procent více)
- Příslušenství: 11,493 miliard USD (o 2 procenta méně)
- Služby: 30,013 miliard USD (o 14 procent více)
Z výsledků je patrné, že iPhone je stále fenomén a aktuální generace se nesmírně povedla, a to navzdory slabým prodejům tenkého modelu iPhone Air. Na prodeji telefonů Apple utržil nejvíce ve své historii. Meziročně si polepšily i tablety iPad, jejichž tržby táhly především nové podzimní iPady Pro. Naopak ve světě počítačů se stále čeká na nové stroje s procesory Apple M5, proto tržby z jejich prodejů meziročně klesly.
I tak má Apple důvod k velké radosti – v počtu aktivních zařízení totiž překonal metu 2,5 miliardy, loni v lednu to byly 2,35 miliardy. Počet aktivních zařízení tak poskočil o 150 milionů, což je stejný skok jako mezi roky 2024 a 2025. S počtem aktivních zařízení narostl i počet předplatitelů jablečných služeb – na nich Apple poprvé v historii utržil víc než 30 miliard dolarů a zaznamenal meziroční skok o 14 procent.
V letošním roce od Applu očekáváme přísun spousty nových zařízení, především pak prvního iPhonu s ohebným displejem. V prvních měsících letošního roku bychom se měli dočkat nových počítačů s procesory Apple M5 a také nového „levného“ iPhonu 17e. V první půli letošního roku by konečně mohla dorazit omlazená Siri postavená na základech umělé inteligence od Googlu.