Nextbase iQ recenze: nejchytřejší kamera do auta, která je neustále online

Nextbase iQ je v současné době nejpokročilejší a nejvybavenější chytrá kamera pro automobily

Instalace je velmi snadná, stejně jako používání, za nadstandardní funkce si ale připlatíte

Základní model s Full HD záznamem pořídíte od 11 990 Kč, za 4K variantu zaplatíte necelých 15 tisíc

Od konce května je na českém trhu dostupná nejnovější generace chytré automobilové kamery Nextbase iQ. Od této doby ji ve svém voze aktivně používám a v této recenzi se s vámi podělím o své postřehy a dojmy z testování. Nejvyšší model Nextbase iQ doplňuje portfolio klasických palubních kamer řady Nextbase x22GW, které ale nedisponují vlastní konektivitou. Právě v tom je Nextbase iQ unikátní – díky podpoře eSIM totiž může být neustále online a vy tak máte perfektní přehled o tom, co se okolo vašeho vozu, případně v jeho útrobách, děje. A v budoucnu ve formě dokoupitelného příslušenství přibude i kamerka na zadní sklo, která bude snímat aktivitu za vaším vozidlem.

Nicméně pozor, abyste mohli k záznamu z vozu v reálném čase přistupovat, je nutné si připlatit právě za datový balíček. Pokud tuhle funkci nevyužijete, je skoro zbytečné si model iQ pořizovat, protože vám bohatě bude stačit třeba nižší Nextbase 622GW, kterou jsem vloni také podrobně otestoval.

Nextbase iQ: Full HD, 2K a 4K

Nejnovější řada chytrých kamer Nextbase iQ je zastoupena třemi variantami kamery, které se liší maximálním rozlišením. Nejlevnější disponuje Full HD záznamem a vyjde na 11 999 Kč, 2K varianta stojí 13 999 Kč a nejvybavenější 4K verze se prodává za téměř 15 tisíc Kč. Já jsem pro potřeby recenze měl k dispozici 2K variantu, kterou lze označit za zlatou střední cestu.

Kamerka Nextbase iQ na svém těle nemá jen jednu kameru, která sleduje dění venku před vozem, ale ještě druhou infračervenou směřující do kabiny, která u Full HD verze nahrává taktéž ve Full HD rozlišení a u 2K/4K varianty ve 2K rozlišení. Snímkovací frekvence záznamu je u obou 30 fps, úhel záběru je u přední 140 stupňů, u interiérové 180 stupňů. Už po prvním vybalení z krabice vás ale překvapí její velikost – kvůli vestavěnému 4G modemu a hlasitému reproduktoru tělo zkrátka muselo narůst. Hmotnost Nextbase iQ je 323 gramů, rozměry jsou 4,5 × 8 × 17,5 cm.

V průběhu letošního roku výrobce na český trh uvede ještě samostatnou zadní kameru s možností záznamu v maximálně 2K rozlišení, která se ke standardní iQ bude připojovat pomocí kabelu. Zadní iQ kamera bude stát 4 299 Kč včetně DPH. Kamera samotná se připojuje buď do OBD portu, nebo pojistkové skříně. V obou případech je potřebný propojovací kabel o dostatečné délce součástí balení, stejně jako rychlá 64GB microSD karta.

Vzdálený dohled nad vaším vozem

Přímo skrze mobilní aplikaci Nextbase iQ, která je k dispozici pro Android a iOS, můžete v reálném čase sledovat, co se děje ve vozidle či jeho okolí. Vždy, když kamera detekuje nějaký pohyb, pošle vám do telefonu notifikaci (samozřejmě za předpokladu, že auto stojí na místě, kde je dostupný signál smluvního mobilního operátora). Nextbase pro tyto potřeby v rámci celé Evropy využívá pokrytí od Vodafone.

V případě, že nemáte aktivní žádné předplatné, nebudete s notifikací moci nijak dále pracovat. Jinými slovy, kamera vám dá vědět, že se něco děje, ale žádný záznam či alespoň fotografii už si nezobrazíte. V případě, že předplatné aktivní máte, ihned se můžete podívat na uložené video, případně se v reálném čase podívat, co se zrovna v okolí vašeho vozu děje. Zjednodušeně se dá napsat, že Nextbase iQ přidá do vašeho vozu režim podobný tomu, který znají majitelé elektromobilů Tesla – tzv. Sentry mód. I ten ale není dostupný zdarma, ale pouze v rámci předplatného.

Instalace: za pár minut máte hotovo

Spousta zákazníků si před nákupem této kamerky může pokládat otázku, zda ji sami zvládnou nainstalovat do vozu. Mohu vás uklidnit, i kdybyste byli techničtí antitalenti, natáhnout kabel a připojit jej do OBD portu (on-board diagnostics), kterým je dnes vybavené každé vozidlo, zvládnete levou zadní.

Nejvíce času je potřeba věnovat tomu, kam kamerku na přední sklo umístíte. Jako nejvhodnější se jeví prostor před zpětným zrcátkem, kde vám nijak nebrání ve výhledu. Následně už jen stačí pomocí 3M pásky tělo kamery uchytit na sklo a natáhnout napájecí kabel do OBD portu. Pokud nechcete, aby byl vidět, můžete jej pomocí dodávané plastové špachtle schovat za okraje čalounění interiéru. Posledním krokem je stažení mobilní aplikace Nextbase iQ pro Android či iPhone a spárování s kamerou.

Ceny tarifů

Podle toho, jaké předplatné zvolíte, budete mít k uloženým záznamům v cloudu přístup po dobu 30 nebo 180 dní. Kompletní přehled funkcí, které v rámci předplatného získáte, naleznete v tabulce níže. Zákazníci, kteří si do 31. července letošního roku zakoupí kameru Nextbase iQ, získají zdarma tříměsíční zkušení předplatné zdarma (tarif Protect či Protect Plus).

Cena (měsíční platba) Cena (roční platba) 4G data Notifikace Živý náhled Historie záznamů Další režimy Tarif Sólo zdarma zdarma ne pouze textové oznámení v reálném čase ne – – Tarif Protect 179 Kč 199 Kč ano fotografie v reálném čase, přístup k videu ano 30 dní živý náhled, Smart Sense Parking, režimy Svědek a Strážce, vzdálený alarm, AI sledování silnice Tarif Protect Plus 1 725 Kč 2 465 Kč ano fotografie v reálném čase, přístup k videu ano 180 dní živý náhled, Smart Sense Parking, režimy Svědek a Strážce, vzdálený alarm, AI sledování silnice, Emergency SOS, více uživatelských účtů

Režim strážce a svědka

Nextbase iQ disponuje několika praktickými režimy. Strážce (Guardian) vás v reálném čase upozorní na porušení vámi nastavených pravidel (překročení rychlosti, agresivní akcelerace či brzdění, opuštění nastavené geolokační zóny…).

Režim Svědka (Withness mode) pro změnu začne ihned po aktivaci hlasovým příkazem nahrávat až 30minutový blok videa včetně zvuku, který se průběžně odesílá do cloudu a navíc může poslat e-mail a SMS na dva přednastavené nouzové kontakty (ty je nejprve nutné autorizovat přes odkaz zaslaný e-mailem). To se může hodit v případech, kdy se potkáte s nějakým agresivním řidičem, který bude chtít situaci řešit tzv. „po svém“ a vy budete potřebovat důkazy, že jste v právu byli vy. Režim Svědka lze aktivovat pouze vyslovením „Hey Dash Cam, Start Witness Mode“. Nahrávání následně ukončíte přímo v mobilní aplikaci, případně hlasovým příkazem „”Hey Dash Cam, Stop Witness Mode“.

Ovládání hlasem v angličtině lze využít i pro celou řadu dalších příkazů, aniž byste museli sundávat ruce z volantu. Jejich kompletní přehled naleznete zde. Jen škoda, že oproti předchozím generacím zmizela podpora Alexy. Tu jsem u modelu 622FW prakticky denně používal pro hlasové otevírání a zavírání příjezdové brány u domu. S Nextbase iQ ale tuhle praktickou věc musím oželet a podle informací přímo od výrobce není integrace Alexy do vlajkového modelu na pořadu dne.

Během následujících týdnů kamerka dostane ještě jeden praktický mód s názvem Roadwatch AI. Jde o jakého si „hlídače provozu“, který v reálném čase vyhodnocuje, co se děje před vámi. Výrobce slibuje, že iQ v pořízeném záznamu dokáže zobrazit rychlost a vzdálenost dalších vozidel a zároveň bude identifikovat nebezpečné hrozby na silnici, jako jsou další auta, lidé, cyklisté či elektrické koloběžky.

Podle informací, které mám k dispozici přímo od výrobce, se tato funkce v době publikace recenze nachází ve finální fázi testování a pro uživatele by měla být dostupná během několika dalších týdnů. Jakmile se tak stane, rozhodně ji vyzkouším a do recenze doplním své poznatky.

Nextbase iQ a praktické zkušenosti

Nextbase iQ se dá označit jako chytrá kamera na steroidech. Zatímco klasické palubní kamery se primárně starají o záznam vaší jízdy, s iQ získáváte komplexní dohled nad svým vozem. Pokud je pro vás tahle vlastnost klíčová, budete s iQ maximálně spokojeni.

Kameru Nextbase iQ jsem aktivně testoval po dobu dvou měsíců, během kterých výrobce vydal dvě softwarové aktualizace, které vyřešily celou řadu porodních problémů. Zpočátku například iQ, respektive její software, trpěl na přehnanou detekci aktivity. Když jsem například auto zaparkoval v místě, kde měla kamera výhled na listnaté stromy a silně foukal vítr, kamera toto detekovala jako nežádoucí pohyb a během zhruba 90 minut parkování mi poslala několik desítek notifikací. To bylo nejen otravné ale zároveň se v tomto množství snadno mohly ztratit ty důležité notifikace, že se kolem vašeho vozu něco děje.

Druhý problém byl, že kamera úplně neuměla počítat s okamžitou akcelerací u elektromobilů. Několikrát se mi díky tomu stalo, že když jsem pořádně sešlápl „plyn“, kamera tento stav vyhodnotila jako náraz a poslala mi do mobilní aplikace notifikaci. V druhém případě naštěstí postačilo snížit citlivost gyroskopu v mobilní aplikaci. Autoři nicméně na softwaru neustále pracují a vylepšují jej a první popsaný problém se povedlo eliminovat hned s první softwarovou aktualizací. Hodí se doplnit, že veškeré mé poznatky zde v recenzi se vztahují k verzi s označením Nextbase IQ EU-R2.1.14.

Vždy, když na silnici nastala nějaká neočekávaná situace, u které jsem se zpětně chtěl podívat na záznam, v archivu jsem jej nalezl. Kamera mě tedy nikdy nenechala na holičkách a svou funkci plnila přesně tak, jak by měla. Nesmím ale zapomenou zmínit, že v několika případech se mi na kameru nepodařilo vzdáleně připojit (většinou se ji nepovedlo probudit z úsporného režimu, nebo jsem měl auto zaparkované v místě s velmi slabým signálem).

Nevybije se mi baterie v autě?

Vzhledem k tomu, že je kamera v pohotovostním režimu napájená z autobaterie, nabízí se otázka, zda vám ji nemůže vybít v případě, že bude auto zaparkované delší dobu na jednom místě. Nemusíte se ale obávat, nic takového nehrozí. V případě, že je auto zaparkované, kamera automaticky přechází do úsporného režimu, ve kterém jsou aktivní pouze čidla detekující aktivitu v okolí a ke spuštění záznamu dojde až tehdy, vyhodnotí-li tyto senzory podezřelou aktivitu. Pokud by samozřejmě bylo kolem vozu neustále rušno a kamera by aktivně nahrávala po delší dobu, došlo by k jejímu úplnému vypnutí dříve, než při standardním provozu.

Pokud napětí baterie vozidla klesne na nižší hodnotu (úroveň lze upravit přímo v mobilní aplikaci), kamera se automaticky odpojí a přestane komunikovat, dokud se baterie zase delší jízdou částečně nedobije. Výrobce uvádí, že pokud vůz nebude v pohybu po dobu delší, než je 6 dnů, pravděpodobně po uplynutí této doby dojde k poklesu napětí na autobaterii na takovou úroveň, že se kamera dočasně deaktivuje.

Uložené záznamy

Jakmile zapnete zapalování a zahájíte jízdu, kamera ihned začne nahrávat. Záznamy ve formátu MP4 se ukládají na 64GB kartu, která je součástí balení. Pokud ale jezdíte opravdu hodně, počítejte s tím, že se vám na ni vejdou přibližně dva týdny záznamu. Vždy samozřejmě záleží na tom, jak hodně s vozem jezdíte. Jakmile se kapacita karty zaplní, začnou se přepisovat nejstarší záznamy. Aktivnějším řidičům bych doporučil investovat do rychlé 128GB či větší microSD karty. Nextbase iQ podporuje maximální velikost až do 512 GB.

Záznamy se na kartu ukládají v třicetivteřinových intervalech a zpětně je lze procházet přímo v mobilní aplikaci. Odtud si je také lze v nižším rozlišení přehrát, nebo rovnou stáhnout do telefonu. Při stahování vám aplikace nabídne, z které kamery chcete záznam uložit a v jakém rozlišení. Vzhledem k tomu, že se soubor přenáší přes datovou síť operátora, lze pro rychlejší stažení využít nižšího rozlišení (1696 × 960 px).

Jestliže chcete záznam v plné kvalitě (u mnou testované 2K verze je to 2560 × 1440 px), počítejte, že stažení každého takového videa zabere přibližně 1 až 3 minuty, v závislosti na kvalitě mobilního signálu. Velikost 30vteřinového záznamu ve 2K rozlišení se pohybuje v rozmezí od 90 do 120 MB. Druhou a podstatně rychlejší možností, jak uložené záznamy stáhnout, je vyjmutí microSD karty z kamery a vložení do čtečky v počítači.

Jak se můžete přesvědčit z přiložených ukázek, kvalita záznamu videa patří k tomu nejlepšímu, co aktuálně můžete na trhu nalézt. Nejen za denního světla je kvalita špičková, ale i v šeru či ve tmě jsou v záznamu velmi dobře viditelné jednotlivé detaily, šum se objevuje jen minimálně a obraz je pěkně ostrý. I u nočního videa perfektně přečtete SPZ ostatních vozidel.

Záznam se standardně ukládá včetně zvukové stopy, ale pokud by vám to například kvůli ochraně soukromí nevyhovovalo, lze nahrávání zvuku v mobilní aplikaci vypnout.

Jak vyplašit nezvaného návštěvníka?

V mobilní aplikaci naleznete položku Smart Sense Parking, které doporučuji věnovat zvýšenou pozornost. Nastavuje se v ní totiž velikost aktivních zón okolo vašeho vozu, při jejichž narušení vám kamera pošle notifikaci a uloží záznam. Přímo na těle Nextbase iQ se nachází trojice čidel vzdálenosti pro přední a boční prostor. Až se v budoucnu dostane do prodeje ještě zadní kamera iQ, budete si moci nastavit aktivní zóny kolem celého vozu.

V případě, že s autem parkujete na rušnějším místě, je dobré nastavit menší vzdálenost, jinak vám bude chodit zbytečně velké množství nežádoucích notifikací. Samotná konfigurace kamery příliš mnoho uživatelských zásahů nepotřebuje, vlastně téměř žádný, ale troufám si tvrdit, že právě nabídka Smart Sense Parking bude jednou z těch, do které se budete muset vracet častěji, než optimálně „vychytáte“ množství detekovaných upozornění.

Díky této funkci vám kamera pošle notifikaci i v případě, že se vám bude někdo „motat“ okolo vašeho vozu. V tu chvíli přicházejí na řadu dva užitečné bezpečnostní prvky. Prvním je zvuk sirény, který se začne přehrávat z vestavěného reproduktoru kamery, jakmile jej aktivujete v mobilní aplikaci. Hlasitost alarmu jsem naměřil okolo hodnoty 85 dB.

Druhým je LED proužek, který se táhne kolem kruhového úchytu kamery. Ten se v případě detekce nezvaného návštěvníka v okolí vašeho vozu rozbliká červeně. Pokud parkujete venku, není proužek až tak dobře viditelný, ale v krytých garážích či v šeru a ve tmě svítí dostatečně, aby dokázal upoutat pozornost člověka v okolí vozu a nenápadně mu dal vědět „hele kámo, vím o tobě.“

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je dostupná v češtině, nicméně překlad by si ještě zasloužil trochu vylepšit. Občas narazíte na ne úplně správně přeložené výrazy, jindy zase na texty v angličtině. Příjemné je, že podporuje jak světlý, tak i tmavý barevný režim. Prostředí je rozděleno do trojice nabídek – na té hlavní s názvem Live View v horní polovině displeje najdete aktuální polohu vozu na mapě, která se získává z integrovaného GPS modulu v kameře. V té spodní je dostupný náhled na přední, interiérovou a v budoucnu i zadní kameru.

V další nabídce najdete přístup k uloženým záznamům. Ten je rozdělen celkem do třech sekcí – Události, kde najdete uložená videa z nejrůznějších aktivit, které kamera sama rozpoznala a uložila (nejčastěji jde o záznamy nahrané při parkování). Pod záložkou Knihovna uvidíte kompletní historii záznamu během pohybu vozidla rozdělenou do již zmíněných 30sekundových intervalů. Pro lepší přehlednost zde nechybí se ani možnost filtrovat události (náraz, nehoda, detekce pohybu, událost při parkování, Guardian Mode…). Po kliknutí na vybraný záznam dojde k navázání spojení s kamerou a přehrání ukázky v nižším rozlišení.

Když si některý ze záznamů chcete uložit lokálně do telefonu, naleznete jej v třetí podnabídce Stažené soubory. Během stahování videa z kamery do smartphonu zde také vidíte průběh přenosu dat. Při stahování většího množství záznamů ale doporučuji vyjmout microSD kartu z kamery a připojit ji k počítači. Tady se ale sluší dodat, že záznamy na kartě nejsou nijak šifrované a pokud by se k ní dostal někdo nepovolaný (například při vykradení auta) a ještě byste měli zapnuté nahrávání zvuku, mohlo by jít o celkem nepříjemnou sondu do vašeho soukromí.

K dokonalosti mi u mobilní aplikace chybí snad jen podpora pro Apple CarPlay či Android Auto, odkud by bylo možné rychle přistupovat nejen k záznamům v kameře, ale také k základnímu nastavení.

Závěrečné hodnocení

Na trhu byste jen těžko hledali chytřejší kameru, než je Nextbase iQ. Nabízí opravdu velké množství praktických funkcí, které se v budoucnu ještě rozrostou o několik vychytávek využívajících umělé inteligence (například Roadwatch AI). Drobnou vadou na kráse je fakt, že abyste je všechny mohli naplno využívat, neobejdete se bez ročního či měsíčního předplatného, nicméně vzhledem k nutnosti využívání datového tarifu je takový poplatek pochopitelný. Bylo by ale minimálně sympatické, kdybyste ke kameře dostali alespoň prvních 6 nebo 12 měsíců zdarma.

Nextbase iQ se rovněž pyšní skvělou kvalitou obrazu nejen za denního světla, ale i ve zhoršených světelných podmínkách či při jízdě v noci. Ideálním zákazníkem je dle mého názoru majitel dražšího či luxusnějšího automobilu, který chce mít vždy přehled o tom, co se okolo jeho vozu děje. Dostávat v reálném čase upozornění na to, že vám někdo chodí kolem auta, je něco, co se vám bude na cestách hodit.

Za kvalitu se platí, nicméně u Nextbase iQ máte jistotu, že dostáváte to nejlepší, co je aktuálně na trhu dostupné. Bezmála dvanáctitisícová investice v případě 2K varianty sice není úplně zanedbatelná, ale v případě řešení nějakého konfliktu – ať už v provozu na silnici, nebo u zaparkovaného vozu, vám může být obrovským pomocníkem.

Během několikaměsíčního testování jsem se dostal do několika situací, kdy mě někdo svou neohleduplnou jízdou či předjíždením ohrozil. Situace vždy dopadla dobře, ale kdyby náhodou ne, měl bych pro policii či pojišťovnu k dispozici potřebný záznam. Jednou jsem se dokonce dostal do slovní potyčky s jiným řidičem, který mi nedal přednost a následně mě ještě začal nadávat. Měli jste vidět jeho výraz v tváři, když jsem mu s klidným hlasem odpověděl, že mám jeho počínání na silnici zaznamenané a jsem zvědavý, co na něj řekne policie.

Klady množství chytrých funkcí

skvělá kvalita záznamu (i v noci)

podpora eSIM a reálného sledování vozu

možnost vyplašit zloděje na dálku

snadná instalace do vozu

integrovaná GPS Zápory vyšší pořizovací cena

pokročilé funkce jen s předplatným

kameru nelze ze skla snadno odstranit

