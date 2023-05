Recenze Nextbase 622GW: modulární chytrá kamera do auta se 4K záznamem

Palubní kamera může být v případě silničního sporu užitečným „svědkem“

Vlajkový model od Nextbase nahrává ve 4K rozlišení a připojit k němu lze i sekundární kameru

Využívat můžete řadu chytrých funkcí včetně hlasového ovládání přes Alexu

Značka Nextbase se pyšní titulem nejprodávanějšího evropského výrobce palubních kamer a od roku 2021 oficiálně působí i na českém trhu. V portfoliu aktuálně najdeme šestici modelů, přičemž nejlevnější s označením Nextbase 122 pořídíte už za necelé dva tisíce, ale budete se muset spokojit se záznamem pouze v HD rozlišení.

Ukládání videozáznamů může během jízdy v autě pomoci v celé řadě situací, nicméně tím nejvýraznějším důvodem, proč si záznamové zařízení pořídit, je využití jako důkazní materiál při řešení nejrůznějších situací v rámci silničního provozu. Česká legislativa použití palubních kamer nijak neomezuje, ale pokud budete cestovat do zahraničí, určitě je dobré si předem zjistit, zda ji v dané zemi rovněž můžete bez omezení využívat.

Na test mi dorazil nejvyšší model Nextbase 622GW společně s doplňkovým příslušenstvím v podobě kamery na zadní okno a interiérové kamery. Design produktu je vždy subjektivní záležitostí, ale myslím si, že mi dáte za pravdu, že všechny tři produkty vypadají velice pěkně a rozhodně nepůsobí laciným dojmem.

Design je pro všechny kamery výrobce téměř identický, rozdíly tak hledejte hlavně ve výbavě a pochopitelně i ceně. Vzhledem k širokému portfoliu si vybere každý. Chcete-li maximální možnou kvalitu videa, 4K rozlišení a k tomu využívat chytré funkce? Sáhněte po mnou testovaném modelu 622GW, který se prodává za zhruba sedm tisíc korun, nicméně Alza.cz jej aktuálně nabízí v akci za 6 300 Kč včetně DPH. Kamera na zadní sklo vyjde přibližně na 1 600 Kč, za interiérovou zaplatíte okolo 1 900 Kč.

V případě, že si vystačíte s Full HD záznamem a nepotřebujete Alexu, mohu vám s klidným svědomím doporučit střední třídu v podobě modelu Nextbase 322GW, jehož cena se pohybuje okolo 3 300 Kč.

Nenápadný, ale povedený design

Dominantním prvkem přední strany je objektiv, ve kterém se u modelu Nextbase 622GW nachází 8Mpx kamera (f/1.3) doplněná vestavěným polarizačním filtrem. Dále zde nechybí systémový reproduktor a prostor pro uchycení na magnetický držák. Zadní stranu vyplňuje dotykový IPS displej s úhlopříčkou 3″ a rozlišením 960 × 480 px. Pod ním je speciální tlačítko Protect, které po stisknutí uloží záznam do speciální složky chráněné proti přepsání. V útrobách najdeme gyroskop a 320mAh baterii, která zajistí okolo 12 až 14 minut záznamu bez napájení (například kvůli tomu, že potřebujete vyndat kameru z vozu).

Na levém boku má své místo tlačítko Power, které ale nebudete téměř potřebovat, jelikož kamera se zapíná automaticky ihned po zapnutí zapalování. Pod ním se nachází slot na microSD kartu. Na protějším boku je pod gumovou záslepkou ukrytý microHDMI konektor, skrze který lze připojit sekundární kameru, nebo zařízení propojit s televizí. Pro bezproblémové ukládání, zvláště pokud připojíte i druhou kameru (interiérová nebo na zadní sklo), doporučuje výrobce používat kartu splňující standard UHS-3 do maximální kapacity 256 GB. V praxi to znamená, že pro zápis je vyžadována rychlost okolo 30 MB/s. Minimální podporovaná třída karty je 10 či U1.

32GB karta 64GB karta 128GB karta 256GB karta přední kamera 1080p 280 minut 570 minut 1 130 minut 2 200 minut přední 1080p, zadní 720p 200 mint 395 minut 790 minut 1 560 minut přední kamera 1440p 140 minut 270 minut 545 minut 1 065 minut přední 1440p, zadní 720p 115 minut 230 minut 460 minut 910 minut přední kamera 4K 80 minut 165 minut 330 minut 720 minut přední 4K, zadní 1080p 60 minut 120 minut 250 minut 540 minut

Investici do kvalitní paměťové karty rozhodně doporučuji nepodceňovat – ušetříte si tím případné problémy se zápisem. Přímo Nextbase nabízí vlastní microSD karty certifikované pro provoz v kamerách. 32GB verze vyjde na zhruba 600 Kč, 64GB na 1 100 Kč, 128GB na 2 000 Kč a nejvyšší 256GB na 3 100 Kč. V tabulce nad tímto odstavcem naleznete orientační dobu záznamu z přední i zadní kamery v různých rozlišeních.

Příjemný bonus v podobně Alexy

Na těle nechybí ani reproduktor a dvojice mikrofonů, které lze využívat nejen pro nahrávání zvuku během jízdy (to byla první věc, kterou jsem v nastavení vypínal), ale i k ovládání hlasové asistentky Alexa. Mně osobně tahle funkce udělala obrovskou radost, jelikož Alexu běžné využívám k ovládání celého domu. Otvírání příjezdové brány mi zajišťuje motor Somfy Elixo IO, který mám rovněž napojený na Alexu. Světla v domě přímo z auta opravdu ovládat nepotřebuji, ale věřte mi, že na možnost ovládat bránu hlasem jsem si hodně rychle navykl. Stačí jen vyslovit „Alexa, open/close gate“.

Snadná instalace

Samotná instalace je velice jednoduchá a v balení naleznete vše potřebné. Kromě kamery a tištěného manuálu je to držák na sklo s GPS, zdroj do 12V zásuvky, plastový díl pro skrytí kabeláže a kabel s miniUSB konektorem sloužící pro připojení kamerky k PC. Přiznám se, že místo toho abych kameru sundával z držáku a připojoval ji k počítači, jsem raději vždy vyjmul microSD kartu a vložil ji do čtečky.

Výrobce kameru doporučuje umístit před zpětné zrcátko na straně spolujezdce. Uchycení držáku na sklo zajišťuje lepicí 3M páska. Následně stačí napájecí adaptér připojit do 12V zásuvky a druhý konec do držáku na skle.

Já jsem se při první instalaci na manuál úplně nespoléhal a napájecí kabel jsem připojil přímo na kamerku. To je samozřejmě také možné, nicméně výrobce to nedoporučuje – přijdete tím o některé funkce včetně ukládání GPS polohy. Nyní už jen stačí kamerku umístit do magnetického držáku, zapnout zapalování, vyčkat než naběhne systém a následně ji zaaretovat do optimální polohy.

Model 622GW navíc disponuje polarizačním filtrem, kterému doporučuji věnovat pozornost. Dosáhnete tím věrnějšího podání barev a lepšího vykreslení oblohy. Některé z nižších řad nabízejí možnost „polarizák“ dokoupit ve formě volitelného příslušenství.

Jelikož ve svém voze nemám 12V zásuvku v přihrádce u spolujezdce, musel jsem využívat zásuvky ve středovém panelu. V praxi to vypadalo tak, že mi odsud vedl kabel k přednímu stínítku a odsud do kamery, což vypadalo jakkoliv, jen ne hezky. I proto jsem se rozhodl za zhruba 600 Kč pořídit si Hardwire kit od Nextbase s pětimetrovým kabelem pro napojení přímo na pojistkovou skříň.

Pokud si pořídíte ještě interiérovou kameru, stačí ji nacvaknout do microHDMI konektoru na pravém boku. V případě kamery na zadní sklo do tohoto konektoru připojíte propojovací kabel o délce 5 metrů, který je nutné protáhnout až k zadnímu oknu. Vždy lze maximálně používat dvě kamery. Kombinace přední + zadní + interiérová využít nelze. Obraz ze sekundární kamery se zobrazuje v malém okně v levé části displeje.

Nastavení kamery

V rámci úvodní konfigurace skrze dotykový displej si vyberete jazyk (čeština nechybí, i když sem tam narazíte na nějaký výraz ve slovenštině), zemi, jednotku rychlosti a nastavíte propojení se smartphonem skrze mobilní aplikaci MyNextbase Connect, která je dostupná pro Android a iOS. Na displeji vidíte snímaný obraz, informace o datu a čase, připojení (GPS, Wi-Fi, Bluetooth), a také zde najdete trojici tlačítek pro přístup do nastavení, spuštění záznamu a přehrávání uložených klipů.

Vaše první kroky povedou do nabídky nastavení, kde lze navolit rozlišení, upravit expozici, vypnout záznam zvuku či nastavit délku každého videa v rozmezí 1, 2 nebo 3 minuty. Samotný záznam lze obohatit celou řadou doplňujících informací – od data/času, přes rychlost, GPS souřadnice, SPZ či označení modelu kamery.

V případě, že budete používat model 622GW samostatně bez druhé kamery, lze aktivovat elektronickou stabilizaci obrazu i ve 4K rozlišení při 30 fps. Respektive abych byl přesný, stabilizovaný záznam se nahrává v rozlišení 2 704 × 1520 px a následně se softwarově přepočítává na plnohodnotné 4K (3 840 × 2160 px). S připojenou sekundární kamerou elektronická stabilizace funguje jen do rozlišení 1440p (2560 × 1440 px) při 30 fps. Pokud budete jezdit po běžných silnicích, není nutné stabilizaci v nastavení zapínat a můžete si pak užít záznam na „plných“ 3 840 × 2160 px bez jakéhokoliv přepočítávání.

Nahrávat samozřejmě můžete i v rozlišeních nižších, například Full HD při 60 fps, případně lze využívat i zpomaleného záznamu ve 120 fps (kompletní přehled podporovaných formátu najdete v tabulce níze). Vhod může přijít i režim Extrémní počasí, při kterém software zvýrazní některé detaily, jako je například poznávací značka auta.

Standardně je displej kamery během nahrávání aktivní, ale pokud by vás to obtěžovalo, je možné jej nechat po 30 sekundách vypnout (bez přerušení záznamu). Stejně tak lze aktivovat regulaci jasu obrazovky podle okolních světelných podmínek, což rozhodně doporučuji. Světelný senzor se nachází ve spodní části zařízení hned vedle tlačítka reset. Je až s podivem, že výchozím stavu je tato funkce vypnutá.

Mobilní aplikace

Aplikace MyNextbase Connect je poměrně jednoduchá a přehledná, ale občas se u ní mohou objevit problémy s připojením ke kameře, a to zejména na telefonech s Androidem. U iPhonu 14 Pro Max jsem na problémy s inicializací spojení nenarazil. Aplikace s kamerou komunikuje skrze Wi-Fi a využít ji lze nejen k případné aktualizaci firmwaru či nastavení hlasového ovládání přes Alexu, ale především k rychlému procházení a správě uložených záznamů. Nechybí ani jednoduchý editor pro případné ořezy a samozřejmě i přístup do kompletní nabídky nastavení kamery.

Pokud ale stejně jako já využíváte bezdrátové CarPlay či Android Auto, nebudete kromě prvotní konfigurace aplikaci MyNextbase Connect mít chuť používat. Když se vám totiž telefon přes Wi-Fi připojí na CarPlay (iPhone) či Android Auto, nedokáže zároveň přes Wi-Fi komunikovat i s kamerou Nextbase a po spuštění aplikace uvidíte pouze hlášku s pokusem o připojení.

Řešením je CarPlay či Android Auto dočasně deaktivovat a připojit se na kameru, ale to mi nepřijde jako úplně optimální postup. Já sám palubní kameru vnímám jako prvek, o kterém v autě vůbec nechci vědět, ale pouze pokud by došlo „na lámání chleba“, chci mít k dispozici záznamy (což bych stejně řešil vložením microSD karty do počítače, jak jsem zmiňoval v úvodu).

Naopak pro hlasové ovládání Alexy kamera s infotainmentem vozu komunikuje prostřednictvím Bluetooth, takže tady žádné omezení nenastává. Ve vybraných zemích (Německo, Itálie, Španělsko, Francie, Velká Británie či USA) zvládá Nextbase v případě detekce autonehody zavolat na tísňovou linku a záchranným složkám odeslat GPS souřadnice, v České republice a na Slovenku ale tato možnost bohužel dostupná není.

Kromě mobilní aplikace výrobce nabízí i jednoduchý editor pro počítače s Windows a macOS. V něm lze videa procházet, upravovat a dokonce zvládne i aktualizaci firmwaru kamery. Při přehrávání klipů zvládne zobrazit aktuální rychlost, GPS souřadnice (včetně polohy na mapě) a údaje z gyroskopu o síle přetížení.

Kvalita záznamu videa

Podporovaná rozlišení videa jsem nakousl už v úvodu recenze a níže přidávám ještě podrobnější tabulku. Ve zkratce platí, že pokud chcete používat nejvyšší možné rozlišení (4K, 30 fps) s elektronickou stabilizací, nesmíte ke kameře připojit sekundární zdroj záznamu, například zadní nebo interiérovou kameru.

Toto omezení je zde kvůli paměťové kartě a vysokému datovému toku při zápisu. Na druhou stranu – elektronická stabilizace obrazu je sice fajn, ale na běžných silnicích se bez ní klidně obejdete. A pokud pojedete v terénu, pravděpodobně vám o něco roztřesenější záběry také vadit nebudou.

Hlavní kamera Zadní/interiérová kamera 4K (3840 × 2160 px, 30 fps), EIS – 4K (3840 × 2160 px, 30 fps) Full HD (1920 × 1080 px, 30fps) 1440p (2560 × 1440 px, 60 fps) Full HD (1920 × 1080 px, 30fps) 1440p (2560 × 1440 px, 30 fps) Full HD (1920 × 1080 px, 30fps) 1080p (1920 × 1080 px, 120 fps) Full HD (1920 × 1080 px, 30fps) 1080p (1920 × 1080 px, 60 fps) Full HD (1920 × 1080 px, 30fps) 1080p (1920 × 1080 px, 30 fps) Full HD (1920 × 1080 px, 30fps)

I se sekundárním zdrojem obrazu lze u přední kamery nahrávat ve 4K při 30 fps, jen bez stabilizace, ze zadní a interiérové kamery vymáčknete maximálně Full HD. Kvalitou záznamu videa se Nextbase 622GW v segmentu palubních kamer řadí k tomu lepšímu, co si můžete pořídit.

Ve srovnání s dnešními vlajkovými smartphony kvalita působí průměrně, ale kamera z auta nemá sloužit k zachytávání životních momentek, ale k pořizování průkazného záznamu ze silničního provozu tak, aby bylo možné v případě nehody či jiného konfliktu bezpečně identifikovat SPZ a případně vyhodnotit či doložit průběh vzniklé situace. A to kamera zvládá na výbornou.

V přiložených testovacích záznamech najdete jak testovací videa z maximálního 4K rozlišení (s vypnutou i zapnutou stabilizací), tak také timelapse režim (časosběr) a Full HD záběry ze zadní a interiérové kamery. Jednotlivé scény jsou pořízeny za nejrůznějších světelných podmínek.

Závěrečné hodnocení

Nextbase 622GW aktuálně patří mezi ty nejlepší palubní kamery, které si na českém trhu můžete pořídit. Cena vlajkového modelu sice není úplně lidová, ale dostanete za ni celou řadu nadstandardních funkcí, které konkurence nenabízí. Mně osobně se nejvíce osvědčila sestava v podobě přední a zadní kamery; interiérovou kameru jsem naopak neměl důvod téměř vůbec využívat.

Produkt jsem aktivně testoval déle než dva měsíce a za tu dobu se mi kamera přibližně 5× sama od sebe zasekla. Pro tyto případy ve spodní části najdete malé tlačítko pro restart. Během testovaného období výrobce vydal dvě aktualizace firmwaru, což mě těší a jsem rád, že se chyby snaží postupně odlaďovat.

Kvalitou obrazu se řadí mezi nejlepší palubní kamery na trhu. Chválím vylepšený noční režim, se kterým v drtivé většině případů není problém poznat SPZ ostatních aut či podporu offline lokalizačního systému What3words. Plusové body uděluji i za elegantní design, který neudělá ostudu prakticky v žádném interiéru vozu.

Na letošním veletrhu CES v Las Vegas jsem měl možnost si krátce osahat i další generaci chytré kamery Nextbase iQ, která bude schopna díky integrované SIM záznamy ukládat do cloudu a zároveň vám v reálném čase odesílat informace o tom, co se děje v okolí vašeho vozu. Díky umělé inteligenci nabídne i pokročilou detekci objektů a celou řadu dalších funkcí. Na českém trhu by se měla objevit ještě v průběhu letošního roku, cenu zatím neznáme.

Nextbase 622GW 8.6 Design a zpracování 9.2/10

















Kvalita záznamu videa 8.5/10

















Mobilní aplikace 7.6/10

















Chytré funkce 9.1/10

















Klady design a zpracování

množství chytrých funkcí

4K video, elektronická stabilizace

možnost připojit další kameru

hlasové ovládání Alexa

přesná offline lokalizace What3words

mobilní a desktopová aplikace Zápory softwarové problémy

vyšší cena

SOS služba v ČR nefunguje

bez microSD v balení

Hardwire kit je nutné dokoupit Koupit Nextbase 622GW