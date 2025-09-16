Recenze reproduktoru Marshall Middleton II: skvělý zvuk, lepší výdrž i možnost zavolat si

- Zlatý střed mezi přenosnými reproduktory přichází ve své druhé generaci
- Je osazen čtyřmi reproduktory a oproti svému předchůdci má vyšší výkon i lepší basy
- Za cenu 7 490 korun získáte reproduktor s výdrží 30 hodin a možností dobíjení dalších zařízení
Marshall v létě uvedl novinku do své již tak široké nabídky přenosných reproduktorů. Middleton II je v této kategorii jakýmsi velikostním i výkonovým zlatým středem. Je větší než Willen nebo Emberton, ale menší než Kliburn a Tufton. Hned na úvod ale musím prozradit, že i takto kompaktní krabička už dnes umí reprodukovat opravdu mohutný zvuk. V prodeji je ve dvou barevných provedeních a vyjde vás na 7 490 korun.
Design a provedení
Rozměry jsem nakousl hned v úvodu této recenze. Pojďme to tedy uvést na pravou míru. Novinka má 230 × 98 × 110 mm a hmotnost 1,8 kg. Tento form factor mne hodně baví, protože se jedná o ideální poměr kompaktnosti ale zároveň dostatečných rozměrů pro osazení měniči, které již spolehlivě dokáží zvukově vyplnit menší prostory. Pro pohodlné přenášení výrobce vybavil reproduktor praktickým nylonovým poutkem.
Z hlediska designu se žádná revoluce nekoná, Marshall stále čerpá z osvědčené podoby svých letitých kytarových beden. Tělo je tedy „potaženo“ odolnou imitací koženky, reproduktory ukrývá pevná mřížka, na které se nachází zlaté logo výrobce. Horní strana je osazena praktickými ovládacími prvky i jednoduchými informačními diodami a ukazateli. Uprostřed vidíme multifunkční zlatý joystick, který slouží k nastavení hlasitosti i přesunu mezi přehrávanými skladbami. Stiskem tohoto tlačítka je pak možné také přijímat nebo ukončovat telefonní hovory.
Napravo od něj vidíme samostatné ovladače pro basy a výšky, abyste nemuseli přes aplikaci do ekvalizéru. Nastavená úroveň se pak graficky zobrazuje na pásku diod, který standardně ukazuje úroveň nabití baterie. Při změně hlasitosti zobrazuje také úroveň hlasitosti, což je velmi praktické. Vedle tohoto pásku jsou pak ještě tlačítka pro Bluetooth párování a zapnutí reproduktoru. Posledním prvkem na horní straně je drobná dioda značící aktivaci mikrofonu pro telefonní hovory.
Zadní strana ukrývá pouze USB-C konektor pro nabíjení reproduktoru i zpětné dobíjení např. telefonu, Middleton II tedy můžete používat také jako powerbanku. Vedle něj vidíme 3,5mm Jack konektor pro kabelové připojení zdroje zvuku. Spodní strana reproduktoru je opatřena dvojicí gumových nožiček. Celkově zpracování působí velmi odolně a to i v kontextu avizovaného krytí IP67.
Ani z hlediska designu ale Middleton II nezklame, v interiéru vypadá relativně nenápadně a vyčnívají pouze decentní zlaté prvky v podobě loga a joysticku. Kromě klasické kombinace Black and Brass je možné pořídit světlou verzi s označením Cream. Ta se bude hodit především do světlejších prostor, rozhodně ale vypadá také skvěle.
Funkce a specifikace
Zvukové „hody“ v případě modelu Middleton II zajišťuje dvojice 3″ wooferů, dvojice 0,6″ tweeterů a také dvojice pasivních radiátorů. Z hlediska frekvenčního rozsahu se bavíme o 45 Hz až 20 kHz a maximální hladina akustického tlaku je udávána jako 91 dB SPL ve vzdálenosti 1 m. Ačkoliv výrobce udává stereo přednes, pro pravé stereo by bylo potřeba zdroje zvuku oddělit ve větší vzdálenosti, takto reproduktor ve většině případů působí stále jako bodový zdroj zvuku, tedy spíše mono.
Výrobce se zároveň chlubí všesměrovým přednesem s označením Stereophonic, je tedy nutno zmínit, že měniče jsou uvnitř uspořádány tak, že vyzařují z přední i zadní strany. Ideální je tedy Middleton II umístit někam do prostoru. Dostatek výkonu zajišťuje dvojice 30W zesilovačů pro woofery a dvojice 10W zesilovačů pro tweetery.
Z hlediska konektivity je v hlavní roli Bluetooth 5.3 a dále také potěší AUX konektor na zadní straně. Mezi podporované kodeky patří SBC, AAC-MPEG2 i LC3. Mikrofonní systém slouží pro odbavení telefonních hovorů a díky Bluetooth 5.3 nechybí ani možnost připojení k více zdrojům zvuku současně.
Kvalita zvuku
Middleton II mne hned při prvním spuštěním překvapil svým zvukem, který je vzhledem k rozměrům reproduktoru, velmi slušný. Orientovaný je především basově, ale nechybí mu ani středy a výšky. Celkově se jedná o velmi bohatý přednes, přičemž jednotlivé nástroje a hlasy jsou dobře oddělitelné a detailní. Taktéž hlasitost je na takového „drobka“ úctyhodná, poslech je ale ideální někde okolo poloviny až tří čtvrtin maximální hlasitosti.
Po překročení zhruba tří čtvrtin maxima už dochází k mírnému zkreslení zvuku, z hlediska použití už jde ale spíše o extrém. Osobně jsem reproduktor poslouchal především doma a v kanceláři, kde nebylo třeba překračovat ani polovinu maximální hlasitosti. Middleton II se ale neztratí ani ve venkovním prostředí nebo ve větší místnosti při klidném poslechu. Na své rozměry hraje opravdu skvěle a také rozmístění reproduktorů po obou stranách přispívá k lepšímu šíření zvuku do okolí.
Mobilní aplikace
Doprovodná aplikace Marshall zrovna v případě přenosného reproduktoru není nezbytně nutným doplňkem, nabízí však několik funkcí, které její použití opodstatňují. Na domovské stránce je dominantou modelové označení a obrázek připojeného zařízení spolu s údajem o úrovni nabití baterie. Hned pod tímto prvkem ale najdeme ekvalizér, který umožní využití buďto některého z přednastavených profilů nebo vytvoření vlastního zvukového presetu. Nastavovat můžeme celkem pět frekvenčních pásem.
Dalším užitečným oddílem aplikace je tzv. Battery Preservation, což je funkce, která se stará o dlouhodobé zachování kapacity baterie. Umí omezit maximální úroveň nabití, snížit nabíjecí rychlost i nabíjecí teplotu. U Marshallu se ale nejedná o žádnou novinku. Dále je zde možné nastavit časované vypnutí reproduktoru, to je ale z nabídky doprovodné aplikace více méně vše. Bohužel neumí česky, ale i tak je poměrně přehledná a orientace v ní rozhodně není problém.
Výdrž na baterii
Marshall Middleton II je osazen vyměnitelnou Li-Ion baterií, která zajistí výdrž pro více než 30 hodin poslechu. To je na přenosný reproduktor z mého pohledu naprosto dostačující hodnota, nicméně nabízí také možnost dobití telefonu nebo dalšího zařízení prostřednictvím USB-C konektoru. Plné nabití trvá zhruba 3 hodiny, ale i během dvaceti minut doplníte energii na 5 hodin přehrávání.
Závěrečné hodnocení
Cena 7 490 korun za přenosný reproduktor není nikterak nízká, na druhou stranu za ni získáte spolehlivý produkt od ověřeného výrobce, jakým Marshall jednoznačně je. Nová generace Middleton II přináší objektivně lepší výdrž baterie i hutnější basy a potěší také další drobnosti, jako je nylonové poutko, možnost použití mikrofonu pro telefonní hovory nebo funkce powerbanky například pro telefon.
Osobně jsem byl překvapen, jaký zvuk z takto přenosného zařízení může „lézt“. Pokud tedy máte pro podobné zařízení využití a specifický design produktů Marshall vašemu oku lahodí, nebál bych se do Middletonu II zainvestovat.
Marshall Middleton II
Design a zpracování9.2/10
Kvalita zvuku8.8/10
Funkce a výbava8.5/10
Mobilní aplikace7.5/10
Poměr cena/výkon7.2/10
Klady
- nylonové poutko
- mikrofon pro telefonování
- lepší výdrž na baterii
- všesměrové vyzařování zvuku
- krytí IP67
Zápory
- vyšší cena
- aplikace neumí česky
- bez podpory pokročilejších kodeků