Historicky nejlepší výsledky Microsoftu. Radost kazí propad herního byznysu

- Microsoft má za sebou velmi úspěšné čtvrtletí
- Americká firma v něm zaznamenala rekordní tržby i zisk
- Zklamáním jsou nicméně výsledky herní divize
Microsoft v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za poslední kvartál loňského roku. Americký gigant má opět co slavit, zaznamenal totiž největší tržby i zisk ve své historii. I tak se dají ale na finančních výsledcích najít tmavé skvrny, které dávají redmondské firmě vztyčený prst do budoucna.
Rekordní tržby i zisk. Už zase
Microsoft mezi říjnem a prosincem loňského roku utržil 81,3 miliard dolarů (asi 1,65 bilionů korun), což je o 17 procent více než o rok dříve. Čistý zisk vzrostl o neskutečných 60 procent na 38,5 miliard dolarů (asi 780,5 miliard korun), Microsoft ale upozorňuje, že toto číslo neobsahuje dopady investic do OpenAI – s nimi by byl čistý zisk 30,9 miliard dolarů (asi 626,4 miliard korun), což je „pouze“ o 24 procent meziročně více. I v tomto případě se ale jedná o nejvyšší zisk Microsoftu v historii.
Nejlépe se do finančních výsledků zapsala divize Productivity and Business Processes, která utržila 34,1 miliard dolarů, což je o 16 procent více než loni. Microsoft si pochvaluje zejména nárůst tržeb ze služby Microsoft 365, a to jak v komerční, tak ve spotřebitelské sféře. Rostly i příjmy ze služeb LinkedIn a Dynamics.
Divize Intelligent Cloud na konci minulého roku utržila 32,9 miliard dolarů („ďábelských“ 666 miliard korun), což je skok o 29 procent. Tradičně největším tahounem se stala služba Azure, která meziročně vyrostla o 39 procent.
Pozici nejslabšího článku potvrdila divize More Personal Computing, která v minulém čtvrtletí utržila 14,3 miliard dolarů (asi 289,7 miliard korun), což je pokles o 3 procenta. O jedno procento klesly prodeje licencí Windows a počítačů, Microsoft může alespoň těšit fakt, že Windows 11 již běží na 1 miliardě zařízení po celém světě – tohoto milníku tento systém dosáhl dříve než jeho předchůdce (1 576 dní oproti 1 706 dnům).
Propad herní divize
Propadákem minulého čtvrtletí se stala herní divize. Na prodeji konzolí Microsoft meziročně utržil o 32 procent méně, na herním obsahu o 5 procent méně. Celkově herní divize zaznamenala o 9 procent nižší tržby, za což Microsoft viní sám sebe – podle vyjádření společnosti může za pokles nedostatečná dynamika a slabý obsah, který měl definovat celou platformu.
Podle finanční ředitelky Microsoftu Amy Hood se očekává, že v příštích kvartálech porostou příjmy z předplatného Game Pass, zato prodej hardwaru bude mít stále sestupnou křivku. Dokud redmondští nepředstaví novou generaci konzolí, nedá se očekávat opak. Ani s novými konzolemi se ale nedá automaticky počítat s úspěchem – PlayStation a Nintendo jsou silnou konkurencí, a navíc je patrný vzestup hraní na počítačích, který ještě podnítí Steam s chystanou konzolí Steam Machine.